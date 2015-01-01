Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Eifersuchtsmord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein Model stirbt auf dem Laufsteg von Wangerooge – vergiftet! Nele Hibenga und ihre Tochter Jule stoßen auf Neid, Eifersucht und ein düsteres Geheimnis aus der Vergangenheit.

Während einer Modenschau bricht das Model Clara Steenberg auf dem Laufsteg zusammen – vergiftet! Inselpolizistin Nele Hibenga erkennt sofort, dass hier mehr im Spiel ist als verletzter Stolz. Zwischen Neid, Intrigen und falschem Glamour taucht sie gemeinsam mit ihrer Tochter Jule tief in die schillernde, aber gefährliche Welt der Mode ein. Doch erst als ein dunkles Kapitel aus Claras Vergangenheit ans Licht kommt, wird klar: Dieser Mord war kein Zufall.

Klappentext:

Ein Eifersuchtsmord am Strand von Wangerooge?

Während einer Modenschau auf der Nordseeinsel ringt das Mannequin Clara Steenberg auf dem Laufsteg plötzlich nach Luft und stirbt vor den Augen des Publikums. Inselpolizistin Nele Hibenga erkennt sofort, dass die junge Frau vergiftet wurde. Zusammen mit ihrer Tochter Jule geht sie der Sache nach. War es wirklich ein Mord aus Eifersucht oder steckt ihr Ex-Freund dahinter, der ihr den Erfolg nicht gönnte? Tatsächlich ist von Trauer keine Spur, denn die Tote war nicht besonders liebenswürdig, sondern nutzte ihre Position gründlich aus. Auch wenn Egoismus und Neid für diese Branche mehr als typisch sind – reicht das als Motiv für einen Mord? Doch dann taucht ein dunkler Punkt in der Vergangenheit des Models auf und damit ein ganz anderer Beweggrund, es zu töten …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FX3LXK7Y sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077175898.

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Polizistinnen“

Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Jule steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven.

