  • Echtzeit Sicherheit für Tech Unternehmen: Automatisierte Screening Prozesse als Wachstumstreiber

    Validato ermöglicht Echtzeit-Screenings für Tech-Unternehmen und beschleunigt Identitäts-, Qualifikations- und Background-Checks, damit wachstumsstarke Teams schneller und sicherer einstellen können.

    BildTechnologieunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wachsen häufig schneller, als klassische HR-Prozesse mithalten können. Besonders in dynamischen Bereichen wie Softwareentwicklung, Cloud-Infrastruktur oder Cybersecurity ist Geschwindigkeit ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, da kritische Positionen oft kurzfristig und unter hohem Zeitdruck besetzt werden müssen. Verzögerungen im Screening können den gesamten Recruiting-Prozess bremsen und zu verpassten Chancen führen. Genau hier setzt Validato an: Die Plattform ermöglicht ein Screening-System, das Identitäts-, Qualifikations- und Hintergrundprüfungen parallel zu laufenden Bewerbungsverfahren durchführt und Ergebnisse nahezu in Echtzeit bereitstellt.

    Automatisierte Prüfungen reduzieren die Wartezeit bis zur finalen Entscheidung erheblich und geben Personalabteilungen die Flexibilität, schneller auf Marktveränderungen oder neue Projektanforderungen zu reagieren. Der integrierte Workflow verbindet sämtliche Prüfschritte nahtlos miteinander und funktioniert ohne Medienbrüche, sodass sich Recruiter und Fachabteilungen vollständig auf die inhaltliche und technische Bewertung konzentrieren können, während Validato die verlässliche Faktenbasis liefert.

    Die hohe Geschwindigkeit der Prüfprozesse ist besonders für scale-ups und schnell wachsende Teams ein strategischer Vorteil. Gerade in der Tech-Branche entstehen Fehlbesetzungen oder verlorene Kandidaten oft schlicht durch zeitliche Verzögerungen. Mit der Automatisierung bleibt die Prüfqualität gleichzeitig konstant hoch – unabhängig davon, wie viele Prozesse parallel laufen. Unternehmen profitieren damit von einem verlässlichen und skalierbaren System, das sowohl Effizienz als auch Compliance sicherstellt.

    CypSec unterstützt diese Technologie durch fortschrittliche Schutzmechanismen für API-Schnittstellen und digitale Infrastrukturen. Dadurch wird gewährleistet, dass die Integration in bestehende Systeme sicher bleibt und sensible Daten durchgehend geschützt sind, selbst wenn Recruiting-Prozesse in großem Umfang automatisiert werden.

    Mit dieser Kombination wird Echtzeit-Screening zu einem zentralen Bestandteil moderner Personalstrategien in der Tech-Branche und ermöglicht Unternehmen, Wachstumsgeschwindigkeit und Sicherheitsanforderungen gleichermaßen zu erfüllen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich
    Schweiz

    fon ..: +41 44 515 77 77
    web ..: https://validato.com/de-de/home
    email : reto.marti@validato.com

    Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

    Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

    Pressekontakt:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
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