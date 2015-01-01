  • Enterprise Scale Screening: Warum große Unternehmen auf Validato setzen

    Cloudbasierte Screening-Plattformen ermöglichen Großunternehmen skalierbare Prüfprozesse, hohe Stabilität und durchgängige Sicherheit im gesamten Recruiting-Workflow.

    BildGroßunternehmen im DACH Raum müssen häufig mehrere hundert oder tausend Screening Prozesse parallel durchführen. Herkömmliche Prüfmethoden stoßen bei diesem Umfang schnell an ihre Grenzen. Validato bietet dafür eine cloudbasierte Architektur, die speziell für große Volumina ausgelegt ist und auch bei Spitzenbelastungen eine hohe Leistungsfähigkeit sicherstellt.

    Die Plattform erlaubt es, Workflows flexibel an die Organisationsstruktur anzupassen – einschließlich Rollenmodellen, Freigabeprozessen und länderspezifischen Anforderungen. Durch die vollständige Automatisierung bleibt die Prüfqualität konstant hoch, unabhängig vom Arbeitsaufkommen. Unternehmen profitieren von einer zuverlässigen Datenbasis, die operative Risiken reduziert und strategische Entscheidungen unterstützt.

    Hohe Verfügbarkeit und technische Stabilität sind dabei genauso wichtig wie präzise Informationsverarbeitung. Validato gewährleistet beides, indem es auf skalierbare Cloud Technologie setzt, die selbst bei mehreren tausend parallelen Prüfvorgängen reibungslos arbeitet.

    CypSec ergänzt diesen Ansatz durch Sicherheitsmodule, die für Großunternehmen essenziell sind: Schutz vor Cyberangriffen, sichere Schnittstellen und kontrollierte Zugriffsrechte. Dadurch entsteht eine umfassende Sicherheitsarchitektur, die den Ansprüchen großer Organisationen gerecht wird.

    Mit dieser Kombination setzt Validato neue Standards für Screening Prozesse im Enterprise Segment und unterstützt Unternehmen dabei, global und gleichzeitig rechtssicher zu wachsen.

    Zusätzlich ermöglicht die Plattform eine transparente Dokumentation aller Prüfschritte inklusive Zeitstempel, Statusverfolgung und revisionssicherer Archivierung. Schnittstellen zu HR- und Bewerbermanagementsystemen gewährleisten eine nahtlose Integration in bestehende IT-Landschaften. Standardisierte Reporting-Funktionen liefern konsistente Kennzahlen zur Prozessdauer, Abschlussquote und Compliance-Status, wodurch interne Audits und externe Prüfungen effizient unterstützt werden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich
    Schweiz

    fon ..: +41445157776
    web ..: https://validato.com/de-de/home
    email : info@validato.com

    Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

    Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

    Pressekontakt:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich

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    email : reto.marti@validato.com


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