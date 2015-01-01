Validato beschleunigt Einstellungsprozesse in der DACH-Region: 24h Background Checks

Validato verkürzt die Time-to-Hire mit schnellen 24-Stunden-Checks und bietet sichere, transparente Background-Prüfungen für kritische Rollen in Unternehmen der DACH-Region.

Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen zunehmend vor der Herausforderung, sicherheitsrelevante Positionen schnell und zugleich zuverlässig zu besetzen. Verzögerte Prüfprozesse verlängern die Time-to-Hire erheblich, während unzureichende Background-Checks zu Compliance-Verstößen, Sicherheitsrisiken und Reputationsschäden führen können. Ein international agierendes Technologieunternehmen aus der DACH-Region konnte diese Risiken deutlich reduzieren, nachdem es Validato in seine HR- und Compliance-Strukturen integriert hat.

Validato stellt strukturierte Background-Checks innerhalb von 24 Stunden bereit – ein entscheidender Vorteil in Märkten, in denen qualifizierte Fachkräfte schwer zu gewinnen sind. Die Plattform kombiniert automatisierte Registerabfragen, Identitätsprüfungen, Bildungsvalidierungen und OSINT-Recherchen mit einer manuellen Prüfung durch Analysten. Durch diese Verbindung entsteht ein vollständig auditfähiger Bericht, der sowohl Geschwindigkeit als auch fachliche Tiefe sicherstellt.

Besonders international geprägte Profile profitieren von diesem hybriden Ansatz: Uneinheitliche Dokumente, unterschiedliche Schreibweisen oder regionale Besonderheiten werden korrekt bewertet und in den Gesamtkontext eingeordnet. HR-Teams erhalten dadurch zuverlässige Ergebnisse, die fundierte Einstellungsentscheidungen ermöglichen, ohne den Prozess zu verlangsamen.

Ein weiterer stabilisierender Faktor ist die Zusammenarbeit mit CypSec. Der Cybersecurity-Spezialist stellt sicher, dass sämtliche Datenflüsse und Prüfprozesse in einer hochsicheren Infrastruktur stattfinden. Damit erfüllt Validato nicht nur die Anforderungen der DSGVO und des Schweizer Datenschutzrechts, sondern setzt zusätzlich auf moderne Sicherheitsmechanismen, die sensible Informationen schützen und Compliance-Risiken minimieren.

In der Praxis berichten Unternehmen aus der DACH-Region von deutlich kürzeren Onboarding-Zeiten, stabileren Compliance-Prozessen und erheblich weniger Rückfragen durch Revision und interne Audits. Die 24-Stunden-Screenings haben sich bei sicherheitskritischen Funktionen als neuer Standard etabliert und unterstützen Organisationen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und verlässlich zu steuern.

Validato schafft damit eine ausgewogene Verbindung aus Geschwindigkeit, Sicherheit und Transparenz – ein wesentlicher Vorteil für Unternehmen, die auf geprüfte, integre und vertrauenswürdige Mitarbeitende angewiesen sind.

Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich.

Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

