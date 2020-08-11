  • HEALWELL AI beruft Ian Kidson in sein Board of Directors

    – HEALWELL holt Ian Kidson, einen erfahrenen Führungsexperten und Direktor mit jahrzehntelanger Erfahrung in Finanzwesen, Governance und Betriebsführung im Gesundheitswesen, in sein Board of Directors. Er wird das Unternehmen bei seinem Auftrag, durch die frühzeitige Erkennung und Diagnose von Krankheiten die Gesundheitsversorgung zu verbessern und Leben zu retten, unterstützen.

    TORONTO, ON, 10. Dezember 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, gibt mit Freude die Bestellung von Ian Kidson in sein Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt.

    Herr Kidson kann als erfahrener Führungsexperte und Corporate Director auf eine bemerkenswerte Karriere in privaten und börsennotierten Unternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten zurückblicken. Aktuell ist er Mitglied im Board of Directors von Lakeshore Recycling Systems, einem führenden Anbieter von Abfallvermeidungs- und Recyclingdiensten sowie mobilen Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten.

    Von 2019 bis 2021 war Herr Kidson Chief Financial Officer beim international tätigen und börsennotierten Lerntechnologieanbieter Docebo Inc. (TSX: DCBO). Darüber hinaus bekleidete er bei der TSX-gelisteten Firma Apollo Health Corp. (ehemals Acasta Enterprises Inc.) den Posten des Chief Financial Officer und Chief Executive Officer. Vor seiner Anstellung bei Apollo war Herr Kidson Executive Vice President und Chief Financial Officer beim börsennotierten Abfallwirtschaftsunternehmen Progressive Waste Solutions Ltd., das 2016 erfolgreich mit der Firma Waste Connections Inc. fusionierte.

    In den Anfängen seiner Karriere bekleidete Herr Kidson Führungspositionen im Kapitalmarktbereich und war von 1984 bis 2000 als Managing Director bei CIBC Wood Gundy und anschließend von 2000 bis 2011 als Managing Director bei der Firma TD Capital Mezzanine Partners tätig. Er hat einen Bachelor of Science und einen MBA in Rechnungswesen und Finanzen von der McMaster University in Hamilton (Ontario).

    Wir freuen uns sehr, Ian Kidson im Board of Directors von HEALWELL willkommen zu heißen, so Hamed Shahbazi, Chair von HEALWELL AI. Ian verfügt über eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz als Führungskraft bei börsennotierten Unternehmen, im Kapitalmarktsektor und im Gesundheitswesen. Sein fundiertes Finanz-Knowhow und seine nachweislichen Kompetenzen in der Begleitung von Unternehmen durch Phasen des Wachstums und Wandels werden HEALWELL maßgeblich bei seinen weiteren Aufgaben zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch die frühzeitige Erkennung und Diagnose von Krankheiten unterstützen.

    James Lee
    Chief Executive Officer
    HEALWELL AI Inc.

    Über HEALWELL AI

    HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/.

    Für weitere Informationen:

    Pardeep S. Sangha
    Investor Relations, HEALWELL AI Inc.
    Telefon: 604-572-6392
    ir@healwell.ai

