Osteopathie für Schwangere und Babys bietet die Praxis für Osteopathie & Naturheilkunde in Münster

Die Praxis für Osteopathie & Naturheilkunde in Münster bietet schwerpunktmäßig individuelle osteopathische Behandlungen für Erwachsene, insbesondere Schwangere, Säuglinge und Babys an.

Christian Peters, Heilpraktiker in Münster, führt in seiner Praxis für Osteopathie & Naturheilkunde ganzheitliche Behandlungen durch. Für die Behandlung von Schmerzen und Beschwerden bedient er sich Methoden aus der Osteopathie, Chiropraktik, Naturheilkunde, Neuraltherapie und Ozontherapie. Ein Schwerpunkt seiner Praxis ist die osteopathische Behandlung von Schwangeren, Säuglingen, Babys und Kindern. Werdende Mütter haben während ihrer Schwangerschaft nicht selten mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Mit unterschiedlichen manuellen Therapien aus der Osteopathie kann Christian Peters den Beschwerden beikommen und durch die Aktivierung von Selbstheilungskräften Linderung schaffen. Immer Teil seiner Behandlungen: die ganzheitliche Betrachtung der Symptome. Diese geschieht unter Einbezug der Befindlichkeiten, Lebensumstände und persönlichen Situation seiner Patientinnen. Durch das ausführliche Gespräch zu Beginn einer jeden Behandlung macht sich der Heilpraktiker aus Münster ein umfassendes Bild und entwickelt ein optimales Therapiekonzept. Christian Peters ist auch Wegbegleiter in problematischen Fällen, wenn Säuglinge Schwierigkeiten beim Saugen haben, sich Stillprobleme einstellen, die Verdauungsentwicklung gestört ist oder Babys besonders viel schreien. Hier kann die Osteopathie unterstützend einwirken. Christian Peters bietet in diesen Fällen umfassende Untersuchungen und Behandlungen an, die zusätzlich zur Beratung durch die Hebamme und der kinderärztlichen Betreuung in Anspruch genommen werden können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis für Osteopathie & Naturheilkunde

Herr Christian Peters

Rosenplatz 1A

48143 Münster

Deutschland

fon ..: 0251/92779393

web ..: http://www.hp-peters.de

email : info@HP-Peters.de

In seiner Praxis für Praxis für Osteopathie & Naturheilkunde bietet der Heilpraktiker Christian Peters ganzheitliche Behandlungen an. Neben Chiropraktik, Naturheilkunde, Neural- und Ozontherapie bildet die Osteopathie einen Schwerpunkt seines Angebots.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wäschereien des Textilverbundes Servitex nutzen Krise für Investitionen Kalamazoo Resources: Hochgradiges Gold in der Fosterville-Nachbarschaft