Der Montagsbooster: So starten Sie gut in die Woche.

Neuer Podcast „Montagsbooster“: Dr. Karin Uphoff startet wöchentliche Impulse für gelingendes Miteinander – ab 31.8. auf allen Podcast-Plattformen.

Mit dem „Montagsbooster“ geht ab dem 31. August 2026 ein neues wöchentliches Podcast-Format an den Start, das Hörerinnen und Hörer mit kurzen, praxisnahen Impulsen durch das Jahr begleitet. Initiatorin ist Dr. Karin Uphoff, Gründerin und Geschäftsführerin der connectuu GmbH, die sich seit mehr als zwei Jahrzehnten damit beschäftigt, wie Kommunikation und Miteinander gelingen können.

Impulse rund um Führung und Kommunikation

Wie wechseln wir vom Müssen zum Wollen? Was steckt Positives in einer Enttäuschung? Warum fällt Mitarbeitenden Veränderung oft schwer? Wann eskalieren Konflikte – und wie können wir das verhindern?

Diese und viele weitere Themen greift Dr. Karin Uphoff künftig in ihrem Mini-Podcast „Der Montags-Booster“ auf und widmet sich Woche für Woche einem zentralen Thema gelingender Kommunikation und Zusammenarbeit.

Im Zentrum steht dabei das von Uphoff entwickelte KWN-Prinzip®. Dieses Prinzip beschreibt eine Haltung, mit der Begegnungen zwischen Menschen leichter, klarer und konstruktiver gelingen, sei es im Berufsalltag, in Führungssituationen oder im privaten Miteinander. Bereits in ihrem Buch „Das ICH im WIR – Wie Miteinander gelingt“ hat Uphoff diese Haltung ausführlich beschrieben; der Montagsbooster überträgt die zentralen Gedanken nun in kurze, alltagstaugliche Audio-Impulse für den Wochenstart.

Karin Uphoff bringt für dieses Format eine breite fachliche Basis mit: Sie ist zertifiziert in DISG & EnergyFactors, ausgebildet in Verfahren wie Dynamic Facilitation, Open Space und Design Thinking, und lehrt zudem an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Für ihr unternehmerisches Engagement wurde sie unter anderem zur EU-Unternehmensbotschafterin ernannt und als Vorbild-Unternehmerin durch das Bundeswirtschaftsministerium ausgezeichnet. Außerdem schöpft sie aus vielen Jahren Erfahrung und Lernen als Moderatorin, strategische Beraterin und Leadership-Coach, als Unternehmerin, Vorstandsfrau und Dozentin, als Leistungssportlerin und 6-fache Mutter.

Ab 31. August jeden Montagmorgen – in Spotify oder über WhatsApp.

Der Montagsbooster richtet sich an alle, die zum Wochenbeginn einen kleinen Denkanstoß und Energieschub erhalten möchten – ohne großen Zeitaufwand, dafür mit direktem Alltagsbezug. Die Folgen sind über alle gängigen Podcast-Apps wie Spotify kostenlos abrufbar. Noch komfortabler geht es mit WhatsApp: Darüber kann man sich die Impulse jeden Montagmorgen direkt aufs Smartphone schicken lassen.

Weitere Informationen zum Montagsbooster sowie zur WhatsApp-Gruppe sind unter www.connectuu.de zu finden.

Über connectuu GmbH

Die connectuu GmbH mit Sitz in Marburg unter der Leitung von Dr. Karin Uphoff steht für gelingendes Miteinander in Unternehmen und Teams. Mit Coaching, Trainings und Netzwerkformaten unterstützt connectuu Menschen dabei, Kommunikation klarer, wohlwollender und konstruktiver zu gestalten.

Pressekontakt

Dr. Karin Uphoff

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

connectuu GmbH

Frau Karin Uphoff

Alfred-Wegener-Str. 6

35039 Marburg

Deutschland

fon ..: +49 172 7368106

web ..: https://connectuu.de

email : karin.uphoff@connectuu.de

Dr. Karin Uphoff erhielt bereits etliche Auszeichnungen, u.a. für unternehmerische Leistung, Innovation und Unternehmenskultur. 2009 wurde sie zur EU-Unternehmensbotschafterin ernannt und 2014 aufgenommen in den Kreis der Vorbild-Unternehmerinnen des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi). Sie ist Lehrbeauftragte, Geschäftsführerin der connectuu GmbH und Leiterin ladies management consulting, Gründerin diverser Business- Netzwerke wie ladies dental talk und heartleaders und hat ehrenamtlich im Vorstand der verschiedensten Netzwerke mitgewirkt (Verband Deutscher Unternehmerinnen, EWMD, Vereinigung hessischer Unternehmerverbände u.v.m.)



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