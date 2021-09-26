  • Ihre Physiotherapie-Praxis für Chirurgie, Orthopädie und Allgemeinbehandlung in Halle (Saale)

    Physiotherapie Anke Fritsch in Halle (Saale): Ihre Praxis für chirurgische, orthopädische und allgemeine Physiotherapie. Individuelle Betreuung und moderne Therapiemethoden für schnelle Genesung.

    Die Physiotherapie Anke Fritsch in Halle (Saale) bietet eine umfassende Betreuung für alle Arten von Beschwerden des Bewegungsapparates, sowohl präoperativ als auch postoperativ.
    Unsere Praxis ist zentral gelegen und für Patienten aus der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen ideal erreichbar.

    Chirurgische und orthopädische Physiotherapie

    Wir bieten spezialisierte Behandlungsmethoden für Patienten, die sich auf eine Operation vorbereiten oder nach einer OP Unterstützung benötigen.
    Gerade in der chirurgischen und orthopädischen Physiotherapie spielt die Wiederherstellung der Beweglichkeit und die Schmerzreduktion eine zentrale Rolle.

    Vor der Operation

    Bereits vor einem Eingriff kann eine gezielte physiotherapeutische Vorbereitung die Beweglichkeit erhalten, den Körper stärken und Schmerzen lindern.
    Dies fördert eine schnellere Heilung nach der OP.

    Nach der Operation

    Nach Eingriffen wie Knie-, Hüft- oder Schulteroperationen, Bandscheibenoperationen oder nach Knochenbrüchen ist Physiotherapie unerlässlich.
    Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Beweglichkeit zurückzugewinnen, Muskulatur aufzubauen und Fehlbelastungen zu vermeiden.

    Allgemeine Physiotherapie in Halle (Saale)

    Neben chirurgischen und orthopädischen Behandlungen bieten wir auch allgemeine Physiotherapie für zahlreiche Beschwerden wie Rücken-, Nacken- und Gelenkschmerzen, Verspannungen oder Sportverletzungen.
    Unsere Therapien sind stets individuell auf die Bedürfnisse unserer Patienten abgestimmt.

    Individuelle Therapieplanung

    Jedes Krankheitsbild wird durch eine ausführliche Anamnese und Untersuchung genau analysiert. Daraus erstellen wir einen maßgeschneiderten Therapieplan, der auf Ihre spezifischen Beschwerden und Ziele ausgerichtet ist.

    Ganzheitliche Betreuung

    Wir bieten eine breite Palette physiotherapeutischer Maßnahmen: Krankengymnastik, manuelle Therapie, Massagetherapie sowie präventive und stabilisierende Übungen.
    Ziel ist es, Ihre natürlichen Bewegungsfunktionen zu erhalten oder wiederherzustellen.

    Unsere Leistungen im Überblick:

    – Krankengymnastik
    – Manuelle Therapie
    – Massagetherapie
    – Behandlung von Rücken-, Gelenk- und Bewegungseinschränkungen
    – Prävention und Rehabilitation nach Operationen und Verletzungen
    – Mobilisation und Stabilisation

    Warum Physiotherapie Anke Fritsch?

    – Erfahrenes Team:
    Unser kompetentes und einfühlsames Team begleitet Sie durch Ihre gesamte Rehabilitation.
    – Individuelle Betreuung:
    Jede Behandlung wird passgenau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, um eine schnelle Rückkehr zu Gesundheit und Beweglichkeit zu gewährleisten.
    – Moderne Therapiemethoden:
    Wir nutzen aktuelle physiotherapeutische Erkenntnisse, um eine nachhaltige und effektive Behandlung zu garantieren.

    Kontaktieren Sie uns

    Besuchen Sie uns in unserer Praxis in Halle (Saale) oder vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin.
    Wir sind jederzeit für Sie da und freuen uns darauf, Sie bei Ihrer Genesung zu unterstützen.

    Website: www.physiotherapie-halle.de

    Die Bedeutung von Physiotherapeuten in Deutschland

    Die Zahl der Physiotherapeuten in Deutschland wächst kontinuierlich.
    2021 erreichte die Zahl mit 166.042 Fachkräften den höchsten Stand der letzten zehn Jahre. Diese Entwicklung zeigt den zunehmenden Bedarf an physiotherapeutischen Leistungen und die wachsende Bedeutung des Berufs.
    Sie spiegelt das gestiegene Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung wider und unterstreicht die Bedeutung der Physiotherapie in der Prävention, Rehabilitation und Heilung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Physiotherapie Anke Fritsch
    Frau Anke Fritsch
    Voßstr. 2
    06110 Halle (Saale)
    Deutschland

    fon ..: 0345 2023667
    web ..: http://www.physiotherapie-halle.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Physiotherapie Anke Fritsch
    Frau Anke Fritsch
    Voßstr. 2
    06110 Halle (Saale)

    fon ..: 0345 2023667
    web ..: http://www.physiotherapie-halle.de
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