ZenaTech erweitert sein Drone-as-a-Service-Angebot (DaaS) für öffentliche Arbeiten und Brandbekämpfung durch ein Übernahmeangebot für ein Vermessungs- und Ingenieurbüro in Südkalifornien

Vancouver, British Columbia, (21. Oktober 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute die Unterzeichnung eines Übernahmeangebots für ein Vermessungs- und Ingenieurbüro in Südkalifornien bekannt, das über eine beachtliche Liste langjähriger staatlicher und gewerblicher Kunden sowie über beträchtliche Erfahrung bei öffentlichen Bauvorhaben verfügt. Durch die Übernahme würde ZenaTech seine DaaS-Präsenz in Südkalifornien ausbauen und so neue Möglichkeiten eröffnen, verschiedene Anwendungen zur Vermessung, Inspektion und Überwachung für staatliche und gewerbliche Kunden mithilfe von Drohnen zu modernisieren und zu optimieren.

Südkalifornien ist bei öffentlichen Bauvorhaben und Infrastrukturprojekten eine der größten und dynamischsten Regionen des Landes, vom Ausbau des Verkehrswesens über die Modernisierung von Versorgungseinrichtungen bis hin zur ökologischen Raumplanung, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Durch diese Übernahme würden wir unsere Präsenz im Bereich DaaS in einer Region stärken, in der fortschrittliche Vermessungstechniken und eine schnelle Datenlieferung von entscheidender Bedeutung sind. Wir sehen enorme Möglichkeiten für die Erweiterung des Portfolios im Bereich öffentlicher Arbeiten sowie für den Ausbau drohnenbasierter Dienste, wie beispielsweise die Erkennung von Waldbränden, die Geländeüberwachung und die Kartierung von Umweltschäden – alles entscheidende Faktoren für den Aufbau sicherer und widerstandsfähigerer Gemeinschaften im Westen des Landes.

Die Übernahme würde ZenaTechs weitere Expansion auf dem US-amerikanischen Markt für öffentliche Arbeiten und Infrastruktur – einem der größten Abnehmer von Ingenieur- und Vermessungsdienstleistungen – beschleunigen und eine Plattform für die Integration von Drohnendaten, Analysen und Automatisierung in die bestehenden Regierungsprojekte des übernommenen Unternehmens bieten. Die vorgeschlagene Übernahme bietet auch die Möglichkeit, ZenaTechs Drohnentechnologien für die Überwachung von Waldbränden, die Lagebeurteilung nach Katastrophen sowie regionale Planungsinitiativen zu nutzen. Dies sind in einer der am stärksten von Waldbränden bedrohten Regionen des Landes äußerst wichtige Bedürfnisse.

Zurzeit hat ZenaTech 11 Übernahmen abgeschlossen, um sein Ziel zu erreichen, bis Mitte 2026 insgesamt 25 Drone-as-a-Service-Standorte zu erwerben und einzurichten. Das DaaS-Modell des Unternehmens bietet Firmen und Behörden einen flexiblen und bequemen On-Demand-Zugang zu Drohnen-Dienstleistungen für Vermessungs-, Inspektions-, Präzisionslandwirtschafts- und Hochdruckreinigungsaufgaben, sodass sie von der Automatisierung von bis dato mit veralteter Technologie oder manuell durchgeführten Prozessen profitieren können. Das Modell macht Investitionen in Kapitalausgaben, Piloten, Wartung und Compliance überflüssig, um von den Vorteilen der Drohneninnovation zu profitieren. Das Unternehmen übernimmt rentable Landvermessungs- und Ingenieurbüros sowie andere Unternehmen, die reif für Innovationen im Bereich Drohnen sind, um seine landesweite Vision eines skalierbaren, technologiegestützten Multiservice-Drohnenunternehmens voranzutreiben, das auf bestehenden Kunden und wiederkehrenden Umsätzen basiert.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

