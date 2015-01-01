Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Mistkerltod auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Nach einem Sturm liegt Bauunternehmer Hauke Grote tot in den Dünen von Wangerooge. Viele Feinde, ein geheimnisvoller Schlüssel und ein dunkles Inselgeheimnis. Wer wollte ihn wirklich tot sehen?

Ein toter Bauunternehmer, eine Insel im Schweigen und ein Schlüssel zu einem gut gehüteten Geheimnis. Als Nele und Jule Hibenga ermitteln, wird klar: Hinter dem Mord steckt mehr als nur Wut auf einen rücksichtslosen Mistkerl.

Klappentext:

Ein skrupelloser Bauunternehmer hat sich gewaltig verspekuliert! Hauke Grote wird nach einem großen Sturm auf Wangerooge tot in den Dünen gefunden. Die Inselpolizistinnen Nele und Jule Hibenga nehmen die Ermittlungen auf und stoßen auf eine Mauer des Schweigens bei den Insulanern. Der Tote hatte sich mit seinem Vorhaben, eine Wellnessoase auf der Insel zu bauen, viele Feinde gemacht – denn er war ein richtiger Mistkerl! Da gibt es zunächst einen Hotelbesitzer, der die potente Konkurrenz fürchtet, und eine Frau, die nicht will, dass genau an dem angedachten Ort gebaut wird. Verdächtige sind also genug vorhanden. Zudem wird im Hotelzimmer des Toten ein altertümlicher Schlüssel gefunden. Dieser führt die beiden Polizistinnen schließlich zu einem alten Schuppen am Westende der Insel – und zur großen Überraschung ist dieses Gebäude voller wertvoller, maritimer Antiquitäten! Hatte der Tote etwa ein illegales Nebengeschäft betrieben und das Motiv für den Mord liegt möglicherweise ganz anders als zunächst gedacht?

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0GJR5Z4P3 sowie auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078030600.

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Polizistinnen“

Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Jule steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven.



