ClubGefühle gewinnt Aktivreise-Spezialisten Feuer und Eis Touristik als Partner

ClubGefühle gewinnt mit Feuer und Eis Touristik einen familiengeführten Aktivreise-Spezialisten vom Tegernsee – und bringt Rad-, Wander- und Spezialreisen auf die Community-Plattform.

_Der familiengeführte Reiseveranstalter vom Tegernsee bringt seine individuellen Aktiv-, Rad-, Wander- und Spezialreisen auf die Reise-Community-Plattform von ClubGefühle – und erweitert das Netzwerk um eine neue Dimension._

ClubGefühle wächst weiter: Mit Feuer und Eis Touristik gewinnt die Reise-Community-Plattform ein familiengeführtes Traditionsunternehmen mit langjähriger Erfahrung und einem klaren Fokus auf individuell gestaltete Reisen. Der Veranstalter vom Tegernsee, dem jährlich über 10.000 Aktivreisende vertrauen, bringt sein breites Programm auf die Plattform: Alpenüberquerungen für Genießer und ausgearbeitete Wander- und Radreisen über Berge, entlang Flüssen und vorbei an Seen im Alpenraum von Bayern und Baden-Württemberg über Österreich und die Schweiz bis nach Italien, Frankreich oder Slowenien.

Gerade bei Aktivreisen zählt, mit wem man unterwegs ist – ob auf dem Rad, beim Wandern oder auf einer Alpenüberquerung. Genau hier passt Feuer und Eis Touristik zu ClubGefühle: Die Plattform vernetzt Mitreisende mit gleichen Plänen schon vor der Buchung und macht aus einer Reise von Anfang an ein gemeinsames Erlebnis – ergänzt um eine KI-gestützte Suche, die Reisende in natürlicher Sprache zur passenden Tour führt. Für Reisende bedeutet die Partnerschaft mehr Auswahl und eine neue Kategorie: individuelle Aktiv- und Spezialreisen von einem Anbieter, der auf persönlichen Service und Qualität setzt.

_“Feuer und Eis Touristik steht für etwas, das perfekt zu uns passt: Reisen, bei denen das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt steht. Mit einem so erfahrenen, persönlich geführten Partner wird unser Netzwerk nicht nur größer, sondern vor allem vielfältiger.“_

– Volker Jahns, Gründer ClubGefühle

Ein Netzwerk, das vielfältiger wird

Für Feuer und Eis Touristik eröffnet die Partnerschaft einen neuen Kanal und den Zugang zu einer aktiven, reisefreudigen Community. ClubGefühle wiederum erweitert sein Anbieter-Netzwerk um ein hochwertiges Segment aus Aktiv-, Rad-, Wander- und Spezialreisen. Gemeinsam machen beide das Angebot für Gruppen- und Gemeinschaftsreisen breiter und persönlicher. Und das Netzwerk wächst weiter:

Verfügbarkeit

Die Reisen von Feuer und Eis Touristik sind nun auf der ClubGefühle Webseite, Mobile-App und dem reiseagent.ai verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ClubGefühle GmbH

Herr Volker Jahns

Perlacherstr. 44

82031 Grünwald

Deutschland

fon ..: 01702847048

web ..: https://www.clubgefuehle.de

email : team@clubgefuehle.de

ClubGefühle ist ein Münchner Startup, das Club- und Gruppenreisen neu denkt. Die Plattform verbindet Reiseangebote mit Community-Funktionen und einer KI-gestützten Suche (reiseagent.ai): Sie löst das soziale Problem des Alleinreisens, indem sie Mitreisende mit gleichen Reiseplänen schon vor der Buchung vernetzt. ClubGefühle richtet sich an Endnutzer ebenso wie an Reiseveranstalter als Vertriebskanal und Community-Layer. Verfügbar als Website und App für iOS und Android.

Pressekontakt:

ClubGefühle GmbH

Herr Volker Jahns

Perlacherstr. 44

82031 Grünwald

fon ..: 01702847048

email : team@clubgefuehle.de

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