Praxis für Physiotherapie Ahmad EL Menschawi – CMD- & Kiefergelenkbehandlung in Käfertal Süd

Physiopraxis Käfertal Süd: Ganzheitliche CMD- & Kiefergelenktherapie bei Schmerzen, Knacken oder Verspannungen – individuell, interdisziplinär und auf Ihre Körperhaltung abgestimmt.

Die Physiopraxis Käfertal Süd bietet ein umfassendes Therapieangebot für Beschwerden des Bewegungsapparates. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der physiotherapeutischen Kiefergelenkbehandlung (CMD-Therapie). Sie richtet sich an Patientinnen und Patienten mit Schmerzen oder Funktionsstörungen im Bereich des Kiefers, des Gesichts oder angrenzender Strukturen. Da das Kiefergelenk eng mit der gesamten Körperstatik verbunden ist, wird es stets im Zusammenspiel mit Haltung und Wirbelsäule betrachtet.

Ziele der Kiefergelenkbehandlung

Die Behandlung verfolgt das Ziel, Schmerzen beim Kauen oder Sprechen zu reduzieren, Verspannungen – insbesondere der Kaumuskulatur – zu lösen und die Beweglichkeit des Kiefergelenks zu verbessern. So soll eine schmerzfreie Funktion wiederhergestellt und die Lebensqualität nachhaltig gesteigert werden.

Typische Beschwerden bei CMD

Häufige Symptome sind Kiefergelenkschmerzen, Knacken oder Blockaden, Zähneknirschen (Bruxismus) sowie Kopf-, Gesichts- und Nackenschmerzen. Beschwerden können in Schultern oder Rücken ausstrahlen, weshalb eine ganzheitliche Betrachtung entscheidend ist.

Ablauf & Therapieansatz

Nach einer ausführlichen Anamnese kommen gezielte manuelle Techniken, Mobilisationen und bei Bedarf intraorale Behandlungen zum Einsatz. Ergänzend werden Übungen, Haltungsschulung und Entspannungsverfahren integriert. In Zusammenarbeit mit Zahnärzten oder Kieferorthopäden entsteht ein individuell abgestimmtes Therapiekonzept für nachhaltige Behandlungserfolge.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis für Physiotherapie Ahmad EL Menschawi

Herr Ahmad El Menschawi

Mannheimer Str. 102

68309 Mannheim

Deutschland

fon ..: 0621 731633

fax ..: 0621 4629231

web ..: http://www.physiopraxis-käfertal-süd.de

email : pr@dsa-marketing.ag

