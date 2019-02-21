  • Podcast schafft überraschende Perspektive auf Entscheidungsprozesse für Karriere und Sport

    Neuer Podcast: „Fehlentscheidungen“ fragt, warum Nicht-Entscheiden oft schwerer wiegt als falsche Entscheidungen – und was Verantwortung damit zu tun hat.

    BildMit der neuen Episode „Fehlentscheidungen“ veröffentlicht der Plauder Pace Podcast eine inhaltlich dichte und reflektierte Folge, die sich einem Thema widmet, das Menschen in nahezu allen Lebensbereichen begleitet: dem Treffen von Entscheidungen – und dem bewussten oder unbewussten Vermeiden eben jener. Die Episode ist ab sofort auf den gängigen Podcast-Plattformen sowie als Video auf YouTube verfügbar.

    Im Mittelpunkt der Folge steht die Frage, warum Entscheidungen für viele Menschen eine so große Hürde darstellen und weshalb das Nicht-Entscheiden häufig unterschätzt wird. Die Hosts beleuchten, dass auch das bewusste Zögern oder Abwarten eine Form der Entscheidung darstellt – allerdings eine, bei der Verantwortung oftmals an äußere Umstände oder andere Personen abgegeben wird. Dieser Mechanismus zieht sich durch zahlreiche Lebensbereiche, vom beruflichen Kontext über sportliche Zielsetzungen bis hin zu privaten Beziehungen.

    Anhand persönlicher Erfahrungen, Beobachtungen aus Coaching-Situationen sowie alltäglicher Beispiele wird aufgezeigt, wie Entscheidungsparalyse entstehen kann: Je größer die Auswahl an Möglichkeiten, desto schwerer fällt es vielen Menschen, eine Richtung einzuschlagen. Statt Klarheit entstehen Unsicherheit, innere Blockaden und ein permanentes Kreisen um potenzielle Risiken. Die Folge thematisiert dabei auch den Wunsch nach der „richtigen“ Entscheidung und stellt infrage, ob es diese in der Realität überhaupt gibt.

    Ein zentrales Motiv der Episode ist der Umgang mit Fehlentscheidungen. Der Plauder Pace Podcast plädiert dafür, Entscheidungen weniger moralisch zu bewerten und stattdessen als notwendige Schritte in einem Entwicklungsprozess zu begreifen. Fehlentscheidungen werden nicht als Scheitern verstanden, sondern als Teil von Lernen, Anpassung und persönlichem Wachstum. Dem gegenüber steht die langfristige Belastung, die entstehen kann, wenn Entscheidungen immer wieder vertagt werden und ungelöste Themen dauerhaft Energie binden.

    Darüber hinaus geht die Folge auf gesellschaftliche und individuelle Erwartungen ein, die Entscheidungsprozesse zusätzlich erschweren. Optimierungsdruck, Vergleichbarkeit und der Anspruch, jederzeit rationale und perfekte Entscheidungen zu treffen, führen häufig dazu, dass Handlungsspielräume eher kleiner als größer werden. Die Hosts regen dazu an, Verantwortung wieder stärker als aktive Gestaltungsmöglichkeit zu begreifen und sich von der Vorstellung absoluter Sicherheit zu lösen.

    Mit „Fehlentscheidungen“ setzt der Plauder Pace Podcast seine inhaltliche Linie fort, komplexe Themen der Persönlichkeitsentwicklung, des Coachings und des Alltagslebens in dialogischer Form zugänglich zu machen. Die Folge lädt zur Selbstreflexion ein und eröffnet Raum für Diskussion – sowohl innerhalb der Community als auch darüber hinaus.

    Links

    Spotify: https://open.spotify.com/episode/2eUZhF3KX7cyXrovP7ycO2

    Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/plauder-pace-podcast/id1812324487?i=1000751698432

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    MyGoal Health & Sports GmbH
    Herr Mathias Priebe
    Straße der Freundschaft 92
    02991 Lauta
    Deutschland

    fon ..: 035722955330
    web ..: https://mygoal.de
    email : info@mygoal.de

    MyGoal Training® steht für individuelles, alltagstaugliches Ausdauertraining auf wissenschaftlicher Basis. Das Unternehmen der MyGoal Health & Sports GmbH unterstützt Sportlerinnen und Sportler dabei, gesund und zielgerichtet ihre persönlichen Leistungen im Laufen, Triathlon oder Radsport zu erreichen. Mit einer flexiblen Trainingsplattform, persönlicher Betreuung durch erfahrene Coaches und innovativen Technologien wie der sensorlosen Laufanalyse verbindet MyGoal Training® moderne Sportwissenschaft mit digitaler Expertise. Ziel ist es, nachhaltige Erfolge und mehr Lebensqualität durch maßgeschneidertes Training zu ermöglichen.

