Lockout-Tagout Sets für die Arbeitssicherheit bei Wartung und Reparatur

Effektive Maßnahmen für die Arbeitssicherheit bei Wartungen und Reparaturen an Anlagen erfordern passende Absperrungen. Diese sind einzeln, als Standard- oder kundenspezifisches Set erhältlich.

MAKRO IDENT ist der bekannte Brady-Distributor und zertifizierte GOLD-EXPERT-Partner für Brady Kennzeichnungs- und Arbeitssicherheitslösungen. Der Lockout-Tagout Profi verfügt neben den bekannten Brady Verriegelungen und Absperrungssystemen auch über komplette vorkonfektionierte LoTo-Sets. Diese Sets gibt es von der Stange oder auch als vorkonfektionierte LoTo-Sets, individuell nach Kundenwunsch.

Im Standardsortiment gibt es bei MAKRO IDENT verschiedene LoTo-Sets für den Einstieg, für Fortgeschrittene und für den Profi. Diese dienen zur Absicherung von Maschinen, Anlagen, Geräten, Ventilen, elektrischen und pneumatischen Energiequellen und vieles mehr. Ebenso erhältlich sind kleine Schlössersets und Anfängersets für kleine Unternehmen. Diese Sets dienen zum Schutz vor Personen- und Sachschäden.

Im Sortiment findet man – für den Einstieg – kleine Gürteltaschen mit einem Schloss, Schlüsselhalter, 2 Sicherheitsschlössern und einem Mehrfach-Schließbügel. Erhältlich sind auch kleine Starter-Sets mit Sicherheitsschlössern und Mehrfach-Schließbügeln oder ein einfaches Schlösser-Set. Für Elektriker gibt es Mini-Sets mit Verriegelungen für Schutzschalter inkl. der passenden Sicherheitsschlösser und Warnanhänger.

Für das Absperren von Handrädern gibt es ein spezielles LoTo-Set mit entsprechenden Verriegelungen. Ein spezielles Lockout-Starterset umfasst einige Verriegelungen für die gängigsten mechanischen Gefahren. Das kleine Verstellbare Lockout-Set beinhaltet Absperrungen für Ventile, Durchgangsventile, Kugelhähne und andere Ventilarten. Hier gibt es auch eine gößere Variante mit wesentlich mehr Ausstattung. Das LoTo-Set für Elektrische Anlagen enthält alle grundlegenden Verriegelungen zur Absperrung von Schutzschaltern, elektrischen Steckerverbindungen, Wandschaltern und Sicherungen.

Ein umfangreicheres Sortiment bietet das Lockout-Set für Ventile und elektrische Anlagen. Es umfasst alle grundlegenden Komponenten, die für die Absperrung mechanischer und elektrischer Kontrollpunkte benötigt werden. Dieses Set kann für den Einstieg verwendet werden, aber auch für die fortgeschritteneren Mitarbeiter.

Das Ultimative Lockout-Set ist für sehr umfangreiche Lockout-Tagout Programme gedacht und beinhaltet entsprechend viele Lockout-Verriegelungen für mechanische, elektrische und andere Gefahrenquellen sowie Tagout-Sicherheitskennzeichnungen usw. Das bekannte LoTo-Schulungsprogramm mit verschiedenen Videos zum Training von Mitarbeitern über Lockout-Tagout ist ebenfalls in diesem Set enthalten.

Alle Lockout-Tagout Sets beinhalten eine Trage- bzw. Umhängetasche. Im Ultimativen Lockout-Set befinden sich insgesamt 3 Taschen in unterschiedlichen Größen – in rot und blau. Für Vertriebsleute gibt es spezielle Vertriebstaschen mit Inhalt für mechanische und elektrische Gefahren. Diese gibt es in 3 verschiedenen Größen, mit unterschiedlichen Inhalten. So können auch Vertriebsleute, die Ihren Kunden verschiedene Muster vor Ort zeigen möchten, entsprechendes Material in kleinen oder großen Taschen ordern. Selbstverständlich sind diese Sets auch für alle anderen Unternehmen erhältlich.

MAKRO IDENT stellt LoTo-Sets auch ganz individuell nach Kundenwunsch zusammen. Warnanhänger können auch in Sonderanfertigung mit Logo, gewünschter Aufschrift z.B. in unterschiedlichen Sprachen und Farben erstellt werden. Ein einfarbiges Logo in weiss kann zusätzlich auf die roten Taschen aufgedruckt werden. Ebenso können die Sicherheitsschlösser von MAKRO IDENT nach Kundenwunsch mit Gravur, in unterschiedlichen Schließsystemen, in verschiedenen Farben und Größen erstellt werden. Somit ergibt sich ein ganz individuelles LoTo-Set für das jeweilige Unternehmen.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.lockout-tagout.de/lockout-tagout/loto-sets.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.lockout-tagout.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 39.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

