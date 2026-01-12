  • HAHN+KOLB ist ausgewählter Bosch EXPERT Partner

    Ludwigsburg, 18. März 2026 – HAHN+KOLB erweitert sein Sortiment im Bereich Elektrowerkzeuge und Messgeräte um neue Produkte der Marke Bosch EXPERT.

    BildDer Vertrieb dieser Produktklasse erfolgt ausschließlich über von Bosch geprüfte Fachhändler, die hohe Anforderungen an Beratung, Sortimentstiefe und Servicequalität erfüllen. HAHN+KOLB baut damit sein Angebot an professionellen Werkzeuglösungen und Zubehör weiter aus und ergänzt das bestehende Bosch Professional Portfolio gezielt um besonders leistungsorientierte Ausführungen.

    Mit der neuen EXPERT Serie bietet Bosch seit Jahresbeginn eine völlig neue Leistungsklasse für Elektrowerkzeuge und Messgeräte. Das Sortiment richtet sich gezielt an Industrie, Handwerksbetriebe und Montageprofis, die maximale Power und höchste Präzision benötigen. EXPERT ist die Top-Leistungsklasse von Bosch für die härtesten Anwendungen und Materialien. Grundlage der Entwicklung sind umfassende Forschungs- und Technologiearbeiten mit dem Ziel, professionelle Anwender bei komplexen Aufgabenstellungen zu unterstützen.

    EXPERT Know-how im Bereich Elektrowerkzeuge
    Die Aufnahme von Bosch EXPERT im Segment Elektrowerkzeuge ist für HAHN+KOLB eine konsequente Erweiterung des Marken- und Leistungsangebots. Kunden aus Industrie, Handwerk, Montage und Instandhaltung erhalten Zugriff auf eine zusätzliche Leistungsklasse und können innerhalb des HAHN+KOLB Portfolios nun noch differenzierter wählen. „Wir freuen uns über das Vertrauen von Bosch in unsere Beratungs- und Fachkompetenz und die Autorisierung als Bosch EXPERT Partner. Unsere Kunden profitieren davon doppelt: von der erweiterten Produktauswahl und zugleich von unserer hohen Servicequalität“, betont Markus Dölker, Produktmanager von HAHN+KOLB. Die Experten für Werkzeuge und Betriebseinrichtung von HAHN+KOLB bieten neben einer ausführlichen Beratung auch zahlreiche Schulungsangebote im Bereich Zerspanung, Betriebsausstattung, Arbeitsschutz und Prozessoptimierung.

    Verfügbarkeit über alle Kanäle
    Die Bosch EXPERT Produkte sind über den HAHN+KOLB Onlineshop sowie über die bestehenden Vertriebskanäle erhältlich. Damit integriert HAHN+KOLB die neue Leistungsklasse nahtlos in sein bestehendes Beschaffungs- und Beratungssystem.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Hahn+Kolb
    Frau Claudia Götz
    Schlieffenstraße 40
    71636 Ludwigsburg
    Deutschland

    fon ..: 0714149840
    web ..: https://www.hahn-kolb.de/
    email : presse@hahn-kolb.de

    Über HAHN+KOLB
    Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 350.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 900 Mitarbeiter weltweit.
    Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter www.hahn-kolb.de

    Pressekontakt:

    Sympra GmbH (GRPA)
    Herr Christoph Miller
    Stafflenbergstraße 32
    70184 Stuttgart

    fon ..: 0711947670
    email : hk@sympra.de


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