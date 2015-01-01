  • „2025 war ein Jahr voller Bewegung, Wachstum und wichtiger Weichenstellungen.“

    Energieversorgung im Wandel: Marlies Hummel-Dietz spricht über Wachstum, Verantwortung und die Frage, wie Unternehmen Transformation konkret gestalten.

    Bildladiesdentaltalk zum 4. Mal in Stuttgart: Am 20. Mai 2026 mit Marlies Hummel-Dietz, Kaufmännische Geschäftsführerin Stuttgart Netze

    Wie entwickelt sich ein Unternehmen, das eine ganze Stadt mit Energie versorgt? Welche Entscheidungen stehen dahinter – und was bedeutet es, Verantwortung in einem so dynamischen Umfeld zu übernehmen?

    Darüber sprechen wir mit Marlies Hummel-Dietz beim 4. ladiesdentaltalk Stuttgart am 20. Mai 2026.

    Marlies studiert zunächst an der Hochschule für Bauwesen in Cottbus, gelangt 1989 über Ungarn nach Stuttgart und schließt dort an der Hochschule für Technik ihr Studium des Bauingenieurwesens ab.

    In den Folgejahren arbeitet sie als Planungsingenieurin für Tiefbauprojekte, entwickelt für verschiedene Bereiche der EnBW eine Reihe von Dienstleistungen für Kommunen im Bereich Wasser, Abwasser und Baugebietserschließungen, Energieeffizienzprodukte wie auch Freiflächensolarparks. 2019 wechselt sie als Prokuristin zu Stuttgart Netze, wo sie 2024 kaufmännische Geschäftsführerin wird. Seit der Übernahme des Stromnetzbetriebs im Jahr 2016 sorgt Stuttgart Netze in der Landeshauptstadt Stuttgart für eine zuverlässige Energieversorgung rund um die Uhr und betreibt seit 2025 auch das städtische Gasnetz, wodurch das Unternehmen auf rund 650 Mitarbeitende anwächst.

    „2025 war für die Stuttgart Netze ein weiteres Jahr voller Bewegung, Wachstum und wichtiger Weichenstellungen. Für mich persönlich war es ein Jahr, das gezeigt hat, wie stark und engagiert unser Unternehmen inzwischen geworden ist“, resümiert Marlies.

    Wie hat sie die verschiedenen Stationen ihres Berufsweges erlebt? Was waren ihre größten Herausforderungen, was hat ihr geholfen, sie zu bewältigen? Welche Weiterentwicklung steht für Stuttgart Netze an? Welche Rolle spielen erneuerbare Energien und Digitalisierung dabei, wo geht die Reise langfristig hin?

    Über all das sprechen wir mit Marlies Hummel-Dietz beim 04. ladies dental talk Stuttgart. Dafür treffen wir uns im EnergieCampus in Stuttgart-Wangen und werfen dort auch einen Blick in das Tätigkeitsfeld von Stuttgart Netze.

    Alle interessierten Zahnmedizinerinnen sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Anmeldung und weitere Informationen:
    https://www.ladies-dental-talk.de/impulsabend/4-ladiesdentaltalk-stuttgart/

    Wann: Mittwoch, 20. Mai 2026, von 17 bis 21.30 Uhr

    Wo: Begrüßung, Talkrunde und Führung im EnergieCampus, Kesselstr. 23, 70327 Stuttgart-Wangen. Anschließend Essen im Restaurant Santini, Hedelfinger Str. 21, 70327 Stuttgart.

    Was: Der ladiesdentaltalk ist eine anerkannte Fortbildung für Zahnärztinnen. Es werden 6 Fortbildungspunkte gemäß BZÄK vergeben.

    Für: Zahnmedizinerinnen, Assistenz-Zahnärztinnen, Zahnmedizin-Studentinnen, (Führungs-)Frauen in der Dentalbranche

    Teilnahmebeitrag: gestaffelt, siehe Anmeldeformular. Das Essen sowie alle Getränke sind inbegriffen.

    Es laden ein: Dr. Karin Uphoff (ladiesdentaltalk) und die Kooperationspartnerinnen aus Stuttgart

    Außerdem gibt es kurze fachliche Impulse von den Expertinnen des Netzwerks:

    Abrechnung: Bahar Aydin, Zabadent

    Finanzierung: Armelle Hainka, apoBank Stuttgart

    Projektmanagement / Digitalisierung: Madalina Critcher, Organize Your World

    Steuern: Silvia Fritz, Kanzlei Fritz Beste (Wirtschafts- & Steuerberatung)

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    connectuu GmbH
    Frau Karin Uphoff
    Alfred-Wegener-Str. 6
    35039 Marburg
    Deutschland

    fon ..: +49 172 7368106
    web ..: https://www.ladies-dental-talk.de
    email : info@ladies-dental-talk.de

    Der ladiesdentaltalk ist ein besonderes Fortbildungsformat für Zahnärztinnen, um persönlich, beruflich und unternehmerisch zu wachsen. Die Veranstaltungen sind anregend, offen, fröhlich. Die Teilnehmerinnen tauschen sich aus, teilen Erfahrungen und Tipps. Unter dem Motto „Gemeinsam weiter denken!“ lädt EU-Unternehmensbotschafterin Dr. Karin Uphoff dazu ein, sich voneinander und von erfolgreichen Führungsfrauen unternehmerisch inspirieren zu lassen. Begleitet werden die Abende außerdem von Expertinnen aus der Dentalbranche, die auf verschiedene Bereiche rund um die Praxisführung spezialisiert sind und den Teilnehmerinnen bei Fragen zur Seite stehen.

    Pressekontakt:

    connectuu GmbH
    Frau Karin Uphoff
    Alfred-Wegener-Str. 6
    35039 Marburg

    fon ..: +49 172 7368106
    email : info@ladies-dental-talk.de


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