Die Praxis für Physiotherapie Katja Sonntag begleitet Menschen ein Leben lang. Bei Bewegungseinschränkungen aller Art ist die Physiotherapie ein erfolgversprechender Ansatz. Auch bei der Osteopathie steht die Bewegung im Mittelpunkt, die im Alter oder nach einem Unfall oft eingeschränkt ist. Auch hier hilft die Praxis für Physiotherapie Katja Sonntag.

Physiotherapie vom Kleinkind bis ins hohe Alter

Bei Kleinkindern sind Medikamente nur selten notwendig, viele Probleme lassen sich mit Physiotherapie behandeln. Wenn eine Entwicklungsverzögerung festgestellt wird, das Kind ständig schreit oder unter Koordinationsstörungen leidet, kann die Praxis aufgesucht werden. Auch bei vielen anderen Problemen ist die Physiotherapie das Mittel der Wahl. Mehrere erfahrene Kindertherapeutinnen und -therapeuten kümmern sich um die Kinder. In den Praxen arbeiten Therapeuten, die sich auf bestimmte Altersgruppen spezialisiert haben. So bekommt jedes Kind in jeder Entwicklungsphase die optimale Betreuung.

Erwachsene sollten bei Schmerzen nicht gleich zu Tabletten greifen, sondern zunächst andere Wege ausprobieren. Ausgebildete Physiotherapeuten helfen dabei, wieder selbstständig und mit Freude am Leben teilzunehmen.

Mehr Lebensfreude durch Osteopathie

Die Osteopathie richtet sich ebenfalls an Erwachsene und Kinder und zielt darauf ab, die Bewegungsfähigkeit des Körpers zu verbessern. Dabei arbeitet die Praxis von Katja Sonntag mit Druck- und Zugtechniken, um Blockaden aufzuspüren und gezielt zu lösen. Die Behandlung konzentriert sich nicht nur auf die betroffenen Körperpartien, sondern bezieht immer den gesamten Körper mit ein. Ein Therapeut sieht die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Körperteilen und berücksichtigt diese bei seiner Arbeit.

Die Osteopathie wird oft erfolgreich bei den verschiedensten Schmerzen eingesetzt. Dabei gibt es kaum Einschränkungen. Manche Patienten kommen mit gynäkologischen Beschwerden, andere mit Rücken- oder Kopfschmerzen. Auch bei Tinnitus, Schwindel und Atembeschwerden lassen sich gute Erfolge erzielen.

Das Prinzip der Therapie lautet „Bewegung ist Leben“. Wenn der Patient wieder aktiv am Leben teilnehmen kann, steigt seine Lebensfreude und damit seine Zufriedenheit.

Dabei ist die Osteopathie keineswegs nur älteren Menschen vorbehalten, auch Jüngere können von den Ansätzen profitieren und so einen Teil ihrer früheren Beweglichkeit zurückgewinnen.

Die Praxis für Physiotherapie Katja Sonntag widmet sich mehreren Schwerpunkten, die alle Ihre Gesundheit in den Vordergrund stellen. Neben der klassischen Physiotherapie erfolgt die Behandlung von orthopädischen Krankheiten, die etwa Sehnen- und Bänderrisse, Frakturen, Verletzungen an den Extremitäten oder Wirbelsäulenerkrankungen umfassen. Darüber hinaus ist die Praxis für Physiotherapie auf neurologische Behandlungen nach dem Bobath-Konzept spezialisiert, die durch die ganzheitliche Physiotherapie von Kindern, Erwachsenen und Senioren ergänzt wird.

Pressekontakt:

Praxis für Physiotherpie Katja Sonntag

Herr Katja Sonntag

Lüneburger Str. 15

21379 Scharnebeck

fon ..: 041361555

web ..: https://www.sonntag-physio.de/

email : info@sonntag-physio.de

