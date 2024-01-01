  • STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o will sich 2026 verstärkt im D – A -CH Raum engagieren

    Wir haben uns jetzt fest unter den 5 führenden europäischen Produzenten für Solartracker etabliert und wollen weiter wachsen.

    BildIn der neuesten Markt- und Herstellerübersicht „Europe Single Axis Solar Tracker Market Size – By Product (Horizontal, Vertical), By Application (Residential, Commercial & Industrial, Utility), Country Outlook & Forecast, 2024 – 2032“ ( https://www.gminsights.com/industry-analysis/europe-single-axis-solar-tracker-market?utm_source=chatgpt.com) finden wir uns als STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o unter den führenden 5 europäischen Produzenten auf Platz 3 wieder:

    Führende Solartracker-Hersteller in Europa

    1. Soltec Power Holdings SA (Spanien)

    Typ: Hauptsächlich einachsige Tracker, zunehmend auch hybride / duale Konzepte
    Profil: Starker europäischer Anbieter mit großer Produktion und globaler Präsenz
    Fokus auf Utility-Scale-Projektlösungen, Modul-flexible Systeme und robuste Strukturen.

    2. Ideematec Deutschland GmbH (Deutschland)

    Typ: Einachsige und auch zweiachsige Tracker
    Profil: Deutscher Hersteller mit über 2 GW installierter Trackerleistung
    Bekannt für hochwertige Mechanik, präzise Backtracking-Algorithmen und Wind-/Terrain-Optimierung.

    3. STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o (Polen)

    Typ: Ein- und zweiachsige Systeme
    Profil: Traditionelle Tracker-Entwicklung seit 1990 aus Polen mit weit über 300 realisierten Projekten
    Jetzt auch seit 2024 im europäischen Markt durch Beteiligung von Dutch Intraco Holding (u. a. Deutschland/Benelux/Frankreich/Tschechien/).

    4. MecaSolar (Spanien/Europa)

    Typ: Einachsige Tracker und Montagesysteme
    Profil: Europäisches Unternehmen in Solarmontage & PV-Strukturen mit Tracker-Portfolio
    Vormals stark im europäischen Markt vertreten; gute EPC-Anbindungen.

    5. PVHardware (Spanien)

    Typ: Einachsige Tracker (1P, 2P-Konfigurationen)
    Profil: Stark im Utility-Scale-Segment; unterstützt große Modulformate
    Tracker mit kabelloser Kommunikation und 3D-Backtracking.

    Natürlich agieren auch internationale Player in Europa wie Nextpower, Array und Solar FlexRack aus den USA oder Arctech Solar und Powerway aus China. Diese Firmen sind hauptsächlich vorzugsweise in sehr großen Projekten und/oder in internationalen Lieferkettensystemen integriert.

    Allgemeines & Unternehmensprofil STP Solar Tracker Polska (STP)

    STP Solar Tracker Polska Sp. z o.o. ist ein seit 1990 existierendes polnisches Unternehmen mit Ursprung in der Produktion und Implementierung von ein- und zweiachsigen Solartrackersystemen. STP wurde am 01.01.2024 zu 50 % von der niederländischen _Dutch Intraco Holding B.V._ und zu 50 % von einem deutschen Investor übernommen.

    STP bietet komplette Projektleistungen inklusive Beratung, Planung, Bau, Montage und Service von Tracker-Systemen in Europa an.

    Technologien & Produktportfolio

    1) Einachsiges Trackersystem – _STP SA-20_

    Funktionsweise: Verfolgt die Sonne entlang einer Achse (Ost-West), um die stärkste Sonneneinstrahlung zu nutzen.

    Differenzialsystem: Eigene Innovation zur Bestimmung des optimalen Einstrahlungswinkels “ auch bei Bewölkung (nicht nur GPS-basiert).

    Ertragssteigerung: Bis zu >50 % mehr Energie_ gegenüber fest installierten Systemen.

    Technische Daten :

    1 Rotationsachse, maximale Rotationsfläche ~140° Ost-West

    Energieverbrauch ca. 1,5 kWh/Jahr

    Modularer Aufbau für bis zu ~20 Module pro Tracker

    Thermisch verzinkte Struktur, ausgelegt auf europäische Normen

    Lebensdauer ca. _20-30 Jahre_

    Wind- und Schlechtwetterresilienz berücksichtigt im Design

    2) Zweiachsiges Trackersystem – _DSO-4000_

    Biaxiale Nachführung: Verfolgt die Sonne gleichzeitig in Ost-West (~280°) und Nord-Süd (bis ~80-85°) Richtungen “ für maximale Einstrahlung.

    Eigenenergieverbrauch: Sehr gering,

    Über STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o

    Die polnische STP Solar Tracker Polska Sp.z. o.o (https://solar-tracker.pl/) wurde zum 01.01.2024 zu 50% von der niederländischen Dutch Intraco Holding B.V. und zu 50% von einem deutschen Investor übernommen. Der Gründer des Unternehmens Solar Tracker Polska, Herr Gwalbert Stefanski, hat die Firma seit der Gründung 1990 zu einem erfolgreichen Produzenten von ein- und zweiachsigen Solartrackern für vielfältige Einsatzmöglichkeiten aufgebaut.
    STP Solar Tracker Polska Sp.z o.o baut auf diesen Erfahrungen und Technologien auf und entwickelt neue innovative Ideen.

