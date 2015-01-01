Schulgebäude aus ELA Containern

Modulare Unterrichtsräumen dienen als Übergangslösung während der Sanierung.

Im Zuge einer umfassenden Modernisierung einer Grundschule in Nordrhein-Westfalen stand der Schulträger vor der Herausforderung, den laufenden Unterricht während der Bauphase zuverlässig sicherzustellen. Ein kompletter Neubau hätte einen erheblichen zeitlichen Vorlauf sowie sehr hohe Investitionskosten bedeutet und wurde daher frühzeitig ausgeschlossen. Stattdessen fiel die Entscheidung auf eine wirtschaftliche und kurzfristig realisierbare Übergangslösung von ELA Container. Die modularen Raumlösungen schaffen für die Dauer der Sanierung vollwertige Unterrichts- und Funktionsbereiche für insgesamt 157 Schülerinnen und Schüler direkt auf dem Schulgelände.

Für die Übergangszeit wurde eine Anlage aus insgesamt 33 ELA Containern installiert. 24 Container bieten Platz für Klassenräume und Lehrerarbeitsplätze, zwei Sanitärcontainer sichern die sanitäre Versorgung der Schülerinnen und Schüler, und sieben Flurcontainer verbinden die einzelnen Module zu einem übersichtlichen, schlüssigen Raumkonzept. Dabei wurde besonderer Wert auf Sicherheit und kindgerechte Ausstattung gelegt: Die Türen wurden mit einem Fingerklemmschutz versehen, um Verletzungsrisiken zu minimieren. Außerdem sind die Waschbecken in den Sanitäreinheiten bewusst niedriger eingebaut worden, damit sie für die Kinder besser erreichbar und komfortabler nutzbar sind. So entsteht eine Lernumgebung, die in Funktion und Komfort einem klassischen Schulgebäude sehr nahekommt und dennoch temporär und flexibel bleibt.

„Gerade für Schulen, die während Umbau- oder Sanierungsphasen kurzfristig zusätzlichen Platz benötigen, sind ELA Container eine ideale Lösung. Durch unsere schnelle Beratung, die große Auswahl an Modulen und Ausstattungen sowie die kurze Realisierungszeit können wir genau die Räume bereitstellen, die gebraucht werden – funktional, komfortabel und kindgerecht“, erklärt Max Dieckmann, Projektmanager Nordwest bei ELA Container.

Dank moderner Dämmung, effizienter Heiz- und Lüftungstechnik sowie großzügiger Fensterflächen bieten die Container ein angenehmes Raumklima und ausreichend Tageslicht als wichtige Voraussetzung für konzentriertes Lernen. Gleichzeitig fügt sich die Anlage durch ihre klare und übersichtliche Struktur störungsarm in den laufenden Schulbetrieb ein. Als zusätzliches Ausstattungselement erhielt die Anlage ein Containerpodest mit Vordach, das für komfortable und sichere Wege sorgt und zugleich Schutz vor Regen und Witterung bietet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : martin.bloemer@container.de

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

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