STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o will sich 2026 verstärkt im D – A -CH Raum engagieren

Wir haben uns jetzt fest unter den 5 führenden europäischen Produzenten für Solartracker etabliert und wollen weiter wachsen.

In der neuesten Markt- und Herstellerübersicht „Europe Single Axis Solar Tracker Market Size – By Product (Horizontal, Vertical), By Application (Residential, Commercial & Industrial, Utility), Country Outlook & Forecast, 2024 – 2032“ ( https://www.gminsights.com/industry-analysis/europe-single-axis-solar-tracker-market?utm_source=chatgpt.com) finden wir uns als STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o unter den führenden 5 europäischen Produzenten auf Platz 3 wieder:

Führende Solartracker-Hersteller in Europa

1. Soltec Power Holdings SA (Spanien)

Typ: Hauptsächlich einachsige Tracker, zunehmend auch hybride / duale Konzepte

Profil: Starker europäischer Anbieter mit großer Produktion und globaler Präsenz

Fokus auf Utility-Scale-Projektlösungen, Modul-flexible Systeme und robuste Strukturen.

2. Ideematec Deutschland GmbH (Deutschland)

Typ: Einachsige und auch zweiachsige Tracker

Profil: Deutscher Hersteller mit über 2 GW installierter Trackerleistung

Bekannt für hochwertige Mechanik, präzise Backtracking-Algorithmen und Wind-/Terrain-Optimierung.

3. STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o (Polen)

Typ: Ein- und zweiachsige Systeme

Profil: Traditionelle Tracker-Entwicklung seit 1990 aus Polen mit weit über 300 realisierten Projekten

Jetzt auch seit 2024 im europäischen Markt durch Beteiligung von Dutch Intraco Holding (u. a. Deutschland/Benelux/Frankreich/Tschechien/).

4. MecaSolar (Spanien/Europa)

Typ: Einachsige Tracker und Montagesysteme

Profil: Europäisches Unternehmen in Solarmontage & PV-Strukturen mit Tracker-Portfolio

Vormals stark im europäischen Markt vertreten; gute EPC-Anbindungen.

5. PVHardware (Spanien)

Typ: Einachsige Tracker (1P, 2P-Konfigurationen)

Profil: Stark im Utility-Scale-Segment; unterstützt große Modulformate

Tracker mit kabelloser Kommunikation und 3D-Backtracking.

Natürlich agieren auch internationale Player in Europa wie Nextpower, Array und Solar FlexRack aus den USA oder Arctech Solar und Powerway aus China. Diese Firmen sind hauptsächlich vorzugsweise in sehr großen Projekten und/oder in internationalen Lieferkettensystemen integriert.

Allgemeines & Unternehmensprofil STP Solar Tracker Polska (STP)

STP Solar Tracker Polska Sp. z o.o. ist ein seit 1990 existierendes polnisches Unternehmen mit Ursprung in der Produktion und Implementierung von ein- und zweiachsigen Solartrackersystemen. STP wurde am 01.01.2024 zu 50 % von der niederländischen _Dutch Intraco Holding B.V._ und zu 50 % von einem deutschen Investor übernommen.

STP bietet komplette Projektleistungen inklusive Beratung, Planung, Bau, Montage und Service von Tracker-Systemen in Europa an.

Technologien & Produktportfolio

1) Einachsiges Trackersystem – _STP SA-20_

Funktionsweise: Verfolgt die Sonne entlang einer Achse (Ost-West), um die stärkste Sonneneinstrahlung zu nutzen.

Differenzialsystem: Eigene Innovation zur Bestimmung des optimalen Einstrahlungswinkels “ auch bei Bewölkung (nicht nur GPS-basiert).

Ertragssteigerung: Bis zu >50 % mehr Energie_ gegenüber fest installierten Systemen.

Technische Daten :

1 Rotationsachse, maximale Rotationsfläche ~140° Ost-West

Energieverbrauch ca. 1,5 kWh/Jahr

Modularer Aufbau für bis zu ~20 Module pro Tracker

Thermisch verzinkte Struktur, ausgelegt auf europäische Normen

Lebensdauer ca. _20-30 Jahre_

Wind- und Schlechtwetterresilienz berücksichtigt im Design

2) Zweiachsiges Trackersystem – _DSO-4000_

Biaxiale Nachführung: Verfolgt die Sonne gleichzeitig in Ost-West (~280°) und Nord-Süd (bis ~80-85°) Richtungen “ für maximale Einstrahlung.

Eigenenergieverbrauch: Sehr gering,

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Solar Tracker Polska Sp.z o.o

Herr Michael Ilgner

ul.Mickiewicza 22

58-500 Jelenia Gora

Polen

fon ..: ++49 152 900 67 673

web ..: https://www.solar-tracker.pl

email : m.ilgner@solar.tracker.pl

Über STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o

Die polnische STP Solar Tracker Polska Sp.z. o.o (https://solar-tracker.pl/) wurde zum 01.01.2024 zu 50% von der niederländischen Dutch Intraco Holding B.V. und zu 50% von einem deutschen Investor übernommen. Der Gründer des Unternehmens Solar Tracker Polska, Herr Gwalbert Stefanski, hat die Firma seit der Gründung 1990 zu einem erfolgreichen Produzenten von ein- und zweiachsigen Solartrackern für vielfältige Einsatzmöglichkeiten aufgebaut.

STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o baut auf diesen Erfahrungen und Technologien auf und entwickelt neue innovative Ideen.

