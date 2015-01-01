Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Gezeitenmord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

War es die Flut oder ein Verbrechen? Am Strand von Wangerooge stoßen Nele und Jule Hibenga auf ein rätselhaftes Opfer – und ein Geheimnis, das tiefer reicht als die Gezeiten.

Ein Toter am Weststrand, eine rätselhafte Spur und eine merkwürdige Obsession: Die „rote Schweigdrossel“. Während Nele und Jule Hibenga ermitteln, wird schnell klar, dass hinter dem Naturfotografen mehr steckt, als es scheint. Je tiefer sie graben, desto gefährlicher wird die Wahrheit.

Klappentext:

»War der Mann schon tot, bevor die Flut kam? Oder wurden ihm die Gezeiten zum Verhängnis?«

Das fragt sich Kommissarin Nele Hibenga, als sie am Weststrand von Wangerooge eine Leiche entdeckt. Zusammen mit ihrer Tochter, Polizeimeisterin Jule Hibenga, beginnt sie nachzuforschen. Laut Visitenkarte handelt es sich bei dem Toten um den Naturfotografen Hendrik Siefken, doch seine Aufnahmen erscheinen eher ungewöhnlich. Und was hat es mit der sogenannten »roten Schweigdrossel« auf sich, nach der er so penetrant fragte?

Als es den Inselpolizistinnen gelingt, seine gespeicherten Daten auszuwerten, stoßen sie auf ein verstörendes Geheimnis: Offenbar war Hendrik Siefken in kriminelle Machenschaften verstrickt. Sind ihm diese letztlich zum Verhängnis geworden?

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

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Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Polizistinnen“

Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Jule steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven.

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Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

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