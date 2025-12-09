Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Surfermord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein toter Surfer am Strand von Wangerooge!Kommissarin Nele Hibenga und ihre Tochter Jule stoßen auf ein Netz aus alten Liebschaften, Lügen und Eifersucht -mitten im scheinbar idyllischen Inselparadies

Als die Wangerooger Polizistinnen Nele und Jule Hibenga einen toten Surfer am Strand finden, geraten sie in ein Geflecht aus Leidenschaft, Verrat und Gier. Alte Wunden brechen auf, und plötzlich ist niemand mehr frei von Verdacht – nicht einmal die charmante Surflehrerin, deren Vergangenheit sie einholt.

Klappentext:

Niemand ahnt, dass ein hitziger Streit auf Wangerooge der Funke ist, der eine tödliche Kettenreaktion entfacht!

Die Inselpolizistinnen Nele und Jule Hibenga werden Zeuge einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem Surfer und seiner Ex-Freundin. Dieser verlässt schließlich wutentbrannt und unter Drohungen den Schauplatz – und wird am nächsten Morgen tot am Strand der Nordseeinsel aufgefunden. Im höchsten Maße tatverdächtig sind seine Ex Lena Tietjen und deren neuer, sehr eifersüchtiger Freund. Beim Verhör verwickeln sich die beiden zunächst in Widersprüche, doch ihnen den Mord stichhaltig nachzuweisen, scheint schwieriger als gedacht. Als die Polizistinnen beginnen, in der kriminellen Vergangenheit des Toten nachforschen, stoßen sie auf ein neues Motiv: Neben anderen Delikten war er auch wegen schwerer Körperverletzung und Stalking verurteilt worden. Hat etwa eines seiner früheren Opfer die Gelegenheit genutzt, um sich an dem Toten zu rächen, der nach vielen Jahren im Ausland wieder in Deutschland aufgetaucht war? Gerade als die Hibengas dieser Spur nachgehen wollen, ist die Ex-Freundin des Toten plötzlich verschwunden …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0G1KTM723 sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077327355.

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Polizistinnen“

Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Jule steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven.

