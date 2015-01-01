ClubGefühle gewinnt internationalen Gruppenreise-Anbieter WeRoad als Founding Partner

WeRoad – einer der führenden Gruppenreise-Anbieter mit über 300.000 Reisenden und 150+ Zielen – wird Founding Partner von ClubGefühle und setzt auf Community und KI-gestützte Reisesuche.

_WeRoad __- einer der führenden internationalen Anbieter für Gruppenreisen mit über 300.000 Reisenden und mehr als 150 Reisezielen weltweit – wird Founding Partner von ClubGefühle und setzt damit klar auf das, was die Plattform ausmacht: die Community vor der Reise und eine KI-gestützte Suche._

ClubGefühle konnte einen seiner stärksten Partner gewinnen: WeRoad, einer der führenden internationalen Anbieter für Gruppenreisen, wird Founding Partner der Reise-Community-Plattform von ClubGefühle. Mit über 300.000 Reisenden und mehr als 150 Reisezielen weltweit zählt WeRoad zu den großen Namen der europäischen Reisebranche – und setzt mit dem Schritt bewusst auf einen neuen Weg: Reisende schon vor dem Abflug miteinander zu vernetzen, statt sie erst am Zielort aufeinandertreffen zu lassen.

Den Rahmen dafür gibt ClubGefühle vor: Im Mittelpunkt steht die Community. Die Plattform bringt Alleinreisende zusammen und vernetzt Mitreisende mit gleichen Plänen schon vor der Buchung – so wird aus einer Buchung von Anfang an ein gemeinsames Erlebnis. Ergänzt wird das durch eine KI-gestützte Suche, die Reisende in natürlicher Sprache zur passenden Reise führt.

_“Mit WeRoad gewinnen wir nicht nur einen internationalen Marktführer, sondern einen Partner, der wie wir an die Zukunft des gemeinsamen Reisens glaubt. Im Kern geht es uns darum, Menschen zu vernetzen: Alleinreisende, die gemeinsam unterwegs sein wollen, finden bei uns schon vor dem Abflug zueinander. Die KI-Suche führt sie zur passenden Reise, die Community macht daraus ein gemeinsames Erlebnis.“_

– Volker Jahns, Gründer ClubGefühle

Gemeinsam die Reisebranche neu denken

Für beide Seiten ist die Partnerschaft ein strategischer Schritt. WeRoad erschließt über ClubGefühle einen neuen Kanal und springt auf den Trend der KI-gestützten Reisesuche auf, über die Reisende ihre nächste Reise in natürlicher Sprache finden. ClubGefühle wiederum erweitert sein Anbieter-Netzwerk um internationale Ziele und eine junge, abenteuerlustige Zielgruppe. Gemeinsam wollen beide den Markt für Gruppenreisen vergrößern und neu definieren, wie diese Reisen gefunden, gebucht und erlebt werden.

Verfügbarkeit

Die Reisen von WeRoad sind nun über die ClubGefühle Mobile-App, die Webseite und reiseagent.ai verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ClubGefühle GmbH

Herr Volker Jahns

Perlacherstr. 44

82031 Grünwald

Deutschland

fon ..: 01702847048

web ..: https://www.clubgefuehle.de

email : team@clubgefuehle.de

ClubGefühle ist ein Münchner Startup, das Club- und Gruppenreisen neu denkt. Die Plattform verbindet Reiseangebote mit Community-Funktionen und einer KI-gestützten Suche (reiseagent.ai): Sie löst das soziale Problem des Alleinreisens, indem sie Mitreisende mit gleichen Reiseplänen schon vor der Buchung vernetzt. ClubGefühle richtet sich an Endnutzer ebenso wie an Reiseveranstalter als Vertriebskanal und Community-Layer. Verfügbar als Website und App für iOS und Android.

Pressekontakt:

ClubGefühle GmbH

Herr Volker Jahns

Perlacherstr. 44

82031 Grünwald

fon ..: 01702847048

email : team@clubgefuehle.de

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