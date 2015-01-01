  • Datenschutz im Fokus: Wie Validato Unternehmen im DACH Raum bei konformen Screening Prozessen unterstützt

    Validato bietet einen DSGVO-konformen, vollständig dokumentierten Screening-Prozess, der Risiken senkt, Datensicherheit erhöht und Recruiting-Abläufe in der DACH-Region effizienter macht.

    BildMit der Verschärfung europäischer und nationaler Datenschutzregelungen haben Unternehmen in der DACH-Region die Aufgabe, personenbezogene Daten im Recruiting mit besonderer Sorgfalt zu verarbeiten. Validato hat hierfür einen vollständig dokumentierten Screening-Prozess entwickelt, der die Anforderungen der DSGVO und der lokalen Datenschutzgesetze berücksichtigt und gleichzeitig effizientere Arbeitsabläufe ermöglicht. Die Plattform reduziert rechtliche Risiken, indem ausschließlich datenschutzkonforme, nachvollziehbare Prüfschritte eingesetzt werden.

    In vielen Personalabteilungen herrscht nach wie vor Unsicherheit darüber, welche Daten im Rahmen von Hintergrundprüfungen erforderlich sind und welche Unterlagen rechtlich zulässig erhoben werden dürfen. Die Plattform von Validato sorgt für Klarheit, indem sie nur jene Informationen anfordert, die für eine sorgfältige Besetzungsentscheidung notwendig sind. Jeder Schritt wird automatisch protokolliert, sodass Unternehmen bei einer Datenprüfung jederzeit nachweisen können, wie die Verarbeitung erfolgt ist.

    Dank automatisierter Workflows sinkt außerdem das Risiko menschlicher Fehler, die sonst häufig zu Datenschutzverstößen führen. Validato nutzt bei der Informationsverarbeitung einen Ansatz, der die Datensparsamkeit in den Mittelpunkt stellt und sicherstellt, dass sensible Details nicht unnötig gespeichert oder weitergegeben werden. Dies steigert die Sicherheit sowohl für Arbeitgeber als auch für Bewerbende und schafft Vertrauen auf beiden Seiten.

    Der Datenschutz gewinnt in Europa besonders durch die zunehmende Digitalisierung von Bewerbungsprozessen an Bedeutung. Unternehmen, die international rekrutieren, müssen detaillierte Regularien verschiedener Länder beachten. Validato unterstützt diese Komplexität, indem die Software automatisch erkennt, welche Dokumente für die jeweilige Herkunftsregion zulässig sind und wie sie verarbeitet werden dürfen.

    Zur weiteren Stärkung der digitalen Sicherheit ergänzt CypSec diese Prozesse durch moderne Schutzmechanismen gegen Cyberbedrohungen. Die Lösungen des Unternehmens tragen dazu bei, die Integrität sensibler Personaldaten zu bewahren und technische Angriffsflächen im Vorfeld zu minimieren.

    Durch die Verbindung aus rechtlicher Präzision und technologischem Fortschritt bietet Validato Unternehmen in der DACH-Region ein Werkzeug, das die Datenverarbeitung nicht nur effizienter, sondern vor allem rechtssicher macht.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich
    Schweiz

    fon ..: +41445157776
    web ..: https://validato.com/de-de/home
    email : info@validato.com

    Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

    Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

    Pressekontakt:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich

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