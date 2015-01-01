Neuer YouTube-Kanal für Pferdemenschen, die echte persönliche Entwicklung suchen

Mit dem YouTube-Kanal „Undressierte Seelen“ startet Franziska Müller ein neues Online-Format speziell für Pferdemenschen, die sich nach innerer Klarheit sehnen.

Der YouTube-Kanal Undressierte Seelen von Franziska Müller richtet sich gezielt an Pferdemenschen, insbesondere Frauen zwischen etwa 30 und 55 Jahren, die eine tiefe Verbindung zu Pferden haben und sich persönlich weiterentwickeln möchten.

Der Kanal richtet sich an Menschen, die spüren, dass sie sich innerlich angepasst, zurückgenommen oder selbst verloren haben – und wieder in Verbindung mit sich selbst kommen möchten.

Angesprochen werden Frauen, die feinfühlig, reflektiert und verantwortungsbewusst sind, sich jedoch innerlich erschöpft, überangepasst oder orientierungslos fühlen und nach mehr Klarheit, Selbstführung und innerer Freiheit suchen.

Undressierte Seelen steht für persönliche Entwicklung ohne Druck, ohne Selbstoptimierungszwang und ohne oberflächliche Motivationsbotschaften. Der YouTube-Kanal verbindet psychologische Zusammenhänge mit der besonderen Wahrnehmung und Sensibilität von Pferdemenschen.

Im Mittelpunkt stehen Themen wie innere Erschöpfung, emotionale Überanpassung, Selbstführung, Klarheit und der bewusste Umgang mit den eigenen Grenzen – Themen, die gerade Pferdefrauen häufig betreffen, da sie sehr feinfühlig, verantwortungsvoll und stark nach außen orientiert leben.

Pferdemenschen verfügen oft über eine hohe emotionale Wahrnehmung und ein feines Gespür für Stimmungen – bei Pferden ebenso wie bei Menschen. Genau diese Stärke führt jedoch häufig dazu, dass eigene Bedürfnisse zurückgestellt werden.

Der YouTube-Kanal Undressierte Seelen macht sichtbar, wie innere Erschöpfung entsteht, warum viele Pferdefrauen „funktionieren“, obwohl sie sich innerlich leer fühlen, und wie echte persönliche Entwicklung jenseits von Anpassung möglich wird.

Auf dem YouTube-Kanal erscheinen regelmäßig längere Videos zu Themen wie:

* persönliche Entwicklung für Pferdemenschen

* innere Erschöpfung bei sensiblen Frauen

* emotionale Überanpassung und Selbstführung

* psychologische Hintergründe von Stress und innerer Unruhe

* Klarheit, Grenzen und innere Stabilität

Die Inhalte sind ruhig, klar strukturiert und bewusst tiefgehend gestaltet.

Franziska Müller begleitet seit vielen Jahren Menschen, insbesondere Pferdemenschen, auf dem Weg zu innerer Klarheit und persönlicher Entwicklung. Ihre Arbeit steht für Ehrlichkeit, Tiefe und nachhaltige Veränderung.

Der YouTube-Kanal Undressierte Seelen ist als langfristige Wissensplattform konzipiert und ergänzt ihre Arbeit um frei zugängliche Inhalte.

Undressierte Seelen – Persönliche Entwicklung für Pferdemenschen

Auffindbar über die YouTube-Suche: _Undressierte Seelen_

Undressierte Seelen ist ein deutschsprachiger YouTube-Kanal für persönliche Entwicklung, innere Klarheit und Selbstführung, speziell für Pferdemenschen und Frauen. Der Fokus liegt auf nachhaltiger Veränderung, psychologischer Tiefe und innerer Freiheit statt oberflächlicher Motivation.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Franziska Müller

Franziska Müller

Schützenstr. 44

12165 Berlin

Deutschland

fon ..: 0176-41190796

web ..: https://franziska-mueller.com

email : info@franziska-mueller.com

Franziska Müller beschäftigt sich seit fast vier Jahrzehnten mit innerer Entwicklung, Klarheit und mentaler Stärke. Viele Jahre folgte sie jedoch nicht ihrem eigenen Ruf, sondern den Erwartungen anderer. Als TV-Redakteurin arbeitete sie für einige der erfolgreichsten Formate Deutschlands und begegnete Persönlichkeiten wie dem Dalai Lama, Karl Lagerfeld und Britney Spears. Doch während ihr Leben nach außen beeindruckend wirkte, sendete ihr Körper ein unüberhörbares Signal: epileptische Anfälle, Erkrankungen und schließlich völliger Stillstand. Monate im Krankenhaus wurden zu ihrem Wendepunkt.

Franziska Müller entschied sich für einen radikalen Neuanfang. Sie ließ ihr altes Leben hinter sich und wurde Coach, Mentorin und Autorin, mit dem Ziel, Menschen wieder in Kontakt mit ihrer eigenen Wahrheit zu bringen. In Tausenden Coachings entwickelte sie eine klare, wirksame Form der Persönlichkeitsentwicklung, die Mindset Coaching, emotionale Prozessführung und die Arbeit mit Pferden verbindet. Ihre MindMirror®-Methode gilt heute als eines der präzisesten und wirksamsten Konzepte im pferdegestützten Coaching.



Pressekontakt:

Franziska Müller

Frau Franziska Müller

Schützenstr. 44

12165 Berlin

fon ..: 0176-41190796

email : info@franziska-mueller.com

