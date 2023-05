Entscheidungsnavigator: Podcast von Christian Koudela geht auf Sendung

Expertenwissen aus über 45 Jahren Entscheidungsforschung einfach erklärt: Darum geht es im Podcast „Entscheidungsnavigator“ von Christian Koudela. Zu hören ist er ab dem 16. Mai.

„Täglich treffen wir zwischen 20.000 und 30.000 Entscheidungen“, berichtet Christian Koudela. Der Trainer, Berater und Autor ist Spezialist für gutes Entscheiden und wird von Unternehmen und Organisationen für dieses Thema angefragt. „Von den vielen täglichen Entscheidungen treffen wir rund 200 bewusst,“ erklärt er. Dennoch hätten die Entscheidungen in ihrer Gesamtheit Einfluss auf unser Leben. Und sie haben Einfluss auf die Entwicklung von Unternehmen und Organisationen.

In seinem Podcast „Entscheidungsnavigator“ gibt Christian Koudela ab dem 16. Mai alle zwei Wochen – immer dienstags – Denkanstöße und Praxistipps. „Es geht darum in der Organisation eine Basis zu schaffen, die einfache Entscheidungen ermöglicht. Der Podcast eignet sich für Führungskräfte und alle, die in Organisationen Entscheidungen treffen“, erklärt Koudela. „Wenn wir es schaffen, dass auch die Mitarbeitenden wieder mehr Entscheidungen treffen, werden sie selbstbestimmter und bleiben lieber im Unternehmen.“ Ein wichtiges Thema in Zeiten des Fachkräftemangels.

Podcast zeigt Weg zu guten und leichten Entscheidungen:

„Als Führungskraft in Teams und Organisationen oder im Management bist du ständig mit Entscheidungen konfrontiert. Du hast viel Erfahrung, aber ständig wechselnde Rahmenbedingungen und ein Dschungel an Informationen und Möglichkeiten können eine Herausforderung sein“, erklärt der Entscheidungsspezialist. „Gerade bei komplexen Entscheidungen können die Unsicherheit, Angst vor der Fehlentscheidung und der fehlende Weitblick den Weg zu leichtfüßigen Entscheidungen blockieren.“ Wie man diesen Weg findet, und leicht gute Entscheidungen trifft, erfahren alle Entscheiderinnen und Entscheider nach und nach im Podcast.

Podcast Entscheidungsnavigator: Abwechslungsreiche Folgen rund um das Entscheiden.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten abwechslungsreiche Folgen. Koudela spricht unter anderem über die „Entscheidungskultur in Unternehmen“. Außerdem sind Emotionen ein Thema. Er stellt die Frage, „wie nutzt Du Deine Intuition bei Entscheidungen?“, und erklärt, „warum wir ohne Emotionen nicht entscheiden können“. Auch Praxistipps gibt er. „Tipps für schnelle Entscheidungen“, lautet beispielsweise der Titel einer weiteren Folge und, „wie gehe ich an Teamentscheidungen heran“. Der Podcast biete in ca. 15 Minuten leichte Happen „zum sofort loslegen“, sagt Koudela. Nach den ersten Solofolgen sind auch Gäste eingeplant. Was alle Folgen auszeichnet: Sie sind eine genau abgewogene Mischung aus Wissen und direkten, praktischen Tipps für den Alltag.

Reinhören und sich mit dem Thema Entscheiden beschäftigen lohnt sich. „Ich habe festgestellt, dass geschmeidig laufende Entscheidungsprozesse turbostarke Erfolgsfaktoren für Unternehmen sind. Trotzdem werden sie als eigenständiges Thema in Aus- und Weiterbildungen eher vernachlässigt, während wir ausführlich über Kommunikation, Teams oder Führungsmodelle lernen“, erklärt Koudela. Dabei seien Entscheidungen genauso ein wichtiges und komplexes Triebwerk im Unternehmensalltag, das richtungsweisend für Erfolg und Wachstum ist.

Weitere Informationen über Christian Koudela gibt es online unter https://entscheidungsnavigator.com/podcast.

