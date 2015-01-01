Kompakt, vernetzt, effizient: Der Druckschalter PICO mit IO-Link von AMSYS

Kompakt, leistungsstark und vernetzt: Der IO-Link-Druckschalter PICO von AMSYS überzeugt mit präziser Druckmessung, flexibler Parametrierung und hoher Energieeffizienz in industriellen Anwendungen.

AMSYS GmbH & Co. KG bietet mit dem Druckschalter PICO eine besonders kompakte und vielseitige Lösung zur Druck- und Vakuumüberwachung in industriellen Anwendungen. Dank seiner Kombination aus schlanker Bauform, drehbarem Display und moderner IO-Link-Schnittstelle hat sich der PICO in zahlreichen Applikationen erfolgreich bewährt.

Der Druckschalter erfasst Relativdrücke im Bereich von -1 bis +12 bar und kann durch sein integriertes, nach der Installation drehbares Display auch als Manometer genutzt werden. Zwei separat parametrierbare Schaltausgänge ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Steuerungsaufgaben – entweder direkt vor Ort über Tasten und Display oder zentral und herstellerunabhängig über IO-Link.

Besonders in der Vakuumtechnik, etwa bei der Überwachung von Vakuumhebern, spielt der PICO seine Stärken aus. Durch eine einstellbare Hysterese mit individuell definierbarem Rückschaltpunkt lassen sich Vakuumerzeuger druckabhängig steuern. Das reduziert Energieverbrauch und Verschleiß und unterstützt eine effiziente, bedarfsgerechte Anlagensteuerung. Aufgrund seiner sehr schlanken Bauform und des geringen Gewichts eignet sich der Druckschalter zudem ideal für den Einsatz an End-of-Arm-Werkzeugen in der Robotik.

Die IO-Link-Fähigkeit erlaubt nicht nur die komfortable Parametrierung aus der Ferne, sondern auch die Integration in bestehende Industrie-4.0-Umgebungen. Prozesswerte, Schaltzustände und Diagnosedaten stehen zentral im Netzwerk zur Verfügung und bilden die Grundlage für vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) sowie eine übersichtliche Anlagenüberwachung – auch ohne direkten Zugang zur Maschine.

Der mechanische Prozessanschluss erfolgt über ein G1/8?-Außengewinde (optional NPT 1/8?), der elektrische Anschluss wahlweise über M8- oder M12-Steckverbinder. Die Versorgungsspannung liegt bei 10…30 V DC. Mit einer Ausgangsbelastbarkeit von bis zu 250 mA können viele Ventile direkt angesteuert werden, sodass zusätzliche Relaisstufen entfallen.

Mit dem Druckschalter PICO verbindet AMSYS eine einfache lokale Bedienung mit den Vorteilen einer durchgängig vernetzten Sensorik – eine praxisnahe Lösung für moderne Automatisierungsaufgaben in Pneumatik, Verpackungstechnik und Robotik.

Weitere Informationen zum Produkt: AMSYS Produktseite Pico

AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

