True Crime im Triathlon: Plauder Pace Podcast über Regelverstöße, Ehrenamt und kreative Auslegungen

Folge 7 des Plauder Pace Podcasts: True Crime im Triathlon. Windschatten, Startnummern-Pannen, Kampfrichter-Anekdoten und der legendäre Leberwurst-Glücksmoment auf der Radstrecke.

In der siebten Folge des Plauder Pace Podcasts nehmen Sportwissenschaftlerin Anke Stefaniak und Strategie-Coach Mathias Priebe die Zuhörer mit auf eine humorvolle und zugleich nachdenkliche Reise durch die Grauzonen des Triathlonsports. Unter dem Motto „True Crime“ beleuchten die beiden, wo Regeln im Wettkampfalltag verbogen werden, ohne dass es gleich disqualifizierend oder strafbar wird, und warum Ehrenamtliche wie Kampfrichter unverzichtbar sind, um Fairness zu wahren.

Zentrales Element der Episode ist ein ausführliches Interview mit Andreas Voigt, Bundeskampfrichter und Präsident des Sächsischen Triathlonverbands. Voigt berichtet aus der Praxis: von Windschattenfahren in überfüllten Feldern, vergessenen Startnummern, die plötzlich hinten statt vorne hängen, bis hin zu kuriosen Situationen bei Dopingkontrollen. Er macht deutlich, dass viele Regelverstöße weniger böse Absicht als schlichtweg Stress, Unwissenheit oder die pure Masse an Athleten sind. Gleichzeitig appelliert er an die Community, die ehrenamtlichen Kampfrichter nicht als „Feinde“, sondern als Garanten für sauberen Sport zu sehen.

Stefaniak und Priebe ergänzen das Gespräch mit eigenen Anekdoten: Mathias erzählt von seinem denkwürdigen Anpfiff in Moritzburg, weil die Startnummer noch hinten war, und Anke berichtet von ihrer Stunde als Chaperonin bei Richard Murray – inklusive überraschendem Tempolauf nach dem Rennen. Auch das Thema Schmerzmittelmissbrauch bei Altersklassenathleten wird angesprochen: Studien zeigen, dass viele Läufer schon vor dem Start Ibuprofen nehmen, um Schmerzen zu dämpfen, die noch gar nicht da sind – eine Praxis, die Anke eindringlich warnt, weil sie die körpereigenen Warnsignale aushebelt und Verletzungen provoziert.

Abgerundet wird die Folge mit einem Augenzwinkern: Mathias‘ sportlicher Glücksmoment ist sein Leberwurst-Sandwich auf der Radstrecke des Ostseeman – eine herzhafte Abwechslung zu den sonst üblichen süßen Gels, die ihm mental wie körperlich Auftrieb gab. Die Episode zeigt damit auf unterhaltsame Weise, dass Regeln nicht nur Einschränkung, sondern auch kreativer Spielraum sein können – solange Fairness und Gesundheit im Vordergrund stehen.

Die Folge 7 des Plauder Pace Podcasts wurde 2025 veröffentlicht und richtet sich an alle Triathleten und Ausdauersportler, die schon einmal mit grauen Regelzonen konfrontiert waren oder einfach Lust auf ehrliche Geschichten aus dem Wettkampfalltag haben.

Spotify: https://open.spotify.com/episode/4HRip3aKKnnQoIoAZQR0kc

Appel Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/plauder-pace-podcast/id1812324487?i=1000722907869

