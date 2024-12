Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Tauchermord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Auf Wangerooge sorgt ein Toter beim Tauchkurs für Aufsehen! Jonne Bruns hatte Hämatome am Körper – Unfall oder Mord? Die Spur führt zu einer Einbruchserie und einem rätselhaften Komplizen.

Im achten Fall der Ostfrieslandkrimi-Reihe Die INSEL-Polizistinnen stehen Nele und Jule Hibenga vor einer nervenaufreibenden Herausforderung: Ein Toter, trübes Nordseewasser und ein rätselhafter Hinweis führen sie zur Wahrheit.

Klappentext „Tauchermord auf Wangerooge“:

»Die Augen des Tauchers Jonne Bruns waren weit aufgerissen – und er war mausetot!« Damit haben die beiden Inselpolizistinnen von Wangerooge nicht gerechnet. Bei einem Tauchkurs für Anfänger verliert Kommissarin Nele Hibenga im trüben Wasser der Nordsee kurz die Orientierung und die Verbindung zu ihrer Tochter Jule und der übrigen Gruppe. Als sie endlich auf einen ihrer Tauchpartner stößt, folgt der große Schock – denn dieser ist bereits nicht mehr am Leben. Unglücksfall oder Mord, das ist hier die Frage. Hämatome am Körper des Toten deuten schließlich auf ein Verbrechen hin. Bei ihren Ermittlungen stellt sich heraus, dass das Opfer Jonne Bruns eine blütenreine Weste hatte. Kein Wunder, denn es gibt ihn offiziell gar nicht! Immer deutlicher wird dagegen, dass er in eine Einbruchserie verwickelt war, die seit einiger Zeit auf der Nordseeinsel für Unruhe sorgt. Gab es Streit mit einem Komplizen? Doch wer dieser ist, scheint ein Rätsel, bis ausgerechnet ein Massageöl einen Hinweis auf den Täter gibt …

Das ebook „Tauchermord auf Wangerooge“ ist auf allen bekannten Onlineplattformen wie Amazon, Thalia, Hugendubel, Apple itunes, Kobo und vielen mehr erhältlich! Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und beste Ostfrieslandkrimi-Unterhaltung von der wunderschönen Insel Wangerooge!

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DQ7PY6B2 sowie hier https://www.hugendubel.de/de/ebook_epub/julia_brunjes-tauchermord_auf_wangerooge_ostfrieslandkrimi-49589407-produkt-details.html?utm_source=trd&utm_medium=af&utm_campaign=Hallenberger%20Media%20eBooks&utm_content=Lkg*case*2772765*then*adCode=820R10L41B22Q.

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe:

„Die INSEL Polizistinnen“

Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Nele steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven.

