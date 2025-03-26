IBESA Day am 23. Juni 2026 auf dem ees Forum bei der ees Europe

Die globale Energiespeicherindustrie diskutiert auf der ees Europe vom 23.-25. Juni 2026 in München aktuelle Entwicklungen, Innovationen und Herausforderungen

Bonn, 18. März 2026: Die International Battery and Energy Storage Alliance (IBESA), initiiert von EUPD Research im Jahr 2013, veranstaltet am 23. Juni 2026 ihren IBESA Day auf dem ees Forum bei der ees Europe. Wie in den Vorjahren ist die ees Europe ein Teil der The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft. Die Veranstalter der ees Europe erwarten 2026 mehr als 770 Aussteller und bieten ihren Besucher*innen auf mehr als 54.000 qm Ausstellungsbereich eine Übersicht über die aktuellen Entwicklungen des Energiespeichermarktes.

Elektrische Energiespeichersysteme („EES“) sind aufgrund steigender Nachfrage, technologischer Diversifizierung und Innovation sowie der hohen Relevanz der Netzstabilität infolge geopolitischer Spannungen zu einem wichtigen Baustein der globalen Energiewende geworden. Laut dem EUPD Research Electrical Energy Storage Report© H2 2025 verzeichneten die jährlichen Installationen von Batteriespeichern in Europa 2025 einen starken Anstieg um mehr als 36% gegenüber 2024 mit einer aktuellen installierten Leistung von mehr als 29 GWh. Als Haupttreiber dieser Entwicklung gelten die sinkenden Batteriekosten (insbesondere bei Lithium-Ionen-Technologien), starke politische Anreize in wichtigen Wirtschaftsregionen, die steigende Nachfrage nach Ausgleichsmöglichkeiten von Schwankungen der Solar- und Windenergie sowie nach Kapazitäten für Datenzentren und Netzflexibilität.

Bereits seit seiner Initiierung ist IBESA ein starker Partner des ees Forums, das als zentraler Treffpunkt für den Austausch zu den wichtigsten Trends in der Energiespeicherbranche gilt. Im Jahr 2025 fanden an drei aufeinanderfolgenden Tagen im ees Forum über 60 Vorträge in 14 Themenblöcken statt. Der IBESA Day bringt 2026 führende Unternehmen und Entscheidungsträger*innen aus dem Batterie- und Energiespeicher-Ökosystem zusammen. In zahlreichen Vorträgen in drei Themenblöcken erhalten die Teilnehmer*innen wichtige Einblicke in branchenbezogene und politische Entwicklungen, hybride Solar- und Speichermodelle sowie die Zukunft intelligenter Energiesysteme.

Weiterführende Informationen zum IBESA Day sind unter diesem Link zu finden: https://www.ibesalliance.org/events/ibesa-day-ees-forum-2026/. Eine detaillierte Agenda wird in Kürze veröffentlicht.

Event: IBESA Day @ ees Forum 2026

Ort: ees Forum, ees Europe, Halle C2, Stand C2.230

Datum und Uhrzeit: Dienstag, 23. Juni 2026, 10:30-18:00 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Katja Werner

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Deutschland

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email : k.werner@eupd-research.com

Über die International Battery and Energy Storage Alliance

Die International Battery and Energy Storage Alliance (IBESA), die von der EUPD Research initiiert wurde, ist ein globaler Think Tank und Business Accelerator im Bereich Energiespeicher. Seit 2013 bietet IBESA Marktforschung und ein starkes Exzellenznetzwerk im Bereich Batterie und Energiespeicher und ermöglicht internationalen und praxisorientierten Wissenstransfer. IBESA bietet ein weltweites Netzwerk, Kontakte entlang der Wertschöpfungskette verschiedener Branchen, exklusive und fundierte Marktforschung sowie das vollständige Marketing- und PR-Paket basierend auf langjähriger Branchenerfahrung. Durch die Verbindung von Expert*innen ermöglicht IBESA Unternehmen aller Größenordnungen den direkten Kontakt mit Marketing-Intermediären wie Installateuren, Projektentwicklern und Großhändlern. Darüber hinaus unterstützt IBESA Business Matching und Veranstaltungen weltweit, um ihre Partnern dabei zu unterstützen, sich in relevanten Zielmärkten und -segmenten zu etablieren.

https://www.ibesalliance.org/

Über die EUPD Group

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelt die EUPD Group innovative, integrierte Lösungen für nachhaltig orientierte Unternehmen. Mit unseren datenbasierten Marktforschungs- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Energie, Soziales und ESG führen wir Unternehmen zum Erfolg. Unter dem Thema „Energie“ haben wir uns einerseits auf Technologiebereiche wie Photovoltaik, Energiespeicherung, Wärmepumpen und Elektromobilität spezialisiert. In der Kategorie „Soziales“ bieten wir auch Dienstleistungen in Bereichen wie betriebliches Gesundheitsmanagement und Chancengleichheit an, während sich „ESG“ auf Fragen der Unternehmensnachhaltigkeit und -verantwortung konzentriert, einschließlich ihrer Transparenz in der Berichterstattung. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, wettbewerbsfähig zu werden und zu bleiben, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen und Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln.

https://eupd-group.com/de/

Pressekontakt:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Katja Werner

Adenauerallee 134

53113 Bonn

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email : k.werner@eupd-research.com

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