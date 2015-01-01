  • DNF im Ausdauersport: Plauder Pace Podcast analysiert mentale und körperliche Grenzen

    Der Plauder Pace Podcasts behandelt DNF. Mentale Hürden, körperliche Grenzen und wann Aufgeben die richtige Entscheidung ist – mit dem Mantra: Meine Schritte, mein Tempo, mein Lauf – das ist meins.

    BildIn dieser Episode des Plauder Pace Podcasts widmen sich die Sportwissenschaftlerin Anke Stefaniak und der Strategie-Coach Mathias Priebe dem Thema DNF (Did Not Finish). Damit beleuchten sie ein in der Ausdauerszene häufig tabuisiertes Thema: den vorzeitigen Abbruch eines Wettkampfs. Die beiden Hosts erörtern, unter welchen Voraussetzungen ein DNF nicht als Niederlage, sondern als rationale und gesundheitserhaltende Entscheidung zu bewerten ist.

    Die Folge untersucht die Schnittstelle zwischen mentalen Hürden und körperlichen Warnsignalen. Dabei gehen die Moderatoren der Frage nach, wie Athleten lernen können, zwischen berechtigtem Aufgeben und vermeidbarem Aufgeben zu unterscheiden. Thematisiert werden unter anderem der Umgang mit inneren Widerständen, der Einfluss von Erwartungsdruck sowie Strategien, um in kritischen Wettkampfphasen die eigene Wahrnehmung zu schärfen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der langfristigen Perspektive: Wie wirkt sich ein DNF auf die spätere Motivation und die sportliche Entwicklung aus?

    Ein zentraler Aspekt der Diskussion ist die individuelle Verantwortung für das eigene Tempo und die eigenen Grenzen. „Meine Schritte, mein Tempo, mein Lauf – das ist mein Mantra“, fasst Anke Stefaniak diese Haltung zusammen. Die Episode enthält mehrere persönliche Erfahrungsberichte, darunter Stefaniaks eigenen sportlichen Glücksmoment beim Ironman 70.3 in Zell am See. Der Zieleinlauf nach einer extrem fordernden Vorbereitung und einem harten Rennen wird als Moment tiefer emotionaler Erleichterung beschrieben, der zugleich die Bedeutung von Durchhaltevermögen und rechtzeitigem Loslassen verdeutlicht.

    Die Folge 6 des Plauder Pace Podcasts mit dem Titel „Heul am See“ ordnet das Thema DNF in den breiteren Kontext von mentaler Stärke, Wettkampfpsychologie und nachhaltigem Ausdauertraining ein. Sie richtet sich an ambitionierte Läufer und Triathleten, die sich mit den psychologischen Herausforderungen des Sports auseinandersetzen.

    Spotify: https://open.spotify.com/episode/1P4bGX1hb1dK0eFLoFggTI
    Apple Podcasts https://podcasts.apple.com/de/podcast/plauder-pace-podcast/id1812324487?i=1000719949643

    MyGoal Training® steht für individuelles, alltagstaugliches Ausdauertraining auf wissenschaftlicher Basis. Das Unternehmen der MyGoal Health & Sports GmbH unterstützt Sportlerinnen und Sportler dabei, gesund und zielgerichtet ihre persönlichen Leistungen im Laufen, Triathlon oder Radsport zu erreichen. Mit einer flexiblen Trainingsplattform, persönlicher Betreuung durch erfahrene Coaches und innovativen Technologien wie der sensorlosen Laufanalyse verbindet MyGoal Training® moderne Sportwissenschaft mit digitaler Expertise. Ziel ist es, nachhaltige Erfolge und mehr Lebensqualität durch maßgeschneidertes Training zu ermöglichen.

