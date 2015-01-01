  • CO2 ist dein Freund – denn es ist unser natürliches Relaxanz

    In Folge 9 des Plauderpace Podcasts beschäftigen sich Sportwissenschaftlerin Anke Stefaniak und Strategiecoach Mathias Priebe mit dem Thema Atmung und der Bedeutung von körpereigenem CO2.

    BildIm Plauderpace Podcast Folge 9 nehmen Sportwissenschaftlerin Anke Stefaniak und Strategiecoach Mathias Priebe das Thema Atmung unter die Lupe – und zwar so richtig. Kein trockener Theorie-Vortrag, sondern ein lockerer, praxisnaher Plausch, der sofort im Alltag und im Training anwendbar ist. Die Folge ist zeitlos und lohnt sich auch heute noch für jeden, der seine Regeneration verbessern, Seitenstechen reduzieren oder einfach entspannter laufen will.

    Anke erklärt Schritt für Schritt, warum die meisten von uns falsch atmen – nämlich viel zu sehr in den Brustkorb statt in den Bauch. Mit einem einfachen Test (Hand auf Brust, Hand auf Bauch) kann jeder sofort herausfinden, wie er gerade atmet. Die Bauchatmung ist keine Esoterik, sondern pure Physiologie: Das Zwerchfell senkt sich, die Lunge bekommt mehr Platz, die inneren Organe werden wie ein Schwamm sanft massiert und der gesamte Stoffwechsel profitiert.

    Der eigentliche Star der Folge ist jedoch das körpereigene CO2. Mathias und Anke räumen mit dem Vorurteil auf, CO2 sei nur „Abfall“. Im Gegenteil: CO2 ist das natürliche Relaxans des Körpers. Genug davon im Blut sorgt dafür, dass die glatte Muskulatur entspannt, Gefäße sich weiten, Puls und Blutdruck sinken und Regeneration richtig stattfindet. Zu wenig CO2 durch Dauerstress oder zu schnelles Atmen macht genau das Gegenteil: verkrampfte Muskulatur, schlechtere Durchblutung, langsamere Erholung.

    Besonders spannend wird es beim Thema Höhentraining. Anke hat dazu Nadin (bekannt aus Folge 4 „Challenge Ironman“ und vom Blog „Eiswürfel im Schuh“) interviewt. Nadin hat jahrelang in Berliner Höhentrainingskammern trainiert und berichtet, wie sie dadurch plötzlich richtig schwitzen konnte, ihr Asthma sich besserte und sie nach harten Einheiten deutlich schneller regenerierte. Mathias ergänzt mit seiner eigenen Geschichte: dem Aufstieg auf den Cotopaxi (5.897 m) – völlig unvorbereitet, mit eingefrorenem Wasser und leerer Stirnlampe. Trotzdem hat er den zweithöchsten Berg der Erde (vom Erdmittelpunkt gemessen) geschafft und dabei gelernt, wie dünne Luft wirklich wirkt.

    Praktisch wird’s zum Schluss: Anke gibt konkrete Atemübungen mit, die jeder sofort umsetzen kann – ob im Bett, im Büro oder beim lockeren Grundlagentraining. Einfach länger ausatmen als einatmen, bewusst in den Bauch atmen und schon reichert der Körper CO2 an. Perfekt für alle, die keine Höhentrainingskammer in der Nähe haben.

    Die klare Botschaft der Folge: Wer besser atmet, regeneriert schneller, läuft entspannter und kommt gesünder ins Ziel. Genau das, wofür Anke und Mathias stehen.

    Der Plauderpace Podcast liefert wie immer fundiertes Sportwissen ohne Fachchinesisch, gepaart mit persönlichen Anekdoten und sofort umsetzbaren Tipps. Folge 9 ist ein echter Gamechanger für alle, die endlich verstehen wollen, warum Ausatmen wichtiger ist als Einatmen – und wie man das ganz easy in den Trainingsalltag einbaut.

    Spotify: https://open.spotify.com/episode/2mgTvzWXDhm94qzXfRseMA

    Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/plauder-pace-podcast/id1812324487?i=1000729468912

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    MyGoal Health & Sports GmbH
    Herr Mathias Priebe
    Straße der Freundschaft 92
    02991 Lauta
    Deutschland

    fon ..: 035722955330
    web ..: https://mygoal.de
    email : info@mygoal.de

    MyGoal Training® steht für individuelles, alltagstaugliches Ausdauertraining auf wissenschaftlicher Basis. Das Unternehmen der MyGoal Health & Sports GmbH unterstützt Sportlerinnen und Sportler dabei, gesund und zielgerichtet ihre persönlichen Leistungen im Laufen, Triathlon oder Radsport zu erreichen. Mit einer flexiblen Trainingsplattform, persönlicher Betreuung durch erfahrene Coaches und innovativen Technologien wie der sensorlosen Laufanalyse verbindet MyGoal Training® moderne Sportwissenschaft mit digitaler Expertise. Ziel ist es, nachhaltige Erfolge und mehr Lebensqualität durch maßgeschneidertes Training zu ermöglichen.

    Pressekontakt:

    MyGoal Health & Sports GmbH
    Herr Mathias Priebe
    Straße der Freundschaft 92
    02991 Lauta

    fon ..: 035722955330
    email : info@mygoal.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Kniekiller? Warum Laufen dein Knie schützt – Neue Folge des Plauder Pace Podcasts
      Unfassbar, was unsere Knie aushalten! Der Clou: Sie lieben es, belastet zu werden. Warum? Darum geht es in der neuen Folge #Plauder Pace Podcast....

    2. Hol dir dein Black Friday Special: 33 % Rabatt auf unser 1:1 Personal und Mental Training!
      Hol dir das Black Friday Special bei Body Fit & Gesund! ?? Sichere dir 33 % Rabatt auf Personal Training im 1:1 Coaching mit Code "blackfriday33bf&g". Buche jetzt über unser...

    3. DNF im Ausdauersport: Plauder Pace Podcast analysiert mentale und körperliche Grenzen
      Der Plauder Pace Podcasts behandelt DNF. Mentale Hürden, körperliche Grenzen und wann Aufgeben die richtige Entscheidung ist - mit dem Mantra: Meine Schritte, mein Tempo, mein Lauf - das ist...

    4. Trag dein Zeichen! Dein Logo, dein Style, deine Sonnenbrille!
      Ein Blick genügt. Neon flackert in einer Pfütze, die Skyline glüht im Dunst der Nacht. Ein Sonnenstrahl trifft die dunkle Linse - ein silbernes Aufblitzen, ein Moment zwischen Licht und...

    5. True Crime im Triathlon: Plauder Pace Podcast über Regelverstöße, Ehrenamt und kreative Auslegungen
      Folge 7 des Plauder Pace Podcasts: True Crime im Triathlon. Windschatten, Startnummern-Pannen, Kampfrichter-Anekdoten und der legendäre Leberwurst-Glücksmoment auf der Radstrecke....

    6. Trainer gegen KI: Wer gewinnt im Lauftraining? Podcast gibt überraschende Antwort
      Ersetzt KI den Trainer? Die Sportwissenschaftlerin Anke Stefaniak fragt ChatGPT direkt - und die KI gibt selbst zu: Motivation, Empathie und echtes Bauchgefühl kann sie nicht....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.