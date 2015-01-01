Lockout-Tagout in der Instandhaltung – Unfälle bei Wartungsarbeiten vermeiden

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zählen zu den unfallträchtigsten Tätigkeiten. Lockout-Tagout verhindert unbeabsichtigtes Wiedereinschalten von Maschinen und schützt Mitarbeiter zuverlässig.

Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten gehören in vielen Unternehmen zum Arbeitsalltag. Gleichzeitig zählen sie zu den gefährlichsten Tätigkeiten an Maschinen und Anlagen. Schwere Unfälle entstehen häufig dann, wenn Energiequellen nicht vollständig abgeschaltet oder Maschinen während der Arbeiten unbeabsichtigt wieder eingeschaltet werden. Ein professionelles Lockout-Tagout-System (LOTO) verhindert genau diese Gefahr und sorgt dafür, dass Maschinen und Anlagen erst dann wieder in Betrieb genommen werden können, wenn sämtliche Arbeiten abgeschlossen sind.

Bei Instandhaltungsarbeiten reicht das Ausschalten einer Maschine allein häufig nicht aus. Elektrische Energie, Druckluft, Hydraulik, Gas, Dampf oder gespeicherte mechanische Energien können weiterhin erhebliche Gefahren darstellen. Erst wenn sämtliche Energiequellen eindeutig getrennt, verriegelt und gekennzeichnet sind, dürfen Wartungs- oder Reparaturarbeiten beginnen.

Lockout-Tagout beschreibt diesen Sicherheitsprozess. Zunächst werden alle relevanten Energiequellen abgeschaltet und mit geeigneten Verriegelungen gesichert. Anschließend werden persönliche Sicherheitsschlösser und Warnanhänger angebracht. Erst wenn jeder Mitarbeiter sein eigenes Sicherheitsschloss entfernt hat, darf die Anlage wieder gestartet werden. Dadurch wird verhindert, dass Maschinen versehentlich wieder eingeschaltet werden, während sich noch Personen im Gefahrenbereich befinden.

Je nach Maschine und Energiequelle kommen unterschiedliche Verriegelungssysteme zum Einsatz. Für Hauptschalter, Leistungsschalter und Leitungsschutzschalter stehen spezielle elektrische Verriegelungen zur Verfügung. Kugelhähne, Absperrventile und Handräder lassen sich mit passenden Ventilverriegelungen sichern. Steckerverriegelungen verhindern das unbeabsichtigte Einstecken elektrischer Geräte, während universelle Kabelverriegelungen auch schwer zugängliche oder mehrere Energiequellen gleichzeitig absichern können.

MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Lockout-Tagout-Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Als zertifizierter Brady Distributor und GOLD Expert Partner liefert das Unternehmen Verriegelungen für elektrische, mechanische, hydraulische und pneumatische Energiequellen sowie Sicherheitsschlösser, Warnanhänger, Gruppen-Lockout-Systeme, Lockout-Stationen, Shadowboards und weiteres Zubehör für eine sichere Energietrennung.

Ebenso wichtig wie die Verriegelungen sind hochwertige Sicherheitsschlösser. Sie stellen sicher, dass ausschließlich der Mitarbeiter, der das Schloss angebracht hat, dieses wieder entfernen kann. Je nach Anforderung stehen unterschiedliche Schlossserien sowie Key Different (verschiedenschließend), Key Alike (gleichschließend), Master Key (Hauptschlüssel für eine Schlossgruppe) oder Grand Master Key (Generalschlüssel für mehrere Schlossgruppen) zur Verfügung.

Neben dem umfangreichen Brady Produktsortiment unterstützt MAKRO IDENT Unternehmen auch bei der Planung geeigneter Lockout-Tagout-Konzepte. Der geschulte Customer Service berät bei der Auswahl passender Verriegelungen, Sicherheitsschlösser, Schließsysteme und organisatorischer Lösungen, die sich optimal in bestehende Wartungs- und Sicherheitskonzepte integrieren lassen.

Neben den geeigneten Produkten tragen auch klare Abläufe zu einer sicheren Instandhaltung bei. Lockout-Stationen und Shadowboards sorgen dafür, dass sämtliche Verriegelungsgeräte jederzeit vollständig und griffbereit zur Verfügung stehen. Einheitliche Kennzeichnungen und festgelegte Arbeitsabläufe erleichtern die Umsetzung der Energietrennung und erhöhen gleichzeitig die Arbeitssicherheit im Unternehmen.

MAKRO IDENT ist auf professionelle Brady Kennzeichnungs- und Lockout-Tagout-Lösungen spezialisiert. Der geschulte Customer Service unterstützt Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Produkte und praxisgerechter Lösungen für die sichere Energietrennung nach DIN EN 17975.

Weitere Informationen zu professionellen Lockout-Tagout-Lösungen finden Interessierte unter Lockout-Tagout in der Instandhaltung – Unfälle vermeiden

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

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email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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