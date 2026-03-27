  • Novagreen Energy erweitert Solar, Wärmepumpen und Klimaanlagen Portfolio in der Region Hannover

    Ganzheitliche Energielösungen für Privat, Gewerbe und Kommunen – von PV über Wärmepumpen bis Ladeinfrastruktur, inklusive Fördermittel-Unterstützung.

    BildBurgdorf / Region Hannover, 27. März 2026 – Novagreen Energy erweitert sein Leistungsportfolio in der Region Hannover und bietet ab sofort ein noch breiteres Spektrum an Lösungen für die moderne Energie- und Gebäudetechnik. Das Angebot richtet sich an Privathaushalte, Gewerbebetriebe sowie kommunale Einrichtungen und umfasst die Beratung, Planung, Montage und Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen, Stromspeichern, Wärmepumpen, Klimaanlagen, Lüftungsanlagen sowie Ladestationen (Wallboxen). Ergänzend bietet Novagreen Energy Beratung rund um Gasheizungen – etwa für Bestandsgebäude, Modernisierungskonzepte und Übergangslösungen. Ein zentraler Bestandteil bleibt die Unterstützung bei Förderprogrammen und die strukturierte Begleitung durch die relevanten Schritte.

    „Die Anforderungen an Gebäude steigen: Energiekosten, Versorgungssicherheit, CO?-Reduktion, Komfort und gesetzliche Rahmenbedingungen müssen zusammen gedacht werden“, erklärt Novagreen Energy. „Mit der Portfolio-Erweiterung in der Region Hannover bieten wir unseren Kunden eine durchgängige Lösung aus einer Hand – von der ersten Analyse bis zur Inbetriebnahme, inklusive Orientierung und Unterstützung im Förderumfeld.“

    Portfolio-Erweiterung: Mehr Technik, mehr Integration, mehr Projektbegleitung
    Mit der Erweiterung reagiert Novagreen Energy auf die steigende Nachfrage nach integrierten Systemen, die Strom, Wärme, Kühlung, Luftqualität und Mobilität intelligent verbinden. Im Fokus stehen dabei praxistaugliche Konzepte, die sich an den realen Gegebenheiten vor Ort orientieren – vom Einfamilienhaus über Gewerbeobjekte bis hin zu kommunalen Liegenschaften.

    Neu bzw. ausgebaut im Leistungsumfang:
    PV + Speicher als Basis für mehr Eigenverbrauch und planbare Energiekosten
    Wärmepumpen als zentrale Heizlösung (auch in Kombination mit PV)
    Klimaanlagen für effiziente Kühlung und ganzjährigen Komfort
    Lüftungsanlagen für bessere Raumluftqualität und bedarfsgerechte Luftführung
    Wallboxen/Ladeinfrastruktur für private und gewerbliche Anwendungen
    Gasheizung (Beratung) für Bestands- und Übergangsszenarien, Modernisierungspfade und Hybrid-/Umstiegsstrategien

    Fördermittel-Unterstützung als fester Prozessbaustein
    Zielgruppen im Fokus: Privat, Gewerbe und Kommunen
    Privatkunden profitieren von Lösungen, die Energiekosten senken, den Eigenverbrauch erhöhen und den Wohnkomfort steigern – etwa durch die Kombination aus PV, Speicher und Wärmepumpe sowie optionaler Ladeinfrastruktur für E-Mobilität.
    Gewerbekunden erhalten Unterstützung bei der Planung wirtschaftlicher Systeme, die Lastprofile berücksichtigen und Betriebskosten reduzieren können – beispielsweise durch PV-Anlagen zur Eigenversorgung, Speicher zur Lastspitzen-Optimierung sowie Ladepunkte für Mitarbeitende oder Kunden.

    Kommunen und öffentliche Träger stehen häufig vor der Aufgabe, Liegenschaften zu modernisieren, Budgets planbar einzusetzen und Fördermöglichkeiten sinnvoll zu nutzen. Novagreen Energy unterstützt bei der strukturierten Projektvorbereitung, technischen Auslegung und Umsetzung – mit Blick auf Effizienz, Betriebssicherheit und langfristige Nutzbarkeit.

    Ganzheitlicher Projektablauf: Von der Analyse bis zur Inbetriebnahme
    Novagreen Energy setzt auf einen klaren, nachvollziehbaren Prozess, der technische Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Umsetzungsrealität zusammenführt:

    1. Erstberatung & Zieldefinition
    Klärung von Anforderungen (Energieziele, Komfort, Budget, Zeitplan), Objektart und Rahmenbedingungen.
    2. Bestandsaufnahme & technische Vorprüfung
    Bewertung von Verbrauchsdaten, Gebäudesituation und vorhandener Technik (z. B. Heizsystem, Elektroinstallation, Platzbedarf).
    3. Konzept & Auslegung
    Dimensionierung und Systemauswahl (z. B. PV-Leistung, Speicherstrategie, Wärmepumpen-Auslegung, Lüftungskonzept, Ladeleistung).
    4. Wirtschaftlichkeits- und Effizienzbetrachtung
    Einordnung von Eigenverbrauch, Autarkiepotenzial, Betriebskosten und sinnvollen Ausbaustufen.
    5. Umsetzung: Planung, Montage, Inbetriebnahme
    Koordination der Umsetzung, Terminplanung, Installation und Inbetriebnahme – mit Fokus auf saubere Ausführung und transparente Kommunikation.
    6. Fördermittel-Unterstützung
    Orientierung zu passenden Programmen, Unterstützung bei Unterlagen und Prozessschritten – abhängig von Vorhaben, Voraussetzungen und Programmlage.

    Technologiefelder im Detail

    Photovoltaik & Stromspeicher: Eigenverbrauch erhöhen, Kosten stabilisieren
    PV-Anlagen sind für viele Haushalte und Betriebe der Einstieg in eine unabhängige Energieversorgung. In Kombination mit Stromspeichern lässt sich der Eigenverbrauch deutlich steigern. Novagreen Energy unterstützt bei der passenden Auslegung, der Systemintegration und der Abstimmung mit weiteren Verbrauchern wie Wärmepumpe oder Wallbox.

    Wärmepumpen: Effiziente Wärme – besonders im Systemverbund
    Wärmepumpen sind ein zentraler Baustein moderner Heizkonzepte. Entscheidend sind eine passende Auslegung, die Berücksichtigung der Gebäudesituation und die sinnvolle Einbindung in das Gesamtsystem. Novagreen Energy begleitet die Auswahl geeigneter Lösungen und die Umsetzung – auch mit Blick auf mögliche Kombinationen (z. B. PV-gestützte Betriebsstrategien).

    Klimaanlagen: Komfort und Effizienz bei steigenden Sommerlasten
    Mit zunehmenden Hitzetagen wächst der Bedarf an effizienter Kühlung – im Wohnbereich ebenso wie in Büros, Praxen oder Gewerbeflächen. Novagreen Energy plant und realisiert Klimasysteme, die Komfort und Energieeffizienz verbinden.

    Lüftungsanlagen: Raumluftqualität, Feuchteschutz und bedarfsgerechte Luftführung
    Moderne Lüftungskonzepte können helfen, Luftqualität zu verbessern und Feuchteprobleme zu reduzieren – besonders in energetisch modernisierten Gebäuden. Novagreen Energy unterstützt bei der Auswahl und Planung bedarfsgerechter Lösungen.

    Ladeinfrastruktur (Wallboxen): E-Mobilität sinnvoll integrieren
    Ob Einfamilienhaus, Firmenparkplatz oder kommunale Liegenschaft: Ladepunkte müssen sicher, passend dimensioniert und in die vorhandene Elektrostruktur integrierbar sein. Novagreen Energy berät zur Ladeleistung, zur Einbindung in PV-/Speichersysteme und zur praktischen Umsetzung.

    Gasheizung (Beratung): Bestandsgebäude und Übergangslösungen
    In bestimmten Bestandsfällen kann eine Gasheizung weiterhin Teil einer Übergangs- oder Hybridstrategie sein. Novagreen Energy berät zu Modernisierungspfaden, Effizienzmaßnahmen und Umstiegsoptionen – mit Blick auf technische Machbarkeit und langfristige Planungssicherheit.

    Fördermittel-Unterstützung: Komplexität reduzieren, Projekte planbar machen
    Förderprogramme und Anforderungen ändern sich regelmäßig und sind für viele Antragsteller schwer zu überblicken. Novagreen Energy unterstützt Kunden dabei, Fördermöglichkeiten einzuordnen und die Projektplanung so aufzusetzen, dass technische und formale Anforderungen frühzeitig berücksichtigt werden. Ziel ist eine strukturierte Umsetzung mit weniger Reibungsverlusten.

    Region Hannover: Nähe, Verlässlichkeit und kurze Wege
    Novagreen Energy ist in Burgdorf bei Hannover ansässig und fokussiert die Portfolio-Erweiterung gezielt auf die Region Hannover. Damit verbindet das Unternehmen regionale Nähe und persönliche Erreichbarkeit mit einem Leistungsangebot, das die wichtigsten Zukunftsthemen der Gebäudetechnik abdeckt.

    Über Novagreen Energy
    Novagreen Energy & Wärmepumpenhandel aus Burgdorf bei Hannover unterstützt Privatkunden, Gewerbe und öffentliche Träger bei der Umsetzung moderner Energielösungen. Das Unternehmen bietet Beratung, Planung, Montage und Inbetriebnahme rund um Photovoltaik, Wärmepumpen und ergänzende Gebäudetechnik – inklusive Unterstützung bei Förderprogrammen und einer strukturierten Projektbegleitung.

    Pressekontakt
    Novagreen Energy – Solar & Wärmepumpen & Klima
    Gartenstraße 9, 31303 Burgdorf, Deutschland
    Telefon: 05136 9065653
    E-Mail: info@waermepumpenhandel.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Novagreen Energy – Solar & Wärmepumpen & Klima
    Andreas Dridiger
    Gartenstr. 9
    31303 Burgdorf
    Deutschland

    fon ..: 051369065653
    web ..: https://www.novagreen-energy.com
    email : info@waermepumpenhandel.de

    Novagreen Energy & Solar- und Wärmepumpenhandel aus Burgdorf bei Hannover ist spezialisiert auf moderne Energielösungen rund um Photovoltaik, Wärmepumpen,Klimaanlagen und ergänzende Gebäudetechnik. Das Unternehmen unterstützt Kunden deutschlandweit bei Beratung, Planung, Montage und der Orientierung im Förderumfeld – mit dem Ziel, Energie effizienter, wirtschaftlicher und zukunftssicher zu nutzen.

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    Novagreen Energy – Solar & Wärmepumpen & Klima
    Herr Andreas Dridiger
    Gartenstrasse 9 9 9 9
    31303 Burgdorf

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    web ..: https://www.waermepumpenhandel.de
    email : info@waermepumpenhandel.de


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