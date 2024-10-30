Lake Victoria Gold: Bis 97% Goldausbeute – einfache Aufbereitung für Imwelo-Erz bestätigt!

Lake Victoria Gold meldet starke Metallurgie für Imwelo: bis zu 96-97% Ausbeute mit konventionellen Methoden – wichtiger Rückenwind für Anlagenlayout und Minenplanung auf dem Weg zur Goldproduktion!

Lake Victoria Gold (WKN A3E4WC / TSXV LVG) legt überzeugende metallurgische Ergebnisse vom Imwelo-Goldprojekt im nördlichen Tansania vor. Die Testarbeiten an Bohrkernproben aus dem Bereich Area C bestätigen dem Unternehmen zufolge, dass die Mineralisierung auf dem Projekt überwiegend „free-milling“ ist und sich mit konventionellen Verfahren gut aufbereiten lässt – ein wichtiger Vorteil.

Im Labor wurden laut Lake Victoria Goldausbeuten von bis zu rund 96 – 97 % erzielt, basierend auf einer Kombination aus Gravitationstrennung und Zyanidlaugung. Für Lake Victoria Gold sind diese Resultate vor allem deshalb wichtig, weil sie die technische Grundlage für die weitere Minenplanung und die Auslegung der geplanten Aufbereitungsanlage stärken.

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