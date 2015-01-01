CO2 ist dein Freund – denn es ist unser natürliches Relaxanz

In Folge 9 des Plauderpace Podcasts beschäftigen sich Sportwissenschaftlerin Anke Stefaniak und Strategiecoach Mathias Priebe mit dem Thema Atmung und der Bedeutung von körpereigenem CO2.

Im Plauderpace Podcast Folge 9 nehmen Sportwissenschaftlerin Anke Stefaniak und Strategiecoach Mathias Priebe das Thema Atmung unter die Lupe – und zwar so richtig. Kein trockener Theorie-Vortrag, sondern ein lockerer, praxisnaher Plausch, der sofort im Alltag und im Training anwendbar ist. Die Folge ist zeitlos und lohnt sich auch heute noch für jeden, der seine Regeneration verbessern, Seitenstechen reduzieren oder einfach entspannter laufen will.

Anke erklärt Schritt für Schritt, warum die meisten von uns falsch atmen – nämlich viel zu sehr in den Brustkorb statt in den Bauch. Mit einem einfachen Test (Hand auf Brust, Hand auf Bauch) kann jeder sofort herausfinden, wie er gerade atmet. Die Bauchatmung ist keine Esoterik, sondern pure Physiologie: Das Zwerchfell senkt sich, die Lunge bekommt mehr Platz, die inneren Organe werden wie ein Schwamm sanft massiert und der gesamte Stoffwechsel profitiert.

Der eigentliche Star der Folge ist jedoch das körpereigene CO2. Mathias und Anke räumen mit dem Vorurteil auf, CO2 sei nur „Abfall“. Im Gegenteil: CO2 ist das natürliche Relaxans des Körpers. Genug davon im Blut sorgt dafür, dass die glatte Muskulatur entspannt, Gefäße sich weiten, Puls und Blutdruck sinken und Regeneration richtig stattfindet. Zu wenig CO2 durch Dauerstress oder zu schnelles Atmen macht genau das Gegenteil: verkrampfte Muskulatur, schlechtere Durchblutung, langsamere Erholung.

Besonders spannend wird es beim Thema Höhentraining. Anke hat dazu Nadin (bekannt aus Folge 4 „Challenge Ironman“ und vom Blog „Eiswürfel im Schuh“) interviewt. Nadin hat jahrelang in Berliner Höhentrainingskammern trainiert und berichtet, wie sie dadurch plötzlich richtig schwitzen konnte, ihr Asthma sich besserte und sie nach harten Einheiten deutlich schneller regenerierte. Mathias ergänzt mit seiner eigenen Geschichte: dem Aufstieg auf den Cotopaxi (5.897 m) – völlig unvorbereitet, mit eingefrorenem Wasser und leerer Stirnlampe. Trotzdem hat er den zweithöchsten Berg der Erde (vom Erdmittelpunkt gemessen) geschafft und dabei gelernt, wie dünne Luft wirklich wirkt.

Praktisch wird’s zum Schluss: Anke gibt konkrete Atemübungen mit, die jeder sofort umsetzen kann – ob im Bett, im Büro oder beim lockeren Grundlagentraining. Einfach länger ausatmen als einatmen, bewusst in den Bauch atmen und schon reichert der Körper CO2 an. Perfekt für alle, die keine Höhentrainingskammer in der Nähe haben.

Die klare Botschaft der Folge: Wer besser atmet, regeneriert schneller, läuft entspannter und kommt gesünder ins Ziel. Genau das, wofür Anke und Mathias stehen.

Der Plauderpace Podcast liefert wie immer fundiertes Sportwissen ohne Fachchinesisch, gepaart mit persönlichen Anekdoten und sofort umsetzbaren Tipps. Folge 9 ist ein echter Gamechanger für alle, die endlich verstehen wollen, warum Ausatmen wichtiger ist als Einatmen – und wie man das ganz easy in den Trainingsalltag einbaut.

Spotify: https://open.spotify.com/episode/2mgTvzWXDhm94qzXfRseMA

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/plauder-pace-podcast/id1812324487?i=1000729468912

