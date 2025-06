Was ist Lockout-Tagout? Arbeitsschutz durch sichere Verriegelung und Kennzeichnung

Lockout-Tagout schützt bei Wartung, Reparaturen und Instandhaltung vor gefährlichen Energiequellen – rechtssicher und praxisnah umsetzbar.

Lockout-Tagout (LoTo) ist ein international bewährtes Verfahren zur Vermeidung von Arbeitsunfällen bei Wartungs-, Reparatut- und Instandhaltungsarbeiten. Es verhindert zuverlässig, dass Maschinen oder Anlagen während dieser Arbeiten ungewollt in Betrieb genommen werden. Ein entscheidender Schutzmechanismus für Mitarbeiter, die an oder in der Nähe von gefährlichen Maschinen arbeiten.

Das Prinzip ist einfach, aber wirkungsvoll: Energiequellen wie Elektrik, Mechanik, Pneumatik oder Hydraulik werden mithilfe von mechanischen Verriegelungsvorrichtungen und klar sichtbaren Warnkennzeichnungen (sogenannten Tagouts) abgesichert. Ergänzt wird das System durch individuell zugewiesene Sicherheitsschlösser und einen abschließenden Prüfschritt (Tryout), um sicherzustellen, dass keine Restenergie mehr vorhanden ist.

In den USA sind Lockout-Tagout-Verfahren seit 1990 durch die OSHA-Vorgaben gesetzlich vorgeschrieben. Auch in Europa haben sich LoTo-Maßnahmen als Standard etabliert – in Deutschland unter anderem auf Basis des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Unternehmen sind verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz vor gefährlichen Energiequellen umzusetzen. Lockout-Tagout bietet hier ein rechtssicheres und praxistaugliches Instrument.

MAKRO IDENT – zertifizierter Brady GOLD-Partner – stellt seit vielen Jahren Lösungen für die sichere Umsetzung von LoTo bereit. Das Portfolio umfasst ein vollständiges Sortiment an Lockout-Verriegelungen, Sicherheitsschlössern in unterschiedlichen Farben, Größen und Schließsystemen sowie umfangreiches Zubehör. Ergänzt wird das Angebot durch hochwertige Tagout-Warnanhänger, Shadowboards und Whiteboards für die visuelle Sicherheitsorganisation sowie durch spezielle LoTo-Sets für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Ein zentraler Bestandteil moderner LoTo-Konzepte ist auch die strukturierte Prozedurenerstellung. MAKRO IDENT bietet hierzu die passende Software und Services zur Erstellung von Lockout-Tagout-Abläufen, abgestimmt auf verschiedene Anlagen, Maschinen und Energiequellen. Ergänzt wird dies durch ein Schulungsvideo-Set mit Best-Practice-Inhalten in neun Sprachen – inklusive Wissenstests für die Belegschaft.

Neben Standardlösungen sind auch individuelle Anpassungen möglich: etwa Sonderanfertigungen von Schlössern mit Gravur, spezifische Tagout-Anhänger oder maßgeschneiderte Shadowboards und Whiteboards. So lässt sich das Lockout-Tagout-System exakt an die betriebliche Umgebung anpassen.

Das LoTo-System von MAKRO IDENT schützt nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Maschinen und Anlagen. Unkontrollierte Energieabgaben gehören zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsunfälle mit schweren Verletzungsfolgen. Ein professionell implementiertes Lockout-Tagout-System reduziert dieses Risiko drastisch.

Die Verriegelungen eignen sich für alle gängigen Energiequellen: elektrische Schalter, Kugelhähne, Durchgangsventile, Drosselklappen, Steckverbindungen, Druckluftanschlüsse und vieles mehr. Ebenso gehören die Absicherung thermischer und chemischer Energiequellen, heißer Oberflächen und gespeicherter Energie (z. B. in Schwungrädern oder Kondensatoren) zum Anwendungsbereich.

Auch die Integration in bestehende Arbeitsschutzprozesse ist problemlos möglich. MAKRO IDENT bietet nicht nur die Hardware, sondern auch Unterstützung bei der Prozedurenerstellung und der Implementierung vor Ort – inklusive Schulung durch Fachkräfte.

Weitere Informationen sind zu finden unter lockout-tagout.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.lockout-tagout.de

email : info@lockout-tagout.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.lockout-tagout.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

JA Mining bietet regulierte Cloud-Mining-Lösungen mit attraktiven Renditen QS Energy erhält ersten Auftrag für mehrjährigen Einsatz von AOT