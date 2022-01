Erfolgreich den eigenen Hausflohmarkt bewerben und alte Schätze ganz einfach zu Geld machen

Unter den guten Vorsätzen zum Jahresbeginn steht bei vielen das Ausmisten ganz oben auf der Liste. Endlich mal richtig aufräumen und sich von Dingen verabschieden, die seit Jahren ungenutzt in irgendwelchen Ecken, auf Dachböden oder in Kellern verstauben – das hat sich doch jeder schon mehr als einmal vorgenommen. Ganz nach den vielen Vorbildern aus Büchern und Fernsehen, die allerhand Tricks zum gründlichen „Entrümpeln“ anpreisen, soll Überflüssiges aussortiert werden.

Aber was dann? Einfach wegwerfen, dazu ist das meiste doch zu schade. Auch wenn man es selbst nicht mehr braucht, so gibt es doch oft genug jemanden, der sich über genau dieses Teil sehr freut. Nur – wo findet man diesen einen Menschen? Und all die weiteren, die ebenfalls auf der Suche nach alten Schätzen sind? Eine der besten Lösungen für dieses Problem lautet: Hausflohmarkt.

Neu: Jeder kann seinen eigenen Flohmarkt starten

Am 21. Januar 2022 wurde die neue Internetsite www.hausflohmarkt.de veröffentlicht. „Ich möchte jedem, der einen Hausflohmarkt veranstalten möchte, die Chance dazu bieten“, so Claus Schröder, der Betreiber der Webpräsenz. Sein Motto: Jeder kann auf dieser Website seinen Hausflohmarkt bewerben – kostenfrei.

Anders als ähnliche Internetplattformen sollen auf hausflohmarkt.de nicht nur in ausgesuchten Großstädten Flohmärkte veranstaltet werden. „Wir wollen ganz bewusst sämtliche Regionen Deutschlands einbeziehen, München bis Hamburg, von der Stadt bis zum Dorf“, berichtet Claus Schröder.

Einfache und benutzerfreundliche Navigation

Hausflohmarkt.de ist eine sehr übersichtliche und bedienerfreundlich gestaltete Seite. Schließlich will sich nicht jeder, der einen Flohmarkt veranstalten möchte, erstmal mit komplizierter Technik herumschlagen. Durch die bewusst einfach gehaltene Navigation und Registrierung ist der Hausflohmarkt innerhalb weniger Minuten veröffentlicht.

Wer schon einmal einen Hausflohmarkt/Garagenflohmarkt veranstaltet hat, weiß, wieviel Mühe es macht, all die liebevoll selbst gestalteten und gedruckten Flyer zu verteilen, vielleicht Kleinanzeigen aufzugeben und durch Weitersagen auf den geplanten Flohmarkt aufmerksam zu machen.

Mit hausflohmarkt.de kann jeder Anbieter eines Hausflohmarkts mit wenigen Klicks auf das anstehende Ereignis hinweisen und somit interessierte Kunden anlocken – und das sogar überregional. Die Infos auf hausflohmarkt.de sind daher ideal für Interessierte, die in der etwas weiter entfernten Nachbarschaft oder im nächsten Ort wohnen.

Kauf und Verkaufen: Spaß trifft Nachhaltigkeit

Das Interesse an Haus-, Hof-, Garten- oder Garagenflohmärkten ist groß, und das nicht erst, seit es entsprechende Vorbilder im Fernsehen gibt. http://www.hausflohmarkt.de ist deshalb eine super Möglichkeit für alle, die gern auf Flohmärkten stöbern, denn hier bekommt man sofort den Überblick, wo der nächste Hausflohmarkt in erreichbarer Nähe stattfindet.

Durch die einfach und logisch gehaltene Navigation kann man sich für eine bestimmte Region über die PLZ Navigation einen Routenplan erstellen. So kann man all die Hausflohmärkte, die man sich anschauen möchte, auf einen Rutsch abklappern. Die Schnäppchenjagd kann beginnen!

Nicht umsonst ist Recycling ein großer Trend. Einfach wegwerfen kann schließlich jeder, aber wenn gut erhaltene Unikate, Lieblingsstücke und Praktisches beim neuen Besitzer nochmal zu Ehren kommen, ist auch der Umwelt geholfen. Mit hausflohmarkt.de finden Verkäufer und Käufer ganz einfach zusammen, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.

