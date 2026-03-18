  • HAHN+KOLB präsentiert den neuen ATORN VHM HPC/MTC Schaftfräser

    Ein neuer Hochleistungsfräser für moderne CNC-Bearbeitungen: HAHN+KOLB bringt den ATORN VHM HPC/MTC auf den Markt – mit extremer Stabilität und langer Standzeit.

    BildKompakt, kraftvoll, präzise:
    HAHN+KOLB präsentiert den neuen ATORN VHM HPC/MTC Schaftfräser

    Ludwigsburg, 28. Juli 2026 – Mit dem neuen ATORN VHM HPC/MTC Schaftfräser bringt HAHN+KOLB ein Hochleistungswerkzeug auf den Markt, das dank seiner kompakten Bauform eine beeindruckende Stabilität bietet. Gefertigt aus Vollhartmetall-Feinstkorn (VHM) und ausgestattet mit der hochwertigen ULTRA-Beschichtung, vereint der Fräser eine langlebige Performance mit hoher Prozesssicherheit. Er ist im Durchmesserbereich von 3 bis 16 mm jeweils mit oder ohne Spannfläche erhältlich.

    Entwickelt für die moderne CNC-Bearbeitung
    Die extrakurze Ausführung des ATORN VHM HPC/MTC sorgt für ein besonders stabiles Bearbeitungsverhalten und reduziert die Abdrängung deutlich – ein Vorteil bei präzisen Schrupp-, Schlicht- und Nutbearbeitungen. Der Fräser ist universell einsetzbar und eignet sich für CNC-Fräsbearbeitungszentren, kombinierte Dreh- und Fräszentren sowie Drehautomaten.

    Präzise Konstruktion für einen ruhigen Schnitt
    Die ULTRA-Beschichtung in Kombination mit VHM-Feinstkorn bildet die Basis für eine dauerhaft zuverlässige Zerspanung. Der ungleiche Drallwinkel von 35°/38° trägt zu einer ruhigen, vibrationsarmen Bearbeitung bei, während der Spanwinkel von 10° einen weichen Schnitt ermöglicht. Zentrumschnitt, Freistellung und die 45°-Kantenschutzfase unterstützen optimale Ergebnisse.

    Vielseitig einsetzbar und prozesssicher
    Mit seiner stabilen, extrakurzen Bauweise, dem weichen Schnittverhalten und seiner hohen Standzeit bietet der ATORN VHM HPC/MTC Schaftfräser eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Bearbeitungsprozesse. Die verschiedenen Ausführungen ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungen und Fertigungsstrategien, wie das High Performance Cutting (HPC) und Multi-Task-Cutting (MTC).

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Hahn+Kolb
    Frau Claudia Götz
    Schlieffenstraße 40
    71636 Ludwigsburg
    Deutschland

    fon ..: 0714149840
    web ..: https://www.hahn-kolb.de/
    email : presse@hahn-kolb.de

    Über HAHN+KOLB
    Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 400.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit.

    Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter www.hahn-kolb.de

    Pressekontakt:

    Sympra GmbH (GRPA)
    Herr Christoph Miller
    Stafflenbergstraße 32
    70184 Stuttgart

    fon ..: 0711947670
    email : hk@sympra.de


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