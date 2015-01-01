AMS 6915 – Drucksensoren im Miniformat – Made in Germany

AMSYS präsentiert die AMS 6915: miniaturisierte OEM-Drucksensoren für Industrie 4.0, die hohe Intelligenz bei kompakten Abmessungen und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bieten.

Im Zeichen von Industrie 4.0 gelten die gleichen Anforderungen an Drucksensoren, wie man sie auch für andere Sensoren findet: Höhere Intelligenz bei reduzierten Abmessungen. Eine OEM-Drucksensor-Serie, die diesen Anforderungen gerecht wird, präsentiert AMSYS mit den AMS 6915.

Die miniaturisierten, digitalen OEM-Druck- und Temperatursensoren (AMS 6915) eignen sich besonders für kompakte Anwendungen, da die Druckmesszelle und die gesamte Auswerteelektronik in einem kleinen, robusten DIL-Gehäuse (Substratfläche 12,9 x 9,9 mm²) untergebracht sind. Durch die hochintegrierte Elektronik wurden Kalibration, Kompensation und Linearisierung während der Herstellung möglich, wodurch ein geringer Gesamtfehler erreicht wird (zwischen ±1% und ±2% FSO, abhängig vom Druckbereich).

Die neuen AMS 6915 gibt es für alle Druckarten: für Absolut- Relativ- und Differenzdruckmessung. Durch den weiten Druckbereich für Differenz- / Relativdruck 5 mbar bis 1 bar, für bidirektional differentieller Druck ±2.5 mbar bis ±1 bar und für Absolutdruck 1 bar sind diese Drucksensoren vielseitig einsetzbar.

Zur Bestimmung des Luftdruckes wurde eine barometrische Variante auf 700 bis 1200 mbar abgeglichen.

Über die integrierte I2C-Schnittstelle stehen die gemessenen Druck- und Temperaturmesswerte zur Weiterverarbeitung bereit. Mit einer Versorgungsspannung von 3.3 V (optional 5 V) sind die Sensoren für die Anbindung an Mikrokontroller bestimmt. Die AMS 6915 können von -25 bis 85 °C betrieben werden.

Die PCB-montierbaren AMS 6915 gibt es für die differentiellen und absoluten Versionen mit horizon-talen und für relative Versionen mit vertikalen Druckanschlüssen. Durch die Rückseitenbeaufschlagung eignen sich die AMS 6915 besonders für Füllstandmessungen und können zur Füllhöhenbestimmung in Behälter (0…50 cm und höher) eingesetzt werden. Bei einem Systemdruck bis 14 bar ermöglichen die OEM-Differenzdrucksensoren auch Gassflussmessungen in druckbeaufschlagten Leitungssystemen.

Die Sensoren der AMS 6915-Serie decken ein weites Anwendungsspektrum ab. Dazu gehören: In-dustrielle Prozesskontrolle, medizinischer Apparatebau, Heizung, Klima und Lüftung, barometrische Druckmessung, Vakuumüberwachung und Gasflussmessung.

Die AMS 6915 sind digitale OEM-Sensoren (I²C) der neuen Generation, die der industriellen Forderung nach weiterer Miniaturisierung bei erhöhten Leistungsmerkmalen Rechnung tragen und sich auszeichnen durch Qualität „Made in Germany“.

Die AMS 6915 entsprechen weitgehend den Sensoren der Serie HSC von Honeywell.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.amsys.de

Zur Produktseite: AMS 6915

AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

