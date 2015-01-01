DimaPax GmbH führt revolutionäre umweltfreundliche DHL Kleinpakete ein

Verpackungen, die einen Unterschied machen

Die neuen DHL-Kleinpakete sind ab sofort erhältlich.

Berlin, heute. Mit großer Freude verkündet DimaPax GmbH die Einführung der neuen DHL Kleinpakete. Diese Erweiterung des bestehenden Produktangebots ist eine aktive Antwort auf das wachsende Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Verpackungsindustrie. Die hochwertigen Verpackungslösungen von DimaPax GmbH stehen ab sofort in allen Filialen in Berlin, sowie im Online-Shop unter www.dimapax.de zur Verfügung. Kunden, die sich für eine Selbstabholung entscheiden, erhalten einen attraktiven Rabatt von 10%.

Innovation und Nachhaltigkeit zählen zu den Kernprinzipien des Unternehmens

Seit der Gründung von DimaPax GmbH im Jahr 2015 hat das schnell wachsende Unternehmen, mit Hauptsitz in der Gärtnerstraße 17-18 in Berlin, wesentliche Beiträge zur Verpackungsindustrie geleistet. „Wir legen größten Wert auf Kundenorientierung, Produktqualität und Nachhaltigkeit“, betont Dmitri Hering, der die Firma ins Leben gerufen hat. Mit der Einführung der neuen DHL Kleinpakete unterstreicht DimaPax GmbH das fortlaufende Engagement für Innovation und umweltbewusstes Handeln.

Die neuen DHL Kleinpakete stehen zum verkauf. „Verpackungen sollten mehr sein als nur ein Transportmittel. Sie sollten einen Beitrag zum Umweltschutz leisten,“ sagt Dmitri Hering, und genau das tut DimaPax GmbH mit der Herstellung von Verpackungen aus nachhaltigen und lange haltbaren Materialien. Zusätzliche Informationen zeigen, dass die Produkte nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch durch geringeren Abrieb haltbarer sind als herkömmliche Alternativen. DimaPax GmbH ist stolz darauf, diesen wichtigen Schritt in der Verpackungsindustrie zu gehen und steht für Fragen und weiterführende Informationen jederzeit zur Verfügung.

