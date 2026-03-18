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HAHN+KOLB präsentiert den neuen ATORN VHM HPC/MTC Schaftfräser
Ein neuer Hochleistungsfräser für moderne CNC-Bearbeitungen: HAHN+KOLB bringt den ATORN VHM HPC/MTC auf den Markt – mit extremer Stabilität und langer Standzeit.
Kompakt, kraftvoll, präzise:
HAHN+KOLB präsentiert den neuen ATORN VHM HPC/MTC Schaftfräser
Ludwigsburg, 28. Juli 2026 – Mit dem neuen ATORN VHM HPC/MTC Schaftfräser bringt HAHN+KOLB ein Hochleistungswerkzeug auf den Markt, das dank seiner kompakten Bauform eine beeindruckende Stabilität bietet. Gefertigt aus Vollhartmetall-Feinstkorn (VHM) und ausgestattet mit der hochwertigen ULTRA-Beschichtung, vereint der Fräser eine langlebige Performance mit hoher Prozesssicherheit. Er ist im Durchmesserbereich von 3 bis 16 mm jeweils mit oder ohne Spannfläche erhältlich.
Entwickelt für die moderne CNC-Bearbeitung
Die extrakurze Ausführung des ATORN VHM HPC/MTC sorgt für ein besonders stabiles Bearbeitungsverhalten und reduziert die Abdrängung deutlich – ein Vorteil bei präzisen Schrupp-, Schlicht- und Nutbearbeitungen. Der Fräser ist universell einsetzbar und eignet sich für CNC-Fräsbearbeitungszentren, kombinierte Dreh- und Fräszentren sowie Drehautomaten.
Präzise Konstruktion für einen ruhigen Schnitt
Die ULTRA-Beschichtung in Kombination mit VHM-Feinstkorn bildet die Basis für eine dauerhaft zuverlässige Zerspanung. Der ungleiche Drallwinkel von 35°/38° trägt zu einer ruhigen, vibrationsarmen Bearbeitung bei, während der Spanwinkel von 10° einen weichen Schnitt ermöglicht. Zentrumschnitt, Freistellung und die 45°-Kantenschutzfase unterstützen optimale Ergebnisse.
Vielseitig einsetzbar und prozesssicher
Mit seiner stabilen, extrakurzen Bauweise, dem weichen Schnittverhalten und seiner hohen Standzeit bietet der ATORN VHM HPC/MTC Schaftfräser eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Bearbeitungsprozesse. Die verschiedenen Ausführungen ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungen und Fertigungsstrategien, wie das High Performance Cutting (HPC) und Multi-Task-Cutting (MTC).
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Hahn+Kolb
Frau Claudia Götz
Schlieffenstraße 40
71636 Ludwigsburg
Deutschland
fon ..: 0714149840
web ..: https://www.hahn-kolb.de/
email : presse@hahn-kolb.de
Über HAHN+KOLB
Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 400.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit.
Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter www.hahn-kolb.de
Pressekontakt:
Sympra GmbH (GRPA)
Herr Christoph Miller
Stafflenbergstraße 32
70184 Stuttgart
fon ..: 0711947670
email : hk@sympra.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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