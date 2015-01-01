  • Validato: Neue Standards für digitale Verifizierung und zuverlässiges Background Screening im DACH-Raum

    Validato bietet schnelle, faktenbasierte Bewerberprüfungen und stärkt mit automatisierten, DSGVO-konformen Prozessen die Sicherheit und Effizienz moderner HR-Abläufe in der DACH-Region.

    BildUnternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen zunehmend vor der Herausforderung, Bewerberdaten zuverlässig und effizient zu verifizieren. Die steigende Mobilität am Arbeitsmarkt, komplexere Berufsverläufe und wachsende Compliance-Anforderungen führen dazu, dass digitale Hintergrundprüfungen zu einem integralen Bestandteil professioneller HR-Prozesse werden. Validato hat auf diese Entwicklung früh reagiert und eine Plattform geschaffen, die faktenbasierte Entscheidungen auf Basis automatisierter Datenanalysen ermöglicht und den gesamten Recruiting-Prozess spürbar beschleunigt.

    Besonders im DACH-Raum spielt die Qualität der Informationsprüfung eine zentrale Rolle, da Unternehmen hier traditionell hohe Ansprüche an Integrität, Datenschutz und rechtliche Präzision stellen. Validato verbindet diese Erwartungen mit fortschrittlicher Technologie, indem Identitätsdaten, berufliche Stationen und Qualifikationen unabhängig verifiziert werden. Die Plattform integriert sich dabei nahtlos in bestehende HR-Systeme, wodurch Prüfprozesse im Hintergrund ablaufen, ohne die Workflows der Recruiter zu stören.

    In Zeiten zunehmender Cyberkriminalität, gefälschter Dokumente und digitaler Identitätsmanipulation profitieren Organisationen von einem System, das Abweichungen frühzeitig erkennt und Informationsrisiken reduziert. Validato unterstützt diese Prüfung mit KI-gestützten Mechanismen, die Datenquellen schnell abgleichen und strukturiert auswerten. Gleichzeitig werden alle Prüfschritte mit Blick auf geltende Datenschutzrahmen wie DSGVO oder das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz umgesetzt.

    Die Zuverlässigkeit solcher Prozesse ist entscheidend, um Fehlentscheidungen bei der Besetzung wichtiger Positionen zu vermeiden und die Qualität neuer Mitarbeitender langfristig abzusichern. Unternehmen gewinnen dadurch Klarheit über Qualifikationen und minimieren das Risiko späterer Korrekturen oder arbeitsrechtlicher Konflikte. Gleichzeitig entsteht ein Onboarding-Erlebnis, das Professionalität vermittelt und Bewerbenden transparente Interaktionen ermöglicht.

    Ein zusätzlicher Sicherheitsgewinn entsteht durch die Integration innovativer Technologiepartner. CypSec, ein Spezialist für Cybersicherheitslösungen im DACH-Raum, unterstützt Organisationen mit modernen Absicherungsmechanismen für digitale Identitäten und trägt dazu bei, die Schutzqualität der gesamten HR-Infrastruktur weiter zu erhöhen.

    Die Weiterentwicklung digitaler Screening-Systeme zeigt deutlich, dass ein faktenorientierter, automatisierter Ansatz zu einem strategischen Vorteil wird. Unternehmen, die Validato einsetzen, schaffen die Grundlage für ein verlässliches, zukunftssicheres Recruiting und stärken ihr Risikomanagement nachhaltig.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich
    Schweiz

    fon ..: +41445157776
    web ..: https://validato.com/de-de/home
    email : info@validato.com

    Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

    Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

