SAFEGENT Desinfektion geht Partnerschaft mit ADAC GT Masters Titelverteidiger Christian Engelhart ein

SAFEGENT Desinfektion unterstützt ADAC GT Masters Titelverteidiger Christian Engelhart.

Christian Engelhart ist einer der erfolgreichsten Rennpiloten im ADAC GT Masters. Im Jahr 2020 gewann er im Porsche von SSR Performance erstmals die Fahrerwertung. Insgesamt konnte Christian Engelhart in der Meisterschaft bereits 15 Rennsiege für sich verbuchen.

Neben Schnelligkeit, erstklassigen Reflexen und Teamarbeit steht auch die Sicherheit an oberster Stelle im Rennsport. Auch SAFEGENT Desinfektion setzt auf garantierte Sicherheit, wenn es um Hygiene und Gesundheit geht.

Gemeinsam mit Christian Engelhart wird SAFEGENT Desinfektion den Rennsport in Bezug auf die Gesundheit noch sicherer machen. Auf Grund der aktuellen Situation ist es wichtig, dass sich die Piloten sorglos auf ihre Rennen fokussieren können und das gesamte Team in Bestform performen kann. Unter dem Motto „Because Safety Matters“ setzt SAFEGENT Desinfektion hier an und sichert das gesamte Team75 mit entsprechendem Desinfektionsmittel für die Haut und Oberflächen ab.

SAFEGENT Desinfektion ist das fortschrittlichste Langzeit-Desinfektionsmittel am Markt und basiert auf einer Aqua-Polymerbasis, das langanhaltend zu 99,9999% gegen Viren, Bakterien, Keime und Pilze wirkt.

SAFEGENT Desinfektion wirkt nach nur einer Anwendung innerhalb von nur 30 Sekunden bis zu 6 Stunden auf der Haut und bis zu 30 Tage auf Oberflächen und schützt somit langanhaltend gegen schädliche Viren, Bakterien, Pilze und Keime.

SAFEGENT Desinfektion ist alkohol- und chlorfrei, ungiftig, 100% biologisch abbaubar, schonend zur Haut und allen Arten von Oberflächen -darüber hinaus ist SAFEGENT Desinfektion nicht nur Geruchsneutral, es vernichtet auch umgehend alle unangenehmen Gerüche.

SAFEGENT Desinfektion setzt Zeichen!

Die hohe Wirksamkeit wie auch die Sicherheit der SAFEGENT-Produkte ist nach europäischen Standards nachgewiesen und erfüllt die Anforderungen an die High-Level-Desinfektion (Log6). SAFEGENT wurde nachfolgenden Standards geprüft:

EN 1275, EN 1276, EN 1500, EN 1650, EN 1656, EN 12791, EN 13623, EN 13697, EN 13704, EN 13727, EN 14348, EN 14476

SAFEGENT Desinfektion wirkt zuverlässig und langanhaltend gegen: Sars-CoV-2 inkl. allen Mutanten, Influenza, Corona- und Noroviren, E.Coli, multiresistente Keime wie MRSA und NDM1 und viele mehr.

SAFEGENT Desinfektion ist eine Marke der SYGENTIS GmbH, Ulm und der HyyProtago GmbH, Meerbusch. In einem zukunftsorientierten Joint Venture verbinden beide Unternehmen die vorhandenen Synergien, um heute wie auch in Zukunft die Sicherheit bei den Themen Hygiene und Gesundheit noch besser machen zu können.

Für weitere Informationen zu SAFEGENT Desinfektion besuchen Sie uns online unter: https://www.safegent.one

