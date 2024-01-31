First Phosphate kündigt Aufnahme eines beschleunigten 30.000-Meter-Bohrprogramms zur Erarbeitung eines endgültigen Geomodells für sein magmatisches Phosphatkonzessionsgebiet Bégin-Lamarche an

Saguenay, Quebec – 21. Oktober 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein beschleunigtes, 30.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf seinem Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-St-Jean (Quebec, Kanada) durchführen wird, das noch in diesem Monat beginnen soll.

Das Bohrprogramm wird voraussichtlich auf der ersten Ressourcenschätzung des Unternehmens aufbauen und das endgültige geologische Modell für das Konzessionsgebiet bestätigen. Dieses Bohrprogramm sollte ein vollständiges und umfassendes Verständnis der Lagerstätte ermöglichen. Die erste Ressourcenschätzung des Unternehmens mit Stichtag 9. September 2024 kann unter firstphosphate.com/projects/begin-lamarche/ eingesehen werden.

Das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche befindet sich unweit bestehender Infrastruktureinrichtungen, qualifizierter Fachkräfte und nur rund 70 km Fahrt vom Tiefseehafen Saguenay entfernt, wo unsere Anlagen für die sekundäre und tertiäre Phosphatverarbeitung angesiedelt sein werden, erklärt John Passalacqua, CEO von First Phosphate. Wir sehen eine beschleunigte Erschließung von Bégin-Lamarche vor, um die potenzielle vollständige vertikale Integration des zukünftigen Betriebs des Unternehmens zur Herstellung von Kathodenaktivmaterialien (CAM) aus Lithium-Eisenphosphat (LFP) in Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec zu fördern.

Die Kampagne wird die gesamte 2,5 km lange bekannte Phosphatmineralisierungszone in Abständen von 50 m mal 50 m erfassen (siehe Abbildung 1 unten). Das Bohrprogramm wird in den kommenden Wochen mit zwei Bohrgeräten aufgenommen und bis Mitte November auf vier Geräte erweitert werden. Das Programm soll bis April 2026 abgeschlossen sein. Die Finanzierung des Bohrprogramms ist durch die jüngsten Finanzierungen des Unternehmens gewährleistet. Es liegen sämtliche erforderlichen Bohr- und Arbeitsgenehmigungen vor.

Die Kampagne wird von der Firma Laurentia Exploration aus Jonquière (Quebec) verwaltet. Die Firmen First Nations Drilling aus Mashteuiatsh (Quebec) und Forages Diafor aus Rivière-Héva (Quebec) werden die Bohrarbeiten durchführen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81468/FP_Drilling_launch_DE_PRcom.001.png

Die geplante sekundäre Phosphatverarbeitungsanlage von First Phosphate soll am Hafen von Saguenay und in unmittelbarer Nähe zur beabsichtigten LFP-CAM-Produktionsanlage des Unternehmens in La Baie (Quebec) errichtet werden. Das magmatische Phosphatkonzessionsgebiet Bégin-Lamarche liegt neben einem wichtigen Highway, nur ca. 70 km Fahrt vom Tiefseehafen Saguenay und La Baie (Quebec) entfernt, sodass letztlich eine vollständige vertikale Integration des Abbaus und der fortschrittlichen Verarbeitung von hochreinem magmatischem Phosphat zu LFP-CAM erzielt werden sollte, die ein Onshoring der nordamerikanischen LFP-Batterieindustrie unterstützt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81468/FP_Drilling_launch_DE_PRcom.002.png

Erst vor Kurzem hat First Phosphate die möglicherweise allerersten Batteriezellen im Format LFP 18650 für den kommerziellen Einsatz aus kritischen Rohstoffen nordamerikanischen Ursprungs hergestellt. Nähere Infos dazu unter: firstphosphate.com/north-american-lfp-battery-cells.

Die hochreine Phosphorsäure und das Eisenpulver für diese LFP 18650-Batteriezellen wurden aus seltenem magmatischem Anorthositgestein hergestellt, das aus der Konzession Bégin-Lamarche von First Phosphate in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada) gewonnen wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81468/FP_Drilling_launch_DE_PRcom.003.png

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Chefgeologe von First Phosphate und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101).

Über First Phosphate Corp

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein auf die Rohstofferschließung und umweltfreundliche Technologien spezialisiertes Unternehmen, das sich dem Aufbau und Onshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie das Verteidigungswesen.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec, Kanada ist eine nordamerikanische magmatische Phosphatressource, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

