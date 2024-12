Erfolgreich delegieren – einfach ist gut

Hätte ich doch richtig delegiert! Die Erfolgsformel für Leader mit hohem Workload ist am Punkt, Potenzial weiter entwickeln ein Muss. Starte jetzt.

Viele Aufgaben und trotzdem bleiben nur wenige Stunden, das Pensum zu schaffen. Sinnvolles Abgeben ist für Mitarbeiter und Führungskräfte die beste Entscheidung. Wer an diesem Punkt richtig delegiert, führt in allen Bereichen. Ein bisschen Zeit nachzuholen, kann nicht schaden. Zum erfolgreichen Delegieren führt kein Weg am erfahrenen Managementcoach Herrn Thomas Eckardt vorbei. Nach mehr als 33 Jahren Berufserfahrung weiß er, woran die meisten Führungskräfte scheitern: Selbstgemacht ist nicht gleich besser.

Das Buch „Abgeben statt Ausbrennen“ bringt Lösungsmethoden für jede Problemstellung und ebnet mit wertvollen Handlungsvorschlägen den Weg zum sicheren Erfolg im richtigen Umfeld. Definiere Ziele, plane mit Puffer, entscheide nachhaltig und kontrolliere die Realisierung. Gut delegieren ist kein Talent, sondern eine erlernbare Führungsstrategie, die alle Teammitglieder optimal an Ihre Leistungspotenziale heranführt.

Was macht Thomas Eckardt?

Nach aufregenden Weltreisemonaten und der Veröffentlichung es neuesten Buchs „In 60 Tagen um die Welt“ ist der Autor Thomas Eckardt wieder fest im beruflichen Alltag angekommen. Seit 35 Jahren trainiert er Führungskräfte, Unternehmer und Fachkräfte auf ihrem Karriereweg. Der Psychologe bietet Orientierung in klassischen Konfliktsituationen, hilft Sportlern, ihre Ziele zu erreichen oder begleitet Menschen in allen Lebenslagen. Sein Credo: Besonders in schwierigen Phasen muss man vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Thomas Eckardt unternimmt alles, um sein Wissen und die Erfahrung an nachfolgende Generationen in seinen Büchern weiterzugeben. Ein wertvoller Schatz, den viele Klienten mit Begeisterung und Raffinesse in ihr berufliches als auch privates Leben einbinden. Dabei sind die psychologischen Methoden und smarten Strategien immer so konzipiert, dass sie sich stets in den Alltag integrieren lassen. Ob wissenschaftliches Konzept oder Persönlichkeitsentwicklung spielt keine Rolle.

Coaching ist in allen Branchen und Führungsebenen eine effektive Ergänzung, bringt neue Sichtweisen. Thomas Eckardt fördert mit seinen Seminaren und Büchern eine wertschöpfende Weiterentwicklung und hilft bei der Bewältigung projektspezifischer und individueller Herausforderungen. Viele Menschen suchen Handlungssicherheit und Klarheit, die sie mit zielführender Kommunikation und Konfliktbewältigungslösungen auch finden. Sein unschätzbares Know-how und Engagement vermittelt Stärke und motiviert. So kann jeder, der sich mit den Erfolgsthemen auseinandersetzt, Ziele besser als auch schneller erreichen.

