16. PV Briefing and Networking Forum von Joint Forces for Solar bei der Intersolar Europe 2026

Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Solarenergiebranche

Bonn, 12. März 2026: Vom 23. bis 25. Juni 2026 versammeln sich erneut Vertreter*innen der globalen Solarenergiebranche bei der Intersolar Europe 2026 in München im Rahmen der The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft. Dieses Jahr erwartet die Intersolar Europe 2026 mehr als 1.300 Aussteller. Joint Forces for Solar (JF4S) veranstaltet am Mittwoch, den 24. Juni 2026, von 13:30 bis 15:00 Uhr im Intersolar Forum (Halle A3, Stand A3.150) die 16. Ausgabe ihres jährlichen PV Briefing and Networking Forum Europe.

Der globale Solarenergiemarkt erfährt derzeit aufgrund regionaler Unterschiede, Preisschwankungen fossiler Energieträger infolge geopolitischer Konflikte sowie des zunehmenden Fokus auf Systemflexibilität und Eigenverbrauch einen grundlegenden Wandel. Inbesondere in Europa und Deutschland werden derzeit traditionelle Wachstumsmodelle durch integriertere und resilientere Energiesysteme ersetzt. Nach Jahren der Expansion in der globalen Solarenergiebranche weisen aktuelle Trends nun auf gesteigerten Eigenverbrauch, Sektorkopplung und verbesserte Netzflexibilität hin. In Deutschland sind Speicherlösungen zu einem Markttreiber avanciert während sich gleichzeitig das Wachstum der PV-Installationen im Vergleich zu den Vorjahren verlangsamt hat. Dem EUPD Research Electrical Energy Storage Report© H2 2025 zufolge erreichten Batteriespeicherinstallationen in Deutschland Ende 2025 etwa 25 GWh kumulierte installierte Leistung. Dies spiegelt einen umfassenden Wandel von purer Kapazitätssteigerung zu intelligenteren und flexiblere Energiesystemen wider. Wie auch in den vorherigen Jahren werden diejenigen Unternehmen, die eine führende Rolle in dieser Entwicklung in Europa einnehmen, bei der Intersolar Europe 2026 vertreten sein, sowohl auf den Bühnen als auch im Ausstellungsbereich.

Mit einem über 101.000 qm großen Ausstellungsbereich ist die Intersolar Europe 2026 die weltgrößte Messe der Solarbranche und bietet eine dynamische Atmosphäre für den Austausch unter Expert*innen und die Entstehung neuer Geschäftsbeziehungen. Auf dem Intersolar Forum (Halle A3, Stand A3.150) werden in Keynote-Präsentationen, Best Practice-Beispielen sowie Präsentationen die aktuellen Themen und Trends der Solarbranche näher beleuchtet. Darüber hinaus können die Besucher mit den über 100.000 Teilnehmern der The smarter E Europe in den Dialog treten, die insgesamt vier Konferenzen abdeckt: ees Europe, EM-Power Europe, Intersolar Europe und Power2Drive Europe.

Das 16. PV Briefing and Networking Forum von JF4S beim Intersolar Forum hält erneut technologische Innovationen und Markteinblicke bereit. In diesem Jahr werden ATESS POWER TECHNOLOGY GERMANY GmbH, BRC Solar GmbH, Pylon Technologies Co., Ltd., Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd., Solavita GmbH, SwissWatt One AG sowie Ultimati Energie Deutschland GmbH vertreten sein, die unter anderem aktuelle Entwicklungen von Energiespeichersystemen für Privathaushalte beleuchten sowie auf die Relevanz qualitativ hochwertiger Produktionsprozesse eingehen und Innovationen zur Maximierung von PV-Erträgen präsentieren. Die Veranstaltung ermöglicht den Teilnehmenden darüber hinaus, neue Verbindungen einzugehen sowie gemeinsame Geschäftsideen zu entwickeln. Über das PV Briefing and Networking Forum Europe hinaus wird das JF4S-Team gemeinsam mit Kollegen aus der EUPD Group weitere Veranstaltungen bei dem Intersolar Forum zu Themen wie netzbildenden PV-Wechselrichtern moderieren und führende Unternehmen mit dem EUPD Installer Award auszeichnen.

Eine Übersicht aller Aktivitäten der EUPD Group bei der The smarter E Europe 2026 ist unter dem folgenden Link aufgeführt: https://eupd-group.com/event/eupd-group-the-smarter-e-europe-2026.

Event: 16. PV Briefing and Networking Forum Europe von Joint Forces for Solar

Ort: Intersolar Forum, Intersolar Europe 2026, Halle A3, Stand A3.150

Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 24. Juni 2026, 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Über Joint Forces for Solar

Joint Forces for Solar (JF4S) ist eine globale Solarallianz von Marktakteuren, darunter multinationale Unternehmen, Branchenverbände und lokale Installationsfirmen, die sich gemeinsam für die Verbreitung von Solartechnologien auf globaler, regionaler und lokaler Ebene sowie für den Aufbau einer dynamischen Branche für erneuerbare und umweltfreundliche Energien einsetzen. JF4S wurde 2009 von EUPD Research und Intersolar gegründet und hat sich zur weltweit führenden Geschäfts- und Wissensplattform und wichtigem Wegbereiter entwickelt. Die Partner profitieren von umfassender Unterstützung, um ihre Markenbekanntheit zu steigern, sich mit anderen Akteuren zu vernetzen und die Solarenergie weiter zu etablieren. JF4S bietet zielgruppenorientierte Marketingunterstützung, Business-Matchmaking-Services, aktuelle Marktinformationen, Beratung und alle Vorteile seiner umfangreichen lokalen Netzwerke weltweit.

https://www.jointforces4solar.com/

Über die EUPD Group

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelt die EUPD Group innovative, integrierte Lösungen für nachhaltig orientierte Unternehmen. Mit unseren datenbasierten Marktforschungs- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Energie, Soziales und ESG führen wir Unternehmen zum Erfolg. Unter dem Thema „Energie“ haben wir uns einerseits auf Technologiebereiche wie Photovoltaik, Energiespeicherung, Wärmepumpen und Elektromobilität spezialisiert. In der Kategorie „Soziales“ bieten wir auch Dienstleistungen in Bereichen wie betriebliches Gesundheitsmanagement und Chancengleichheit an, während sich „ESG“ auf Fragen der Unternehmensnachhaltigkeit und -verantwortung konzentriert, einschließlich ihrer Transparenz in der Berichterstattung. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, wettbewerbsfähig zu werden und zu bleiben, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen und Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln.

https://eupd-group.com/de

