Gesetzeskonform, sicher, effizient: ATEX-Vakuumlösung für technische und medizinische Gase

Neue gesetzliche Vorgaben stellen Industriebetriebe zunehmend vor Herausforderungen – insbesondere beim Umgang mit explosionsgefährdeten Atmosphären.

Die Air Liquide Austria GmbH, ein führender Anbieter technischer und medizinischer Gase mit Sitz in Schwechat bei Wien, begegnet diesen Anforderungen mit einer speziell entwickelten Vakuumpumpe von Busch Vacuum Solutions.

Die ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpe R5 ATEX in Wasserstoffausführung kommt in einem explosionsgeschützten Bereich der Gasabfüllung zum Einsatz. Die neue Lösung erfüllt die österreichische VEXAT-Verordnung zum Explosionsschutz am Arbeitsplatz und demonstriert einmal mehr, wie Busch gesetzliche Neuerungen frühzeitig in die Produktentwicklung einfließen lässt – und so auch in regulierten Anwendungen zuverlässige Unterstützung bietet.

Air Liquide Austria: Versorgungssicherheit für Industrie und Medizin

Die Air Liquide Austria GmbH ist Teil der international agierenden Air Liquide Gruppe mit Hauptsitz in Paris. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb technischer Gase sowie auf begleitende Dienstleistungen für Medizin, Chemie, Automobil- und Elektronikindustrie.

Am Standort Schwechat werden technische und medizinische Standardgase sowie maßgeschneiderte Gasmischungen für individuelle Kundenbedürfnisse hergestellt. Ergänzt wird das Portfolio durch Schweißzubehör und Trockeneis.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Nachhaltigkeit: Ein Teil des im Zuge der Herstellung abgefüllten CO? stammt aus Gärprozessen und gilt damit als „nachhaltiges CO?“. Neben Umweltaspekten spielt auch die Sicherheit eine zentrale Rolle – sowohl für die Mitarbeiter als auch bei der technischen Ausstattung. Die neue R5 ATEX in Wasserstoffausführung trägt dazu entscheidend bei.

Neue gesetzliche Anforderungen – bewährte Partnerschaft

Die österreichische VEXAT-Verordnung, welche die europäischen ATEX-Richtlinie 1999/92/EG umsetzt, verschärft die Anforderungen an Anlagen, in denen mit explosionsfähigen Atmosphären gearbeitet wird. Für Air Liquide Austria bedeutete dies, dass die eingesetzte Vakuumtechnik in kritischen Abfüllbereichen auf den neuesten Stand gebracht werden musste.

Das Unternehmen arbeitet bereits seit Langem mit Busch zusammen und entschied sich im Zuge der neuen Vorschriften erneut für den Hersteller – diesmal für die speziell für diesen Anwendungsbereich entwickelte R5 ATEX in Wasserstoffausführung. Die Inbetriebnahme erfolgte im März 2024 – als eines der ersten Modelle dieses Typs nach der Markteinführung im Januar desselben Jahres.

Sicheres und effizientes Abfüllen brennbarer Gase dank Vakuum

Die Vakuumpumpe kommt bei Füllprozessen zum Einsatz, bei denen brennbare Gase abgefüllt werden. Der Bediener stellt das gewünschte Gasgemisch über die Systemsteuerung ein. Anschließend wird das Leitungssystem mit Hilfe der Vakuumpumpe evakuiert, um Undichtigkeiten auszuschließen. Diese würden dazu führen, dass der gewünschte Enddruck nicht erreicht werden kann. Danach werden die Flaschen geöffnet und ebenfalls evakuiert. Es folgen mehrere Spülzyklen: Das Gas, mit welchem die Flaschen gefüllt werden sollen, wird eingeleitet und anschließend wieder abgesaugt – je nach vorheriger Befüllung sind mehrere Durchläufe nötig, um die noch vorhandenen Restgase im Zylinder zu entfernen. Der Evakuierungsprozess erfolgt bei einem definierten Vakuumniveau von etwa 50 hPa (mbar). Insgesamt ist die Pumpe drei- bis fünfmal pro Füllzyklus im Einsatz. Die Vakuumpumpe ist fest in die Abfüllanlage integriert, auf einer Bandkonsole montiert und für Wartungsarbeiten leicht zugänglich. Die zuvor verwendete Pumpe wird generalüberholt und künftig als Redundanzsystem genutzt. Weitere Drehschieber-Vakuumpumpen von Busch sind am Standort Schwechat bereits im Einsatz – etwa Sauerstoffversionen für die Verarbeitung medizinischer Gase.

Langjährige Zusammenarbeit – Technik, auf die Verlass ist

Die neue Lösung von Busch bietet Air Liquide Austria nicht nur gesetzliche Sicherheit, sondern überzeugt auch im täglichen Betrieb. Die Wartung erfolgt größtenteils intern: Wöchentliche Sicht- und Filterkontrollen sowie ein jährlicher Ölwechsel gewährleisten die Betriebssicherheit. Bei Bedarf werden die Vakuumpumpen für Generalüberholungen an den Hersteller übergeben.

Die Zusammenarbeit zwischen Busch und Air Liquide Austria besteht seit vielen Jahren – und hat sich durch hohe Produktqualität sowie schnelle technische Unterstützung bewährt. „Die lange Partnerschaft mit Busch ist sehr gut. Das Unternehmen konnte uns Lösungen anbieten, die kein anderer Vakuumlieferant bietet“, sagt Diplom-Ingenieur Marc Geiss, Werksleiter der Air Liquide Austria GmbH in Schwechat. Ingenieur Erwin Weinzinger, Techniker bei Air Liquide Austria GmbH, ergänzt: „Ich persönlich habe mit Busch bereits 29 Jahre zu tun und bin sehr zufrieden.“

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Busch Group

Frau Sandra Thirtle-Höck

Berliner Straße 43

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Deutschland

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email : sandra.hoeck@buschgroup.com

Über die Busch Group

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren, Kammern und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions.

Das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in allen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 47 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 20 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro.



Pressekontakt:

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