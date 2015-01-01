„Frauen sollten nicht unterschätzen, wie wichtig Netzwerke sein können.“

Wie gelingt Führung in der Politik? Daniela Schmitt spricht über ihren Weg, Netzwerke und Entscheidungen – und darüber, was Frauen auf ihrem Karriereweg stärkt.

ladiesdentaltalk zum 16. Mal in Mainz: Am 6. Mai 2026 mit Daniela Schmitt, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Rheinland-Pfalz

Was bewegt eine Frau, in die Politik zu gehen – und dort Verantwortung zu übernehmen? Wie fühlt sich politisches Arbeiten im Alltag an? Und welche Rolle spielen Netzwerke, wenn es um Entscheidungen, Einfluss und Erfolg geht?

Darüber sprechen wir mit Daniela Schmitt beim 16. ladiesdentaltalk Mainz/Wiesbaden am 6. Mai 2026.

Bevor Daniela Schmitt in die Politik wechselt, ist sie zunächst in der Finanzbranche tätig. Nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau studiert sie Sparkassenbetriebswirtschaft und schließt später ein Studium an der Frankfurt School of Finance & Management als diplomierte Bankbetriebswirtin ab. Von 2011 bis 2016 ist sie Direktorin der Regionalmärkte Bingen/Ingelheim und Mainz bei der Mainzer Volksbank. Parallel engagiert sie sich als ehrenamtliche Handelsrichterin beim Landgericht Mainz und als Mitglied im Hochschulkuratorium an der TH Bingen.

2006 tritt sie in die FDP ein, wird 2011 Landesvorsitzende des Liberalen Mittelstands Rheinland-Pfalz, 2013 Mitglied im Bundesvorstand der FDP, ebenfalls 2013 Stellvertreterin und 2025 Landesvorsitzende der FDP Rheinland-Pfalz. Im Mai 2016 übernimmt sie das Amt als Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, seit Mai 2021 leitet sie nun dieses Ministerium.

Was bestimmte ihren Weg in die Politik? Wie erlebt sie das politische Arbeiten? Welche Eigenschaften sind wichtig, um in der Politik langfristig engagiert zu sein? Welche Empfehlung würde sie Frauen mitgeben, die politisch aktiv werden möchten? Welche Bedeutung misst sie Netzwerken bei? Wie gestaltet sie Führung? Wie sorgt sie bei all den Herausforderungen dafür, dass ihr nicht Kraft und Gelassenheit ausgehen? Darüber sprechen wir beim 16. ladies dental talk Mainz mit Daniela Schmitt.

Alle interessierten Zahnmedizinerinnen sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Anmeldung und weitere Informationen:

? https://www.ladies-dental-talk.de/impulsabend/16-ladiesdentaltalk-mainzwiesbaden/

Wann: Mittwoch, 06. Mai 2026, von 17 bis 21.30 Uhr

Wo: Restaurant Zeitlos am Proviant Magazin | Schillerstr. 11a | 55116 Mainz

Was: Der ladiesdentaltalk ist eine anerkannte Fortbildung für Zahnärztinnen. Es werden 6 Fortbildungspunkte gemäß BZÄK vergeben.

Für: Zahnmedizinerinnen, Assistenz-Zahnärztinnen, Zahnmedizin-Studentinnen, (Führungs-)Frauen in der Dentalbranche

Teilnahmebeitrag: gestaffelt, siehe Anmeldeformular. Das Essen sowie alle Getränke sind inbegriffen.

Es lädt ein: Dr. Karin Uphoff (ladiesdentaltalk)

Außerdem gibt es kurze fachliche Impulse von den Expertinnen des Netzwerks:

Abrechnung: Izabela Ramadani, Dentalabrechnung Auxilium IR e.K.

Finanzierung: Petra Knödler, Volksbank Darmstadt Mainz eG

Projektmanagement / Digitalisierung: Madalina Critcher, Organize Your World

Online-Terminbuchung und digitale Patientenkommunikation: Josephine Buchholz, Doctolib

Steuerberatung: Brigitte Sorg, SORG Steuer- und betriebswirtschaftliche Beratung im Gesundheitswesen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

connectuu GmbH

Frau Karin Uphoff

Alfred-Wegener-Str. 6

35039 Marburg

Deutschland

fon ..: +49 172 7368106

web ..: https://www.ladies-dental-talk.de

email : info@ladies-dental-talk.de

Der ladiesdentaltalk ist ein besonderes Fortbildungsformat für Zahnärztinnen, um persönlich, beruflich und unternehmerisch zu wachsen. Die Veranstaltungen sind anregend, offen, fröhlich. Die Teilnehmerinnen tauschen sich aus, teilen Erfahrungen und Tipps. Unter dem Motto „Gemeinsam weiter denken!“ lädt EU-Unternehmensbotschafterin Dr. Karin Uphoff dazu ein, sich voneinander und von erfolgreichen Führungsfrauen unternehmerisch inspirieren zu lassen. Begleitet werden die Abende außerdem von Expertinnen aus der Dentalbranche, die auf verschiedene Bereiche rund um die Praxisführung spezialisiert sind und den Teilnehmerinnen bei Fragen zur Seite stehen.

Pressekontakt:

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Frau Karin Uphoff

Alfred-Wegener-Str. 6

35039 Marburg

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