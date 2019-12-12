Pflegedienst RUND in Dortmund: Verlässliche ambulante Pflege mit Herz

Über Pflegedienst RUND

Der ambulante Pflegedienst RUND steht seit 2021 für professionelle, menschliche und zuverlässige Pflege in Dortmund und Umgebung.

Dortmund, 19.02.2026 – Wenn Pflege nötig wird, möchten die meisten Menschen eines vor allem: zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung bleiben. Genau hier setzt der ambulante Pflegedienst RUND an. Seit 2021 steht das Unternehmen für professionelle, menschliche und zuverlässige Pflege in Dortmund und Umgebung. Mit einem engagierten Team aus qualifizierten Pflegekräften unterstützt Pflegedienst RUND täglich pflegebedürftige Menschen dabei, ihren Alltag trotz gesundheitlicher Einschränkungen würdevoll, sicher und möglichst selbstbestimmt zu gestalten – und entlastet gleichzeitig Angehörige, die häufig eine zentrale Rolle in der Versorgung übernehmen.

In einer Großstadt wie Dortmund, in der viele Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen zusammenkommen – von alleinlebenden Seniorinnen und Senioren bis hin zu Familien, die Pflege und Beruf koordinieren müssen – ist ambulante Pflege ein wichtiger Baustein für Lebensqualität. Pflegedienst RUND versteht Pflege deshalb nicht als „Abarbeiten von Aufgaben“, sondern als Vertrauensaufgabe, bei der Verlässlichkeit, Empathie und Fachkompetenz Hand in Hand gehen. Der Anspruch: Pflege soll nicht nur funktionieren, sondern spürbar helfen – im Alltag, in schwierigen Phasen und in Momenten, in denen Angehörige Unterstützung brauchen.

Dortmund im Fokus: Häusliche Pflege, die den Alltag stabilisiert

Ambulante Pflege ist mehr als ein medizinischer oder organisatorischer Ablauf. Sie beginnt oft mit einer ganz praktischen Frage: _Wie kann der Alltag zu Hause weiterhin gelingen?_ In Dortmund, wo Wege, Termine und Lebensrhythmen sehr unterschiedlich sind, braucht es flexible, gut koordinierte und gleichzeitig menschliche Betreuung. Pflegedienst RUND begleitet pflegebedürftige Menschen dort, wo sie sich am sichersten fühlen – in den eigenen vier Wänden. Das kann bedeuten: Unterstützung beim Waschen und Anziehen, Hilfe bei der Medikamenteneinnahme, Versorgung nach einem Krankenhausaufenthalt oder regelmäßige Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung.

Gerade in einer Stadt wie Dortmund ist verlässliche Erreichbarkeit entscheidend. Ob in der Innenstadt, in den angrenzenden Stadtteilen oder im näheren Umfeld: Pflegebedürftige Menschen brauchen Routinen und klare Abläufe – und Angehörige brauchen Sicherheit, dass vereinbarte Leistungen zuverlässig und pünktlich stattfinden. Pflegedienst RUND setzt auf planbare Strukturen, eine transparente Kommunikation und eine Versorgung, die sich am tatsächlichen Bedarf orientiert.

Seit 2021 in Dortmund etabliert: Pflege mit Haltung und Verantwortung

Seit der Gründung im Jahr 2021 hat sich Pflegedienst RUND in Dortmund als Ansprechpartner für ambulante Pflege positioniert. Das Unternehmen verfolgt dabei einen klaren Qualitätsanspruch: Pflege fachgerecht, modern und menschlich. Grundlage ist ein Team aus qualifizierten Pflegekräften, das seine Aufgaben mit Verantwortungsbewusstsein und Empathie erfüllt – und sich zugleich kontinuierlich weiterentwickelt.

Denn die Anforderungen in der Pflege verändern sich stetig. Medizinische Standards, Dokumentationsanforderungen und Versorgungsmodelle entwickeln sich weiter – genauso wie die Bedürfnisse der Menschen, die Pflege in Anspruch nehmen. Pflegedienst RUND setzt deshalb bewusst auf regelmäßige Fort- und Weiterbildungen, um eine Versorgung sicherzustellen, die fachlich aktuell bleibt und in der Praxis zuverlässig funktioniert. Das Ziel ist eine Pflege, die nicht nur kurzfristig entlastet, sondern langfristig Stabilität schafft.

Leistungen in Dortmund: Grundpflege, Behandlungspflege, Betreuung und Beratung

Das Leistungsangebot von Pflegedienst RUND in Dortmund umfasst eine breite Palette ambulanter Pflegeleistungen. Dazu gehören insbesondere:

1) Grundpflege (SGB XI)

Die Grundpflege beinhaltet Hilfen bei alltäglichen Verrichtungen, etwa Körperpflege, Mobilität oder Unterstützung beim An- und Auskleiden. Sie ist häufig die Basis, damit der Alltag zu Hause weiterhin gelingt.

2) Behandlungspflege (SGB V)

Behandlungspflege umfasst medizinische Leistungen nach ärztlicher Verordnung, beispielsweise Medikamentengabe, Injektionen, Verbandswechsel oder weitere Maßnahmen, die eine fachliche Qualifikation erfordern. Die Behandlungspflege ist ein zentraler Bestandteil, wenn medizinische Versorgung im häuslichen Umfeld gewährleistet werden soll.

3) Betreuung und individuelle Unterstützung

Pflege bedeutet nicht nur körperliche Versorgung. Viele Menschen benötigen zusätzliche Begleitung im Alltag, Orientierung, Struktur oder einfach verlässliche Unterstützung. Pflegedienst RUND legt Wert darauf, Betreuung so zu gestalten, dass sie zur persönlichen Situation passt – mit Respekt, Geduld und Aufmerksamkeit.

4) Beratung für Patienten und Angehörige

Wer Pflege organisiert, steht oft vor vielen Fragen: Welche Leistungen sind möglich? Wie läuft die Abstimmung mit Ärzten oder Krankenkassen? Welche Schritte sind sinnvoll nach einem Krankenhausaufenthalt? Pflegedienst RUND unterstützt hier mit Beratung und Orientierung – damit Entscheidungen informierter und Abläufe klarer werden.

Durch diese Kombination aus pflegerischen, medizinischen und beratenden Leistungen entsteht eine Versorgung, die ganzheitlich gedacht ist: Nicht nur die Diagnose zählt, sondern die Lebensrealität in Dortmund – der Tagesablauf, die Mobilität, die Wohnsituation und das familiäre Umfeld.

Pflege in Dortmund bedeutet auch: Angehörige entlasten und Sicherheit schaffen

Angehörige übernehmen in Deutschland einen großen Teil der Pflege. Viele geraten dabei an Belastungsgrenzen – emotional, organisatorisch und zeitlich. Gerade in Dortmund, wo viele Menschen Beruf, Familie und Pflege miteinander vereinbaren müssen, ist professionelle ambulante Unterstützung ein entscheidender Faktor, um Überforderung zu vermeiden.

Pflegedienst RUND sieht Angehörige nicht „nur“ als Mitwirkende, sondern als Partner in der Versorgung. Eine gute Zusammenarbeit entsteht durch klare Absprachen, transparentes Vorgehen und zuverlässige Kommunikation. Wenn Angehörige wissen, dass die Pflege fachlich sicher organisiert ist, kann das den Druck erheblich reduzieren – und neue Freiräume schaffen, die oft dringend gebraucht werden.

Moderne Qualitätsstandards: Fortbildungen, Struktur und fachgerechte Versorgung

Qualität in der Pflege ist nicht nur ein Begriff, sondern muss sich im Alltag beweisen – in der Durchführung, in der Dokumentation und im Umgang mit Menschen. Pflegedienst RUND setzt deshalb auf hohe Qualitätsstandards, die regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden. Ein zentraler Punkt ist die fachliche Qualifikation der Mitarbeitenden: Fortbildungen sorgen dafür, dass moderne Pflegestandards umgesetzt werden und neue Erkenntnisse in die Praxis einfließen.

Genauso wichtig sind klare Abläufe: Von der Erstaufnahme über die Pflegeplanung bis zur laufenden Versorgung braucht es Struktur und Sorgfalt. Das gilt besonders bei Behandlungspflege, bei komplexen Krankheitsbildern oder nach Klinikaufenthalten. Ziel ist eine Versorgung, die nicht nur „irgendwie“ funktioniert, sondern verlässlich und nachvollziehbar ist.

Der Mensch im Mittelpunkt: Empathie als Teil professioneller Pflege

Pflegedienst RUND betont, dass Pflege immer auch Beziehung bedeutet. Menschen, die Pflege benötigen, erleben häufig Einschnitte: Gesundheitliche Einschränkungen, Unsicherheiten oder das Gefühl, nicht mehr allein zurechtzukommen. In solchen Situationen entscheidet der Umgangston genauso wie die fachliche Kompetenz.

Deshalb gehört Empathie bei Pflegedienst RUND ausdrücklich zur Professionalität. Respekt, Geduld und ein wertschätzender Umgang sind kein „Extra“, sondern Teil der täglichen Arbeit. Das beginnt bei kleinen Dingen: Zeit für ein kurzes Gespräch, ein verständlicher Ablauf, das Erklären von Maßnahmen oder das sensible Einbeziehen von Angehörigen. Gerade im häuslichen Umfeld ist Vertrauen besonders wichtig – weil Pflegekräfte in einen sehr privaten Bereich eintreten.

„Unser Ziel ist es, Pflege nicht nur als Dienstleistung, sondern als Vertrauensaufgabe zu verstehen“, betont die Geschäftsführung. Dieser Ansatz zeigt sich in der Ausrichtung des Pflegedienstes: verbindliche Absprachen, beständige Qualität und ein Umgang, der Menschen ernst nimmt.

Dortmund als Versorgungsraum: Warum ambulante Pflege immer wichtiger wird

Dortmund ist eine wachsende Stadt, gleichzeitig steigt der Pflegebedarf durch demografische Entwicklungen. Viele Menschen möchten so lange wie möglich in der eigenen Wohnung bleiben – und nicht in eine stationäre Einrichtung wechseln. Das macht ambulante Pflegedienste zu einem zentralen Element der Gesundheits- und Sozialversorgung.

Gleichzeitig werden die Herausforderungen komplexer: Pflegebedürftigkeit tritt häufig zusammen mit chronischen Erkrankungen, Mobilitätseinschränkungen oder psychosozialen Belastungen auf. Ambulante Pflege muss deshalb sowohl zuverlässig als auch flexibel sein. Pflegedienst RUND stellt sich dieser Aufgabe in Dortmund mit dem Anspruch, Versorgung so zu gestalten, dass sie praktikabel, sicher und menschlich bleibt.

Zusammenarbeit mit Ärzten, Angehörigen und Kostenträgern: Koordination, die entlastet

Pflege im Alltag bedeutet häufig Koordination: Arzttermine, Verordnungen, Medikamentenpläne, Hilfsmittel, Rückfragen und Abstimmungen. Pflegedienst RUND unterstützt dort, wo Koordination sonst zur Belastung wird. Gerade nach Krankenhausaufenthalten ist eine strukturierte Überleitung in die häusliche Versorgung entscheidend, damit die Genesung nicht durch organisatorische Lücken gefährdet wird.

Eine gute ambulante Versorgung in Dortmund entsteht, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten – Pflege, Medizin und Familie. Pflegedienst RUND setzt auf klare Kommunikation und nachvollziehbare Abläufe, damit Versorgung nicht fragmentiert, sondern aus einem Guss wirkt.

Ziel: Mehr Lebensqualität in Dortmund – Tag für Tag

Am Ende geht es um Lebensqualität: um ein Stück Normalität, um Sicherheit und darum, trotz Einschränkungen den Alltag zu bewältigen. Für manche ist es die Hilfe am Morgen, für andere die medizinische Versorgung, für Angehörige die Entlastung und die Gewissheit, nicht allein zu sein.

Mit Kompetenz, Empathie und Verantwortung trägt Pflegedienst RUND dazu bei, dass Pflegebedürftige in Dortmund zu Hause bleiben können, ohne auf professionelle Unterstützung verzichten zu müssen. Das Unternehmen versteht Pflege als Begleitung – nicht als reine Leistungserbringung – und arbeitet täglich daran, die Versorgung in Dortmund verlässlich, menschlich und fachlich hochwertig zu gestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pflegedienst Rund GmbH

Obeidullah Melatyar

Körner Hellweg 86-88

44143 Dortmund

Deutschland

fon ..: +49 0231 96378686

web ..: https://pflege-rund.de

email : info@pflege-rund.de

Über Pflegedienst RUND

Der ambulante Pflegedienst RUND steht seit 2021 für professionelle, menschliche und zuverlässige Pflege in Dortmund und Umgebung. Das Team aus qualifizierten Pflegekräften bietet Grund- und Behandlungspflege, Betreuung, Beratung sowie individuelle Unterstützung für Pflegebedürftige und Angehörige – mit hohen Qualitätsstandards und regelmäßigen Fortbildungen.



Pressekontakt:

Pflegedienst Rund GmbH

Obeidullah Melatyar

Körner Hellweg 86-88

44143 Dortmund

fon ..: +49 0231 96378686

email : info@pflege-rund.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

True Crime im Triathlon: Plauder Pace Podcast über Regelverstöße, Ehrenamt und kreative Auslegungen PFLÜGER KG – Handelsagentur für ganzheitliche Lebensräume Düsseldorf, seit 1981.