Narben sind oft mehr als ein Schönheitsfehler

Ein Unfall oder eine Operation hinterlassen oft eine nicht so gut heilende Narbe. Hier kann die Physiotherapie helfen.

Unsere Haut wird in unserem Leben immer wieder verschiedenen Strapazen ausgesetzt. Hier kommt es schon mal vor, dass wir uns verletzen. Auch unfallbedingte und krankheitsbedingte Operationen hinterlassen ihre Spuren auf unserer Haut und in unserem Körper. Eine Verletzung oder Operation hinterlässt immer eine Narbe auf der Haut und im Gewebe darunter.

Unsere Narben sind leider mehr als nur ein Schönheitsfehler, denn sie reicht bis in die Tiefe.

Unsere Narben verheilen im besten Fall so, dass sie kaum zu sehen und zu erspüren sind. Sie können aber auch hart, wulstig und gerötet hervortreten. Manche Narben können sogar unsere Beweglichkeit einschränken, und andere beginnen zu spannen und zu schmerzen.

Das Gewebe, das sich während der Wundheilung bildet, ist in einem Zeitraum von bis zu einem Jahr in ständiger Veränderung. Funktioniert auf Anhieb eine Wundheilung nicht ganz so, wie es sein sollte, dann ist es sinnvoll, dass sie einen Arztbesuch nicht auf die lange Bank schieben. Geeignete Maßnahmen, die die Heilung der Narben und der angrenzenden Regionen unterstützt, können jetzt verordnet werden. Eine gezielte Narbenbehandlung der Physiotherapie zusammen mit der entsprechenden Krankengymnastik kann hier Abhilfe schaffen.

Narbengewebe besteht aus neugebildeten, ungeordneten, kollagenen Fasern. Diese Fasern erhalten jetzt im besten Fall eine sachkundige Unterstützung, damit sie sich in der Zugrichtung des Gewebes ausrichten und zur größtmöglichen Elastizität beitragen können. Die Physiotherapie kümmert sich um Narben, die die motorische Funktion auf Dauer einschränken könnten.

