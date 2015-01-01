Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Weihnachtsmord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Knecht Ruprecht ist verschwunden: und taucht als Leiche im winterlichen Rosengarten auf. Nele & Jule Hibenga ermitteln auf einer verschneiten Insel voller Geheimnisse und weihnachtlicher Gemütlichkeit

Auf Wangerooge verschwindet ein Knecht-Ruprecht-Darsteller spurlos und wird später im Rosengarten gefunden. Nele und Jule Hibenga folgen im Inselwinter einer Spur voller alter Geheimnisse, verstimmter Eltern und einer Prise Weihnachtsmagie.

Klappentext:

Wer hat Knecht Ruprecht beim letzten Rundgang abgefangen? Kurz vor Weihnachten taucht auf der Polizeiwache von Wangerooge eine aufgelöste Frau auf und bittet die Inselpolizistinnen, ihren vermissten Freund zu finden. Dieser hatte am Abend zuvor das Hotel verlassen und ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Kommissarin Nele Hibenga und ihre Tochter Jule sind erstaunt, als sie erfahren, dass der Vermisste einen ungewöhnlichen Beruf ausübte: Er war auf der Nordseeinsel als gruseliger Knecht Ruprecht zu mehreren Familien unterwegs. Schließlich wird seine Leiche entdeckt – im Wangerooger Rosengarten! Aber wo liegt das Motiv? Bei der Suche der Inselpolizistinnen quer über die verschneite Insel stellt sich heraus, dass es der Darsteller bei seiner Rolle offenbar maßlos übertrieben und Eltern sowie Kinder verängstigt hat. Wollte jemand ihn dafür zur Rechenschaft ziehen? Die Liste der Verdächtigen ist lang, doch schließlich stoßen die Hibengas auf die richtige Spur, welche weit in die Vergangenheit führt …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0G647YZPR sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077658728.

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Polizistinnen“

Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Jule steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven.

