Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Bootsmord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein verschwundenes Boot mit einem toten Ex-Bankräuber wird im Wattenmeer gefunden. Rätselhafte Gerüchte über verschwundenes Geld werfen weitere Fragen auf.

Erneut entführt Julia Brunjes ihre Leser mit einem fesselnden Ostfrieslandkrimi auf Wangerooge. Dort geraten Kommissarin Nele Hibenga und ihre Tochter Jule in einen mysteriösen Fall, der von einem toten ehemaligen Gauner und vermissten Geld handelt. Die Autorin erzählt eine spannende Krimigeschichte mit raffinierten Überraschungen vor dem Lokalkolorit der Nordseeinsel!

Klappentext:

Ein toter Bankräuber im Wattenmeer vor Wangerooge! Mitten in der Nacht wird Kommissarin Nele Hibenga zum Westanleger gerufen, dort sollen Schüsse gefallen sein. Zunächst ist nichts Auffälliges zu bemerken, doch dann wird sie von einem der Anrufer darauf aufmerksam gemacht, dass ein Anglerboot fehlt. Und bei genauerer Untersuchung der Kaimauer findet sie zwei Patronenhülsen. Am nächsten Morgen wird auf einer Sandbank das vermisste Boot mit einem Toten darin entdeckt – von zwei Kugeln getroffen! Die beiden Inselpolizistinnen, Nele und ihre Tochter Jule, beginnen zu ermitteln. Bei dem Mann handelt es sich um den verurteilten Bankräuber Florian Kerkhoff, der nach Verbüßung seiner Strafe in der ganzen Welt herumgereist ist. Doch was wollte er jetzt auf Wangerooge? Ging es ihn um den Rest des Geldes, der nie aufgefunden wurde? Oder erwartete er tatsächlich eine große Erbschaft, von der er in der Strandbar Flamingo prahlte? Ein Motiv für den Mord ist zunächst nicht erkennbar, aber dann wird die Tatwaffe im Schlick des Hafenbeckens aufgespürt. Der Fundort bringt neue Verdachtsmomente, die schließlich auf die Spur des Täters führen…

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FRZMFC4D sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076887338.

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Polizistinnen“

Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Jule steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

